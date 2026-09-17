Premium|Study Room : सात महिन्यांनंतर इस्रोची यशस्वी भरारी; ईओएस–०५ उपग्रहाचे प्रक्षेपण

सुदर्शन कुडचेअपयशानंतर सात महिन्यांनी इस्रोची यशस्वी भरारी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने चार सप्टेंबर रोजी पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण करून अंतराळ मोहिमांच्या क्षेत्रात महत्त्वाचा टप्पा गाठला. हा उपग्रह पूर्वी जीसॅट–१अ या नावाने ओळखला जात होता आणि आता त्याला ईओएस–०५ असे नाव देण्यात आले आहे. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून भूस्थिर प्रक्षेपण वाहन एफ–१७च्या साहाय्याने पहाटे दोन वाजून पंचावन्न मिनिटांनी हे प्रक्षेपण करण्यात आले. जानेवारीतील प्रक्षेपणातील अपयशानंतर जवळपास सात महिन्यांनी झालेली ही मोहीम होती. उपग्रह निर्धारित कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचल्याची माहिती इस्रोने दिली आहे.नव्या पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाची गरज का भासली?या मोहिमेचा संबंध दोन हजार एकवीसमधील अयशस्वी पृथ्वी निरीक्षण मोहिमेशी आहे. त्या वेळी ईओएस–०३ हा उपग्रह अपेक्षित कक्षेत पोहोचू शकला नव्हता. त्यामुळे त्याच्या जागी अधिक सक्षम उपग्रह विकसित करण्यात आला. नव्या उपग्रहाचा अपेक्षित कार्यकाळ दहा वर्षांचा आहे. मोठ्या प्रदेशाचे वारंवार निरीक्षण करणे हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, शेती, जंगल आणि जमिनीवरील बदल यांचा मागोवा घेण्यासाठी या उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो..कोकणचे विहग वैभव.भूस्थिर कक्षेतून पृथ्वीचे निरीक्षणया मोहिमेचे विशेष महत्त्व म्हणजे ईओएस–०५ हा भारताचा भूस्थिर कक्षेतून पृथ्वीची छायाचित्रे घेणारा पहिला निरीक्षण उपग्रह आहे. पृथ्वीपासून सुमारे छत्तीस हजार किलोमीटर उंचीवरून हा उपग्रह पृथ्वीच्या फिरण्याच्या गतीशी जुळणाऱ्या कक्षेत कार्य करणार आहे. त्यामुळे भारतातील मोठ्या प्रदेशाचे वारंवार निरीक्षण करणे शक्य होईल. पारंपरिक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहांच्या तुलनेत या उपग्रहाला व्यापक प्रदेशावर लक्ष ठेवण्याचा फायदा आहे.आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपयोगपूर, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, जंगलातील आग आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी परिस्थितीची अचूक माहिती मिळणे महत्त्वाचे असते. ईओएस–०५कडून मिळणारी छायाचित्रे आणि माहिती अशा घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, बचावकार्याचे नियोजन आणि नुकसानाचे आकलन यासाठी उपग्रह माहितीचा वापर केला जातो. त्यामुळे या मोहिमेचा उपयोग केवळ अंतराळ संशोधनापुरता मर्यादित न राहता जमिनीवरील आपत्ती व्यवस्थापनासाठीही होणार आहे..पिके आणि जंगलांवर ठेवणार बारकाईने नजरनिरीक्षण उपग्रहांचा उपयोग शेती आणि वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठीही केला जातो. पिकांची स्थिती, जमिनीतील बदल, जंगलातील आग आणि वनक्षेत्रातील बदल यांचा अभ्यास उपग्रह छायाचित्रांच्या माध्यमातून करता येतो. त्यामुळे नियोजन करणाऱ्या यंत्रणांना मोठ्या प्रदेशातील परिस्थिती समजून घेण्यास मदत होते. ईओएस–०५च्या वारंवार निरीक्षण क्षमतेमुळे अशा वापरांना अधिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.प्रक्षेपणातील महत्त्वाचा टप्पाया मोहिमेने इस्रोच्या प्रक्षेपण कार्यक्रमालाही महत्त्वाची चालना दिली आहे. दोन हजार पंचवीस आणि दोन हजार सव्वीसदरम्यान काही मोहिमांना अडचणी आल्या होत्या. जानेवारी दोन हजार सव्वीसदरम्यान पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाच्या प्रक्षेपणात तिसऱ्या टप्प्यातील अडचणीमुळे उपग्रह अपेक्षित कक्षेत पोहोचू शकला नव्हता. त्यानंतर ईओएस–०५चे यशस्वी प्रक्षेपण झाले. त्यामुळे या मोहिमेकडे प्रक्षेपण व्यवस्थेतील विश्वासार्हतेच्या दृष्टीनेही लक्ष वेधले गेले.पुढील कक्षीय प्रवासप्रक्षेपणानंतर उपग्रहाला अंतिम भूस्थिर कक्षेत पोहोचविण्यासाठी कक्षेत आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. इस्रोने पाच सप्टेंबर रोजी पहिला कक्षीय बदल यशस्वी झाल्याचे सांगितले. पुढील काही दिवसांत आणखी कक्षीय बदल करून उपग्रहाला पंच्याऐंशी पूर्णांक पाच अंश पूर्वेकडील निर्धारित स्थानावर नेण्याची योजना आहे..निष्कर्षजीसॅट–१अ अर्थात ईओएस–०५ ही मोहीम भारताच्या पृथ्वी निरीक्षण क्षमतेतील महत्त्वाची भर आहे. मोठ्या प्रदेशाचे वारंवार निरीक्षण करण्याची क्षमता, नैसर्गिक आपत्तींचे व्यवस्थापन, शेती आणि वनसंपत्तीचे निरीक्षण यामुळे या उपग्रहाचा उपयोग विविध क्षेत्रांत होऊ शकतो. यशस्वी प्रक्षेपणानंतर उपग्रहाला अंतिम कक्षेत स्थिर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यातून मिळणारी माहिती भारताच्या पृथ्वी निरीक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यास हातभार लावू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.