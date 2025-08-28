Premium|Study Room : औद्योगिक क्रांतीची ऐतिहासिक प्रक्रिया

England’s Industrial Revolution and India’s Industrialization – A Historical Comparison(लेखक : विपुल वाघमोडे)प्रश्न. औद्योगिक क्रांती इंग्लंडमध्ये प्रथम का घडली? औद्योगिकीकरण काळातील लोकांचे जीवनमान स्पष्ट करा. त्याची तुलना आधुनिक भारतातील स्थितीशी करा. (२०१५,१५ गुण)प्रस्तावनाऔद्योगिक क्रांती ही १८ व्या शतकातील इंग्लंडमध्ये घडलेली अशी ऐतिहासिक प्रक्रिया होती, जिच्यामुळे उत्पादन, वाहतूक, वाणिज्य आणि समाजव्यवस्थेत मूलभूत बदल घडले. कृषिप्रधान समाजातून उद्योगप्रधान समाजात झालेला हा संक्रमण टप्पा केवळ इंग्लंडपुरता मर्यादित न राहता जगभर पसरला. परंतु ही क्रांती प्रथम इंग्लंडमध्ये का झाली, हे स्पष्ट करणे महत्वाचे आहे..इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती प्रथम का घडली?1. भौगोलिक व नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धताo इंग्लंडमध्ये कोळसा आणि लोखंडाचे भरपूर साठे होते.o नैसर्गिक बंदरे व नौदलास पोषक भौगोलिक स्थितीमुळे व्यापारास चालना मिळाली.2. कृषी क्रांतीचा पायाo १७ व्या शतकातील कृषी सुधारणांमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले.o लोकसंख्या वाढ व अतिरिक्त मजूर वर्ग उपलब्ध झाला..Premium|Study Room : मथुरा शिल्पकला, स्वदेशी शिल्पकलेचा आत्मा.3. भांडवल संचय व वसाहतवादo वसाहती व अटलांटिक व्यापारामुळे प्रचंड भांडवल जमा झाले.o ईस्ट इंडिया कंपनी व वसाहतींमुळे कच्चामाल व बाजारपेठेची उपलब्धता होती.4. राजकीय स्थैर्य व कायदेशीर संरचनाo १६८८ नंतर इंग्लंडमध्ये लोकशाही व स्थिर शासन होते.o खाजगी संपत्तीचे रक्षण करणारी कायदेव्यवस्था उद्योगपतींना अनुकूल होती..5. तंत्रज्ञान व शोधप्रवण वृत्तीo जेम्स वॉटचे वाफेचे इंजिन, कापडउद्योगातील सुधारणा (स्पिनिंग जेनी, पॉवर लूम).o वैज्ञानिक दृष्टिकोन व संशोधनास चालना मिळाली.6. वाहतूक व पायाभूत सुविधाo कालवे, रस्ते व नंतर रेल्वे या माध्यमातून कच्चामाल व माल वाहतूक सुलभ झाली..औद्योगिकीकरण काळातील लोकांचे जीवनमानसकारात्मक पैलू :वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन व स्वस्त दरात उपलब्धता.रोजगार निर्मिती, शहरीकरण आणि मध्यमवर्गाची उभारणी.नकारात्मक पैलू :कारखान्यांमध्ये १२ ते १६ तासांची अमानुष कामे, मजूर वर्गावर अन्याय.बालकामगारांचे प्रमाण प्रचंड.घाणीने भरलेली झोपडपट्ट्या, प्रदूषण व आरोग्य समस्या.संपत्तीचे असमान वाटप; श्रीमंत-गरीब दरी वाढली..भारताशी तुलना (आजची परिस्थिती)1. समानताo औद्योगिकीकरणामुळे भारतातही शहरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण व श्रमिकांचे शोषण दिसून येते.o संपत्तीचे असमान वितरण व उत्पन्नातील दरी अजूनही मोठी आहे.2. भिन्नताo भारतातील औद्योगिकीकरण स्वातंत्र्यानंतर योजनाबद्ध व राज्याच्या हस्तक्षेपाने घडले.o कायद्यांमुळे बालकामगार, कामगारांचे अधिकार, महिला कल्याण संरक्षित झाले आहेत.o सामाजिक न्याय व सर्वसमावेशक विकासासाठी धोरणे अस्तित्वात आहेत..Premium |Study Room : प्रशासनातील सभ्यता कशी जोपासावी?.निष्कर्षऔद्योगिक क्रांती इंग्लंडमध्ये विशिष्ट भौगोलिक, राजकीय, आर्थिक व सामाजिक कारणांमुळे प्रथम घडली. त्या काळातील लोकांचे जीवनमान एका बाजूला उत्पादनवाढीमुळे सुधारले, तर दुसरीकडे कामगार वर्गासाठी ते अत्यंत कठीण ठरले. भारतातील औद्योगिकीकरण आज अनेक आव्हाने निर्माण करत असले तरी योजनाबद्ध नियोजन, कायदे व सामाजिक कल्याणकारी धोरणांमुळे इंग्लंडसारख्या तीव्र मानवी समस्या येथे दिसत नाहीत. भविष्यात समावेशक व पर्यावरणपूरक औद्योगिकीकरण हे भारतासाठी महत्त्वाचे ध्येय ठरते..Practice Questionsप्रश्न १ ‘दोन महायुद्धांच्या दरम्यान लोकशाही राज्यव्यवस्थेला गंभीर आव्हान निर्माण झाले.’ या विधानाचे परीक्षण करा. (२०२१, १५ गुण)प्रश्न २ अमेरिकन व फ्रेंच क्रांतींनी आधुनिक जगाची पायाभरणी कशी घातली हे स्पष्ट करा. (२०१९, १५ गुण)प्रश्न ३ मलाया द्वीपकल्पातील विसंवेदन (decolonization) प्रक्रियेत कोणती प्रमुख समस्या उद्भवल्या? (२०१७, १० गुण)प्रश्न ४ पश्चिम आफ्रिकेतील वसाहतविरोधी संघर्ष पश्चिमी शिक्षण घेतलेल्या नवीन उच्चभ्रू वर्गानेच चालवला. स्पष्ट करा. (२०१६, १५ गुण) अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.