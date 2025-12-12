Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५

१) न्यायमूर्ती सुर्यकांत - भारताचे ५३ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथशपथ : २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपती भवनात शपथशपथ देणाऱ्या : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूउत्तराधिकारी : न्यायमूर्ती बी. आर. गवई (५२ वे)कार्यकाळ : सुमारे १५ महिनेप्रमुख योगदान : कलम ३७० रद्दबातल प्रकरणातील न्यायालयीन खंडपीठाचे सदस्यबिहार मतदार यादी पुनरावलोकन प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णयहरियाणा उच्च न्यायालयाचे (HC) माजी मुख्य न्यायाधीश.२) ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२५ - लक्ष्य सेन याने फायनल जिंकत सुवर्ण पदक पटकावले!स्पर्धा (Tournament): BWF सुपर ५००२०२५ चे पहिले विजेतेपद (First Title)आत्तापर्यंतची कामगिरी :२०२१ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप्स - कांस्य (Bronze)२०१८ युथ ऑलिंपिक्स -रौप्य (Silver)२०१८ एशियन ज्युनिअर -सुवर्ण (Gold)२०२४ ऑलिंपिक्स - ४ थे स्थान (भारताचे सर्वोत्तम)भारतीय बॅडमिंटनचा नवा सुवर्ण अध्याय!.Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.३) भारताच्या दृष्टीहीन महिला क्रिकेट संघाने ब्लाइंड वूमन्स टी-२० विश्वचषक २०२५ जिंकत इतिहास रचला!स्पर्धा : वेस्ट इंडीजमध्ये World Blind Cricket Ltd (WBC) च्या वतीने आयोजितभारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून पहिल्यांदाच विश्वविजेतेपद पटकावलेभारतीय महिला संघ संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहिलाब्लाइंड क्रिकेटमध्ये खेळाडूंचे वर्गीकरण: B१, B२, B३भारतीय पुरुष संघ आधीच २०१२ व २०१७ टी-२० ब्लाइंड विश्वचषक विजेता. आता महिलांनीही कर्तृत्व सिद्ध केले!खेलो इंडिया - पॅरा स्पोर्ट्समुळे दिव्यांग क्रीडा क्षेत्रात भारताच्या कामगिरीला गती४) महिला कबड्डी विश्वचषक २०२५ - भारताचा शानदार विजयभारताने वूमन्स कबड्डी विश्वचषक २०२५ जिंकलेअंतिम फेरीत इराणचा पराभवस्पर्धा : हैदराबाद, २०२५भारताची संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित खेळीसलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेतेपद.५) ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनठिकाण : सातारा, महाराष्ट्रस्थळ : छत्रपती शाहू नगर स्टेडियमतारीख : १ ते ४ जानेवारी २०२६संमेलनाचे अध्यक्ष : विश्वास पाटील – प्रसिद्ध कादंबरीकार व माजी आयएएस अधिकारीउल्लेखनीय कादंबऱ्या : पानिपत, झाडाझडती, माणूस, नागनाथसाताऱ्याचा ऐतिहासिक संदर्भ :साताऱ्यात यापूर्वी संमेलन -३ वेळा झाले१९०५ – ३ रे संमेलन१९६२ – ४४ वे संमेलन१९९३ – ६६ वे संमेलन२०२६ मधील संमेलन - साताऱ्यातील ४ थेसाहित्य संमेलनाचा इतिहास (संक्षेप)स्थापना : १८७८पहिले साहित्य संमेलन : १८७८, पुणेअध्यक्ष : न्यायमूर्ती एम. जी. रानडे६) जी-२० परिषद २०२५ जॉहॅनसबर्गस्थान : जॉहॅनसबर्ग, दक्षिण आफ्रिकाआफ्रिकेत झालेले पहिले जी-२० समिटतारीख : २२-२३ नोव्हेंबर २०२५थीम : Solidarity – Equality – Sustainabilityजी-२० म्हणजे काय?सदस्य : १९ देश + युरोपियन युनियन (EU) + आफ्रिकन युनियन (AU) (२०२३ पासून स्थायी सदस्य)जागतिक जीडीपीचा सुमारे ८५% भागजागतिक व्यापाराचा सुमारे ७५% भागजागतिक लोकसंख्येचा अंदाजे २/३ भाग.७) भारत जीडीपी वाढ - एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्समुख्य निष्कर्ष (Key Findings) :एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सनुसार भारताचा जीडीपी वाढीचा दर २०२४-२५ मध्ये ६.५% राहीलपुढील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) जीडीपी वाढ ६.७% असेल असा अंदाजवास्तविक जीडीपी कामगिरी (Real GDP Performance)एप्रिल–जून २०२४ तिमाहीत : भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ७.८%, आणि ही गेल्या ५ तिमाहीतील सर्वाधिक वाढ आहे.एस अँड पी चे भारताबाबत निरीक्षण :भारत जागतिक स्तरावरील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील.८) आयएनएस माहे (सायलेंट हंटर) – मुंबई येथे अनावरणमुख्य तथ्ये (Key Points)भारतीय नौदलाने मुंबई येथील नेव्हल डॉकयार्डमध्ये आयएनएस माहे चे औपचारिक कमिशनिंग केले.माहे-क्लास अँटी-सबमरीन वॉरफेअर (ASW) शॅलो वॉटर क्राफ्ट मालिकेतील पहिले जहाज आहे.या जहाजात ८०% पेक्षा जास्त स्वदेशी (Indigenous) घटक वापरण्यात आले आहेत.भूमिका आणि कार्य (Operational Role)उथळ समुद्रात (Shallow Waters) ऑपरेशन करण्यासाठी सक्षम - किनारी सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे..Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.९) महिलांविरुद्ध हिंसा निर्मूलन आंतरराष्ट्रीय दिवस (२५ नोव्हेंबर २०२५)महत्त्व : २५ नोव्हेंबर हा जगभर महिलांविरुद्ध हिंसा निर्मूलन दिन म्हणून साजरा केला जातो.उद्देश: महिला सुरक्षा, स्वाभिमान, समानता आणि न्यायासाठी जागरूकता निर्माण करणे.१०) इथिओपियामधील हायली गुब्बी नावाचा ज्वालामुखीचा उद्रेकउद्रेक : हायली गुब्बी नावाचा ज्वालामुखी इथिओपियात २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी फुटला.हा सुमारे १०-१२ हजार वर्षांनी प्रथमच सक्रिय झालेला ज्वालामुखी मानला जातो.११) संविधान दिन २०२५ (Constitution Day)कधी : दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो.का साजरा केला जातो? : २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान स्वीकारले (Adopted) गेले. (संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू (Enforce) झाले.)कधी सुरू केला? : २०१५ मध्ये भारत सरकारने अधिकृतपणे ‘संविधान दिन’ घोषित केला.थीम : ‘Hamara Samvidhan, Hamara Swabhiman’.१२) भारत-अमेरिकेदरम्यान एलपीजी (LPG) आयात करारावर सहीकरारातील मुख्य मुद्दे : भारताच्या IOC, BPCL व HPCL या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी अमेरिकेसोबत १ वर्षाचा एलपीजी आयात करार केला.भारत दरवर्षी २.२ दशलक्ष टन एलपीजी अमेरिकेतून आयात करणार.महत्त्व: एलपीजी पुरवठा सुरक्षित व स्थिर ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वस्त सिलिंडर मिळावा यासाठी.१३) राष्ट्रकुल खेळ (Commonwealth Games) २०३० – भारतात आयोजन (शतकपूर्ती आवृत्ती)स्थान : अहमदाबाद, गुजरात. २०३० चे आयोजन भारतात निश्चित.ही आवृत्ती - Centenary Edition (१०० वर्ष पूर्ण) १९३०–२०३०.सदस्य देश : ७२ सदस्य संघटन.भारताचे आयोजन : २०१० दिल्ली आणि २०३० अहमदाबाद.१४) राष्ट्रीय दूध दिन (National Milk Day) २६ नोव्हेंबरदिवस : २६ नोव्हेंबर रोजी डॉ. वर्गीज कुरियन यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जातो.डॉ. वर्गीज कुरियन : दूध क्रांतीचे जनक (Father of White Revolution), ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) चे शिल्पकार.१५) रोहित शर्मा - अधिकृत आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी Brand Ambassador निवडआयोजन : भारत + श्रीलंका (Co-hosts)टूर्नामेंटची सुरुवात : ७ फेब्रुवारी २०२६.१६) आसाम बहुपत्नीत्व बंदी विधेयक (Polygamy Ban Bill) २०२५ मंजूरसारांश : आसाम विधानसभेने Polygamy Ban Bill २०२५ मंजूर केला. पहिले लग्न वैध असताना दुसरे लग्न करणे आता थेट गुन्हा.शिक्षा (Punishment) : ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड. (पहिले लग्न लपवून केलेले दुसरे लग्न -१० वर्षांपर्यंत शिक्षा.)अपवाद : ६ व्या अनुसूचीमधील स्वायत्त आदिवासी भागांना लागू नाही.१७) महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव आयएएस राजेश अग्रवालनियुक्ती : वरिष्ठ आयएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल (१९८९ बॅच) यांची महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती.पदभार : १ डिसेंबर २०२५ रोजी स्वीकारणार.योगदान : आधार, जनधन योजना (JAM Trinity) आणि डिजिलॉकर (DigiLocker) धोरणाचे प्रमुख शिल्पकार.१८) ऑपरेशन सागर बंधू (२०२५) – चक्रीवादळ ''दितवाह'' नंतर श्रीलंकेस दिलेली भारतीय मदत मोहीमउद्देश : HADR (Humanitarian Assistance & Disaster Relief) पुरवणे.जहाजे : आयएनएस विक्रांत (INS Vikrant) व आयएनएस उदयगिरी (INS Udaygiri) यांनी मदत पोहोचवली.१९) ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस भारतातील मोठी ड्रग कारवाई (२०२५)संस्था : एनसीबी (NCB) + दिल्ली पोलीस स्पेशल सेलची संयुक्त कारवाई.जप्ती : ३२९ किलो मेथॅम्फेटामिन.बाजारमूल्य : ₹ २६२ कोटी.राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या सर्वात मोठ्या मेथॅम्फेटामिन जप्तींपैकी एक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.