Premium|Study Room : इस्रोची भूमिका बदलणार; प्रक्षेपण वाहनांची निर्मिती खासगी उद्योगांकडे

लेखक - सुदर्शन कुडचेअंतराळ क्षेत्रातील बदलते कार्यविभाजनभारताच्या अंतराळ क्षेत्रात मोठा संस्थात्मक बदल घडण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने भविष्यात नियमित प्रक्षेपण वाहनांची निर्मिती करण्याऐवजी संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मोहिमा आणि महत्त्वाच्या अंतराळ प्रकल्पांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची दिशा स्वीकारली आहे. भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन व प्राधिकरण केंद्राचे अध्यक्ष पवन गोयंका यांनी २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या एका उद्योग परिषदेत सांगितले की, पुढील काळात प्रक्षेपण वाहनांची निर्मिती खासगी उद्योग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या करतील.इस्रोची भूमिका बदलणारया बदलाचा अर्थ इस्रोचे अंतराळ क्षेत्रातील महत्त्व कमी होणार असा नाही. उलट, इस्रोची भूमिका संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासाकडे अधिक केंद्रित होणार आहे. अत्याधुनिक प्रक्षेपण तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मोहिमा, विशेष उपग्रह, मानवी अंतराळ मोहिमा आणि भविष्यातील अंतराळ संशोधनासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित करण्यावर इस्रोचा भर राहणार आहे. नियमित स्वरूपाची निर्मिती उद्योगांकडे गेल्यामुळे इस्रोला अधिक जटिल आणि संशोधनप्रधान कामांसाठी मनुष्यबळ व संसाधने उपलब्ध होतील..Premium|India Industrial Superpower : २०४७ पर्यंत भारत औद्योगिक महासत्ता बनेल का? उत्पादनापासून तंत्रज्ञान नेतृत्वापर्यंतचा मोठा प्रवास.खासगी उद्योगांचा वाढता सहभागभारतातील अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांचा सहभाग गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशात सुमारे चारशे चाळीस अंतराळ तंत्रज्ञान नवउद्योग नोंदणीकृत झाले आहेत. इस्रो आणि अंतराळ विभागाने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचे उद्योगांना हस्तांतरणही वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत नव्वदहून अधिक तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार झाले असून, त्यामध्ये प्रक्षेपण वाहनाशी संबंधित तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे.लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनापासून सुरुवातया बदलाची सुरुवात लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनाच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणापासून झाली आहे. या वाहनाचे तंत्रज्ञान आणि निर्मितीचे अधिकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला निविदा प्रक्रियेद्वारे देण्यात आले आहेत. सुमारे पाचशे किलोग्रॅमपर्यंतचे उपग्रह पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत पोहोचविण्यासाठी हे वाहन तयार करण्यात आले आहे. त्याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर उद्योगाकडून करण्याचे उद्दिष्ट आहे.पीएसएलव्ही आणि एलव्हीएम-३ कडे पुढील पाऊललघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनानंतर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन आणि एलव्हीएम–३च्या निर्मितीतही खासगी उद्योगांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने यापूर्वीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनाच्या पाच वाहनांच्या संपूर्ण निर्मितीसाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि लार्सन अँड टुब्रो यांच्या भागीदारीसोबत करार केला आहे. त्यामुळे भारतात प्रक्षेपण वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक निर्मिती करण्याचा मार्ग तयार झाला आहे..अंतराळ अर्थव्यवस्थेला चालनाया बदलामागे भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था वाढविण्याचे उद्दिष्टही आहे. सध्या भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था सुमारे आठ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी असल्याचे सांगितले जाते आणि ती दोन हजार तेहतीसपर्यंत सुमारे चव्वेचाळीस अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी खासगी उद्योगांची गुंतवणूक, प्रक्षेपण सेवा, उपग्रह निर्मिती आणि अंतराळाधारित सेवांचा विस्तार महत्त्वाचा ठरणार आहे.तंत्रज्ञान हस्तांतरणातून नवी अंतराळ परिसंस्थाइस्रोने विकसित केलेले तंत्रज्ञान उद्योगांना उपलब्ध करून देणे हा या बदलाचा महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, नव्या अंतराळ उद्योगांना संशोधन सुविधा, चाचणी सुविधा, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अंतराळ क्षेत्रात संशोधनापासून निर्मिती आणि व्यावसायिक सेवांपर्यंत संपूर्ण साखळी विकसित होण्याची शक्यता आहे.निष्कर्षइस्रोचे नियमित प्रक्षेपण वाहनांच्या निर्मितीतून हळूहळू बाजूला होणे हा भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील कार्यविभाजनातील महत्त्वाचा बदल आहे. निर्मितीची जबाबदारी उद्योगांकडे देताना इस्रो संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक मोहिमांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनापासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया भविष्यात मोठ्या प्रक्षेपण वाहनांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात सरकार, इस्रो आणि खासगी उद्योग यांच्या स्वतंत्र पण परस्परपूरक भूमिकांना अधिक स्पष्ट स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.