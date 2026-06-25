Premium|Study Room : इस्रायल आणि लेबनॉनमधील संघर्षाचे परिणाम…

लेखक : गौरव बाळेपश्चिम आशियातील भूराजकीय परिस्थिती सध्या अत्यंत नाजूक वळणावर पोहोचली असून, इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील वाढता लष्करी संघर्ष हे यामागचे मुख्य कारण आहे. गेल्या काही महिन्यांत या दोन्ही देशांमधील सीमाभागातील चकमकींनी एका मोठ्या युद्धाचे रूप धारण केले आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अग्रणी वृत्तपत्रांनी दिलेल्या ताज्या अहवालानुसार, या संघर्षामुळे केवळ या दोन्ही देशांचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष या भागाकडे वेधले गेले आहे.संघर्षाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमीइस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील वादाची पाळेमुळे खूप जुनी आहेत. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून या दोन्ही देशांच्या सीमांवर शांतता प्रस्थापित होऊ शकलेली नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दोन्ही बाजूंनी एका करारावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु तो शांततेचा काळ फार काळ टिकू शकला नाही. मार्च २०२६ च्या सुरुवातीला या भागातील तणाव पुन्हा कमालीचा वाढला. लेबनॉनमधील एका बलाढ्य सशस्त्र संघटनेने इस्रायलच्या उत्तर सीमेवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनद्वारे हल्ले करण्यास सुरुवात केली. आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेचे कारण देत इस्रायलनेही त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली, ज्याचे रूपांतर आता एका मोठ्या लष्करी मोहिमेत झाले आहे.संघर्षाचा विस्तार आणि लष्करी रणनीतीसध्याची परिस्थिती पाहता हा संघर्ष केवळ सीमाभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. इस्रायलच्या वायू सेनेने लेबनॉनची राजधानी बैरूतसह देशाच्या अनेक भागांवर तीव्र हवाई हल्ले केले आहेत. एप्रिल २०२६ मधील एकाच दिवसाच्या मोठ्या कारवाईत इस्रायलने अवघ्या दहा मिनिटांत लेबनॉनमधील शंभरहून अधिक तळांना लक्ष्य केले होते. दुसरीकडे, लेबनॉनमधूनही इस्रायलच्या अंतर्गत भागांवर आणि इस्रायलमधील उत्तर भागातील शहरांवर हजारो क्षेपणास्त्रे डागली जात आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील युद्धाची तीव्रता ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.युद्धाची मानवी किंमतआंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि वृत्तपत्रांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत या संघर्षात ३,७०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर ११,००० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. लेबनॉनमधील सुमारे १२ लाख नागरिकांना, म्हणजेच देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे वीस टक्के जनतेला विस्थापित होऊन अंतर्गत भागात सुरक्षित स्थळी आश्रय घ्यावा लागला आहे. रुग्णालये, शाळा आणि इतर पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, सुमारे साठहून अधिक वैद्यकीय केंद्रे एकतर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत किंवा बंद पडली आहेत.शांततेसाठी जगाचे प्रयत्नया संघर्षाचे जागतिक राजकारणावर गंभीर परिणाम होत असून संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जगातील प्रमुख देशांनी यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने विस्थापित नागरिकांच्या मदतीसाठी आणि वैद्यकीय पुरवठ्यासाठी सुमारे ६४ कोटी अमेरिकन डॉलर्स निधीचे आवाहन केले आहे. अमेरिका आणि इतर युरोपीय देशांच्या मध्यस्थीने एप्रिल २०२६ मध्ये एक तात्पुरता युद्धबंदीचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र दोन्ही बाजूंकडून त्याचे उल्लंघन झाल्याने शांततेचे प्रयत्न अपयशी ठरले..जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे थेट परिणामपश्चिम आशिया हा खनिज तेलाच्या उत्पादनाचा मुख्य स्त्रोत असल्याने या संघर्षाचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. युद्ध दीर्घकाळ रेंगाळल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास जगात महागाई वाढू शकते, ज्याचा फटका भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशांना बसू शकतो. जहाजांना आपला मार्ग बदलावा लागत असल्याने वाहतूक खर्च आणि वेळ वाढत आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.भविष्यातील आव्हाने आणि भारताची भूमिकाभारताने नेहमीच या भागात शांतता, संयम आणि संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचे समर्थन केले आहे. पश्चिम आशियात लाखो भारतीय नागरिक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त राहत असल्याने आणि भारताचे आर्थिक हितसंबंध या भागाशी थेट जोडलेले असल्याने, भारतासाठी येथे शांतता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मध्यस्थीने दोन्ही देश प्रत्यक्ष चर्चेला तयार होतात की हा संघर्ष आणखी भडकतो, यावर संपूर्ण जगाचे आर्थिक आणि राजकीय भविष्य अवलंबून असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.