Premium|Study Room : पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित! न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे भारतीय न्यायव्यवस्था मोठ्या संकटात

महेश शिंदेभारतातील न्यायव्यवस्था आज एका गंभीर समस्येला सामोरी जात आहे, ती म्हणजे न्यायाधीशांची प्रचंड कमतरता. या कमतरतेमुळे लाखो-करोडो खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणे अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ बनले आहे. हे प्रलंबन केवळ कायदेशीर प्रक्रियेला मंदावत नाही तर संपूर्ण समाजाच्या विश्वासावर आणि न्यायव्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते..प्रलंबित खटल्यांची समस्याभारतात सध्या विविध न्यायालयांच्या स्तरांवर सुमारे पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, जी अत्यंत भयावह आणि चिंताजनक स्थिती दर्शवते, कारण ही संख्या दरवर्षी वाढतच चालली आहे आणि यामुळे न्यायव्यवस्था पूर्णपणे संकटात सापडली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत, तर २५ उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे ६१ लाख आणि जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जवळपास चार कोटी सत्तर लाखांहून अधिक खटले अनेक वर्षापासून सुरू आहेत, ज्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे..Premium|Study Room : २. १० लाख लोकांमागे अवघे १८ न्यायाधीश; न्यायव्यवस्थेतील विलंबाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीला मिळतेय बळ?.या प्रलंबित खटल्यांची मुख्य आणि प्राथमिक कारणे म्हणजे न्यायाधीशांची अत्यंत अपुरी संख्या, जिथे भारतात प्रत्येक दहा लाख लोकसंख्येसाठी फक्त अठरा न्यायाधीश उपलब्ध आहेत, तर जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार त्यात किमान पन्नास न्यायाधीश असावेत, ज्यामुळे एकूण न्यायाधीशांची कमतरता जवळपास सव्वा लाख आहे. याशिवाय इतर महत्त्वाची कारणे म्हणजे पुरावे गोळा करण्यात होणारा प्रचंड विलंब, वकीलांची तयारी अपुरी असणे आणि केसेसची जटिलता, तसेच न्यायालयीन सुविधांचा अभाव जसे की पुरेसे बेंच, स्टाफ, संगणक आणि जागा नसणे, जुन्या कायद्यांचा अडथळा, जमिनीच्या वादांची मोठी संख्या आणि सरकारच मोठा पक्षाकार असतो. याचे प्रमाण हे साधारण ४० ते ५० टक्के आहे..या समस्यांमुळे आरोपी बाहेर फिरण्याचे आणि पुन्हा गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढते. तसेच पीडितांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो ज्यामुळे त्यांचे जीवन देखील उद्ध्वस्त होते आणि एकूण गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते कारण न्यायाची भीतीच राहत नाही. प्रलंबित खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा पूर्णपणे खराब होते, लोकांचा विश्वास कमी होतो आणि ते कायद्याकडे दुर्लक्ष करू लागतात, ज्यामुळे खासगी बदला, जमावाच्या हिंसा आणि कायदा सुटण्यासारख्या समस्या वाढतात आणि संपूर्ण समाजाची सुरक्षितता धोक्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.