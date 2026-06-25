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Premium|Study Room : इस्रायल आणि लेबनॉनमधील संघर्षाचे परिणाम…

Israel Lebanon Conflict : इस्रायल-लेबनॉन संघर्षाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे पश्चिम आशियातील स्थैर्य धोक्यात आले असून, सीमावाद, क्षेपणास्त्र हल्ले आणि लष्करी कारवायांमुळे व्यापक प्रादेशिक युद्धाची चिंता वाढत आहे.
Israel Lebanon Conflict

Israel Lebanon Conflict

esakal

स्टडीरूम
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लेखक : गौरव बाळे

पश्चिम आशियातील भूराजकीय परिस्थिती सध्या अत्यंत नाजूक वळणावर पोहोचली असून, इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील वाढता लष्करी संघर्ष हे यामागचे मुख्य कारण आहे. गेल्या काही महिन्यांत या दोन्ही देशांमधील सीमाभागातील चकमकींनी एका मोठ्या युद्धाचे रूप धारण केले आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अग्रणी वृत्तपत्रांनी दिलेल्या ताज्या अहवालानुसार, या संघर्षामुळे केवळ या दोन्ही देशांचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष या भागाकडे वेधले गेले आहे.

संघर्षाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील वादाची पाळेमुळे खूप जुनी आहेत. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून या दोन्ही देशांच्या सीमांवर शांतता प्रस्थापित होऊ शकलेली नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दोन्ही बाजूंनी एका करारावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु तो शांततेचा काळ फार काळ टिकू शकला नाही. मार्च २०२६ च्या सुरुवातीला या भागातील तणाव पुन्हा कमालीचा वाढला. लेबनॉनमधील एका बलाढ्य सशस्त्र संघटनेने इस्रायलच्या उत्तर सीमेवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनद्वारे हल्ले करण्यास सुरुवात केली. आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेचे कारण देत इस्रायलनेही त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली, ज्याचे रूपांतर आता एका मोठ्या लष्करी मोहिमेत झाले आहे.

संघर्षाचा विस्तार आणि लष्करी रणनीती

सध्याची परिस्थिती पाहता हा संघर्ष केवळ सीमाभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. इस्रायलच्या वायू सेनेने लेबनॉनची राजधानी बैरूतसह देशाच्या अनेक भागांवर तीव्र हवाई हल्ले केले आहेत. एप्रिल २०२६ मधील एकाच दिवसाच्या मोठ्या कारवाईत इस्रायलने अवघ्या दहा मिनिटांत लेबनॉनमधील शंभरहून अधिक तळांना लक्ष्य केले होते. दुसरीकडे, लेबनॉनमधूनही इस्रायलच्या अंतर्गत भागांवर आणि इस्रायलमधील उत्तर भागातील शहरांवर हजारो क्षेपणास्त्रे डागली जात आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील युद्धाची तीव्रता ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे.

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Geopolitical Impact on Defense