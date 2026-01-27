Premium|Study Room : इराण अस्थिर का होतोय? पश्चिम आशियासाठी धोक्याची घंटा

महेश शिंदे‘इराण आतून पेटत आहे, जनतेला धर्मगुरू (मौलवी) नकोत, त्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे.’ इराणमध्ये सुरू असलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अलीकडील ट्विट केवळ वैयक्तिक प्रतिक्रिया नाही, तर तो अमेरिकेच्या इराणविषयक पारंपरिक दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. वॉशिंग्टनमध्ये इराणमधील प्रत्येक आंदोलन हे राजवट बदलीच्या चष्म्यातून पाहिले जाते, तर तेहरानसाठी हे आंदोलन परकीय हस्तक्षेपाने प्रेरित असल्याचा पुरावा ठरते. त्यामुळे इराणमधील सध्याचा असंतोष हा फक्त अंतर्गत प्रश्न राहत नाही; तो तात्काळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग बनतो.मात्र या गोंगाटात एक मूलभूत सत्य दुर्लक्षित राहते ते म्हणजे इराणमधील असंतोष हा अमेरिकेच्या ट्विटमुळे निर्माण झालेला नाही. तो सत्ता, वैधता, ओळख आणि मानवी प्रतिष्ठा यांवरील दीर्घकालीन संघर्षाचा परिणाम आहे जो १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीपूर्वीच सुरू झाला होता आणि त्यानंतरच्या दशकांमध्ये अधिकच तीव्र झाला आहे. आज आपण जे पाहत आहोत ते म्हणजे इराणी राज्यव्यवस्था आणि समाजातील न सुटलेल्या विरोधाभासांचे पुन्हा उफाळून येणे, जे आता आर्थिक संकट, पिढीगत बदल आणि प्रादेशिक अस्थिरतेमुळे अधिक तीव्र झाले आहेत.. क्रांतीपूर्व काळ : संमतीशिवाय आधुनिकीकरण आजचा इराण समजून घ्यायचा असेल, तर १९७९ पूर्वीच्या दशकांकडे पाहणे आवश्यक आहे. शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या काळात इराणमध्ये पाश्चिमात्य धर्तीवर झपाट्याने आधुनिकीकरण झाले. औद्योगिक वाढ, शहरीकरण, शिक्षणाचा विस्तार आणि अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध. मात्र हे परिवर्तन वरून लादले गेले होते. राजकीय सहभाग मर्यादित होता, असहमतीला गुप्तचर संस्थाद्वारे दडपले जात होते आणि संपत्ती काही मोजक्या उच्चवर्गीयांच्या हातात केंद्रित झाली होती.क्रांतीपूर्व इराणचा विरोधाभास असा होता की आर्थिक वाढ असूनही राजकीय बहिष्कार आणि सांस्कृतिक आक्रमणाची भावना वाढत होती. धार्मिक घटक, बाजारपेठेतील व्यापारी, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीयांचा एक मोठा वर्ग स्वतःला बाजूला पडल्यासारखे अनुभवत होता. त्यामुळे इराणी क्रांती ही केवळ इस्लामी उठाव नव्हती, तर ती हुकूमशाही, विषमता आणि परकीय प्रभावाविरोधातील जनआंदोलन होती. १९७९ नंतर क्रांतिकारी राज्य आणि कायमस्वरूपी तणाव १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीने राजेशाही संपवून धर्माधिष्ठित प्रजासत्ताक स्वरूपाची नवी व्यवस्था आणली. निवडणुका सुरू झाल्या, मात्र अंतिम सत्ता निवडणूक न लढणाऱ्या धार्मिक संस्थांकडेच राहिली. क्रांतीने न्याय, स्वावलंबन आणि नैतिक शासनाची आश्वासने दिली होती. सुरुवातीच्या काळात क्रांतिकारी उत्साह, इराण–इराक युद्ध आणि पाश्चिमात्य दबावाला दिलेला प्रतिकार यांमुळे या व्यवस्थेला मोठी वैधता मिळाली. परंतु या व्यवस्थेमध्येच एक मूलभूत विरोधाभास होता. लोकशाही सहभाग होता, पण तो कठोर वैचारिक मर्यादांमध्ये बंदिस्त होता. कालांतराने ही दरी वाढत गेली. १९९० आणि २००० च्या दशकात सुधारणा घडवण्याच्या आशा वारंवार सत्तास्थानी असलेल्या घटकांकडून मोडीत काढल्या गेल्या. २००९ मधील ‘ग्रीन मूव्हमेंट’चे दमन हा एक निर्णायक क्षण ठरला यातून स्पष्ट झाले की व्यवस्थेच्या आतून राजकीय सुधारणा करणे कठीण आहे. यानंतरचे २०१७, २०१९, २०२२ आणि आता २०२५–२६ मधील आंदोलन हे अधिक व्यापक, जनाधारित आणि आर्थिक–सामाजिक प्रश्नांवर आधारित झाले आहे..Premium|Study Room : भारतीय सीमांचं रक्षण आणि वादांचं व्यवस्थापन.सध्याचा असंतोष : कारण अर्थव्यवस्था, केंद्रस्थानी वैधतेचा प्रश्न सध्याच्या असंतोषाची ठिणगी नेहमीसारखीच आहे, आर्थिक स्थिती कोसळणारी. इराणची चलनव्यवस्था कोलमडली आहे, महागाईने सामान्य जनतेचे जगणे अवघड झाले आहे, आणि विशेषतः तरुणांमध्ये बेरोजगारी दीर्घकालीन बनली आहे. निर्बंध, प्रशासनातील अपयश आणि भ्रष्टाचार यामुळे जनतेला गुदमरल्यासारखे वाटत आहे. मात्र, पूर्वीप्रमाणेच, आर्थिक प्रश्न लवकरच राजकीय आणि नैतिक प्रश्नांमध्ये रूपांतरित झाले. आंदोलनातील घोषणा केवळ महागाईविरोधी नसून, प्रतिसाद न देणारी, असमान आणि दडपशाही करणारी व्यवस्था यांच्याविरुद्ध आहेत. मोठ्या प्रमाणावर अटक, बळाचा वापर आणि दीर्घकाळ इंटरनेट बंद ठेवणे या कठोर उपायांनी जनतेचा विश्वास परत मिळण्याऐवजी दुरावा अधिक वाढला आहे. या टप्प्यातील वेगळेपण म्हणजे डिजिटल नियंत्रणावर वाढलेली अवलंबित्व. इंटरनेट बंदी ही आता तात्पुरती उपाययोजना न राहता, सत्तेचे साधन बनण्याच्या मार्गावर आहे. जागतिकदृष्ट्या सजग, शिक्षित आणि तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी ही दीर्घकालीनदृष्ट्या धोकादायक रणनीती आहे..समाज विरुद्ध राज्य : पिढीगत तूटआजचा इराण लोकसंख्यात्मकदृष्ट्या क्रांतीकालीन इराणपेक्षा वेगळा आहे. बहुतांश इराणी नागरिक १९७९ नंतर जन्मलेले आहेत. त्यांच्यासाठी क्रांतीची स्मृती भावनिक बळ देणारी नाही. त्यांची स्वप्ने आणि अपेक्षा जागतिक संपर्क, सामाजिक माध्यमे आणि दैनंदिन तुलना यांवर आधारित आहेत, वैचारिक त्यागावर नव्हे.अलीकडच्या वर्षांत महिला आणि तरुणांनी पुढाकार घेतलेली आंदोलने ही केवळ धोरणांविरोधात नाहीत, तर सांस्कृतिक बदलांचे प्रतीक आहेत. कपडे, जीवनशैली आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे मोठ्या मागणीचे प्रतीक बनले आहे. जेव्हा राज्य खासगी जीवनावर नियंत्रण ठेवते, तेव्हा विरोध वैयक्तिक, सातत्यपूर्ण आणि व्यापक होतो. या पिढीगत बदलामुळे दडपशाही आंदोलन थांबवू शकते, पण वैचारिक वैधता परत आणू शकत नाही. प्रादेशिक परिणाम : इराणमधील अस्थिरता का महत्त्वाची आहे इराण हा केवळ आणखी एक पश्चिम आशियाई देश नाही तो संपूर्ण प्रदेशाचा एक केंद्रबिंदू आहे. अंतर्गत अस्थिरतेचे पडसाद संपूर्ण पश्चिम आशियात उमटतात, ऊर्जा बाजार, सागरी सुरक्षितता आणि भू-राजकीय समीकरणांवर परिणाम करतात. केवळ अस्थिरतेची शक्यता देखील विमा खर्च वाढवते, हवाई मार्ग विस्कळीत करते आणि तेल बाजार अस्वस्थ करते. याशिवाय, इराणची अंतर्गत कमजोरी प्रादेशिक सत्तासंतुलन बदलते. बाह्य शक्ती या अस्थिरतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात, तर इराण अंतर्गत दबाव कमी करण्यासाठी बाह्य आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो. त्यामुळे अंतर्गत दुर्बलता आणि प्रादेशिक तणाव यांचा दुष्ट चक्र तयार होते..भारत आणि इराण : केवळ वक्तव्यांपलीकडील हितसंबंधभारतासाठी इराणमधील घडामोडींचे महत्त्व केवळ राजनैतिक पातळीवर मर्यादित नाही; त्यात धोरणात्मक, आर्थिक आणि कूटनीतिक परिणाम आहेत. पहिले, संपर्क मार्ग, इराणमधील भारताची गुंतवणूक आणि सहभाग विशेषतः चाबहार बंदर हा अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी संपर्क साधण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. दीर्घकाळ चालणारी अस्थिरता किंवा आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणा या योजना अधिक अनिश्चित बनवतात. दुसरे, ऊर्जा सुरक्षितता. निर्बंधांमुळे भारताचे इराणमधून थेट तेल आयात कमी झाली असली, तरी इराणमधील अस्थिरतेचा परिणाम संपूर्ण आखात क्षेत्रावर होतो, ज्याचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर आणि भारतातील महागाईवर होतो. तिसरे, प्रादेशिक कूटनीती. इराणमधील असंतोष पश्चिम आशियातील व्यापक पुनर्संयोजनाशी जोडलेला आहे. भारताला इराण, आखाती देश, इस्रायल आणि पाश्चिमात्य देश यांच्याशी संतुलन साधत, कोणत्याही वैचारिक गटात अडकू न देता आपली भूमिका निभावावी लागते..भारत काय करू शकतो? भारताची ताकद म्हणजे धोरणात्मक संयम. भारत ना नैतिक उपदेशक आहे, ना दबाव टाकणारी शक्ती. भारताचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे व्यवहार्य सहभाग जसे गाजावाजा न करता राजनैतिक संवाद सुरू ठेवणे, भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संपर्कासाठी तयारी ठेवणे, दीर्घकालीन प्रकल्पांना राजकीय अस्थिरतेपासून शक्य तितके वेगळे ठेवणे आणि दबावाऐवजी संवादातून स्थैर्याला पाठिंबा देणे. ध्रुवीकरण झालेल्या प्रदेशात हस्तक्षेप न करता संवाद ठेवण्याची भारताची विश्वासार्हता हीच त्याची मोठी ताकद आहे. निष्कर्ष इराणमधील असंतोष हा अचानक झालेला भूकंप नसून, दीर्घकालीन ऐतिहासिक चक्राचा भाग आहे. संमतीशिवाय आधुनिकीकरण, समेटाशिवाय क्रांती आणि लोकसंमतीशिवाय नियंत्रण. प्रत्येक आंदोलन केवळ विरोधाचेच नव्हे, तर जनतेच्या थकव्याचेही प्रतीक आहे. इराणसमोरील खरा प्रश्न असंतोष दडपता येईल का असा नाही. तो दडपता येईलही पण प्रश्न आहे वैधता पुन्हा निर्माण करता येईल का? प्रदेशासाठी आणि भारतासारख्या भागीदारांसाठीची आशा हीच आहे की इराण संघर्षाऐवजी सुधारणा निवडेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.