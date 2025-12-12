Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५

Study Room

Lakshya Sen Australian Open Gold Medal : भारतीय बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन याने ऑस्ट्रेलियन ओपन (BWF सुपर ५००) २०२५ ची फायनल जिंकत पहिले विजेतेपद आणि सुवर्ण पदक पटकावून नवा इतिहास रचला.
१) न्यायमूर्ती सुर्यकांत - भारताचे ५३ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ

  • शपथ : २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपती भवनात शपथ

  • शपथ देणाऱ्या : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

  • उत्तराधिकारी : न्यायमूर्ती बी. आर. गवई (५२ वे)

  • कार्यकाळ : सुमारे १५ महिने

  • प्रमुख योगदान : कलम ३७० रद्दबातल प्रकरणातील न्यायालयीन खंडपीठाचे सदस्य

  • बिहार मतदार यादी पुनरावलोकन प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • हरियाणा उच्च न्यायालयाचे (HC) माजी मुख्य न्यायाधीश

