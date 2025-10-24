Premium|Study Room: लेनिनची विचारक्रांती आणि वारसा

Vladimir Lenin and the Birth of Socialist Russia लेखक : विपुल वाघमोडेरशियाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या म्हणजे १९१७च्या बोल्शेविक क्रांतीचा शिल्पकार होता, व्लादिमीर लेनिन. याने जगात समाजवादाचा नवा अध्याय लिहीला.लेनिनने फक्त रशियातच नाही, तर जगभरातील कामगार वर्गाच्या संघर्षाला दिशा दिली. हा नेता आजही आधुनिक राजकारण आणि समाजशास्त्रातील सर्वात प्रभावी व्यक्तिमत्त्व मानला जातो. त्याच्याविषयी....“मी पूर्णपणे मार्क्सवादी विचारांचा बनलो आहे.” अशी घोषणा करत १८९८ रशियामध्ये एका २८ वर्षाच्या तरुणाने सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पक्षाची स्थापना करून समाजवादाचे वादळ सुरू केले ते थांबले थेट रशियाला सोवियत युनियन करूनच. तो तरुण म्हणजे ..Premium|study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?.यांचे मूळ नाव इलीच उल्यानोव. त्यांचा जन्म एका उच्चभ्रू मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. हुशार आणि चाणाक्ष असलेले लेनिन यांनी क्रांतिकार्याचा मार्ग स्वीकारणे हे सहाजिक होते. कारण घरातूनच तसा वडील आणि भाऊ यांचा शहीद क्रांतिकारकांचा वारसा त्यांना लाभला होता. याच क्रांतिकार्यातून त्यांनी समाजवादी राष्ट्र निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले, पण ते इतके सोपे नव्हते..झारवादी सरकारला उलथवून सामान्यांचे व कामगारांचे सरकार यावे म्हणून ही व्यक्ती कायम धडपडत होती १०१७ ला बोलस्वीक क्रांती करून समाजवाद निर्णयक टप्प्यावर आणला व १९२२ ला सोवियत युनियन स्थापन करून समाजवादी राष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण केले म्हणूनच त्यांची ओळख रशियन क्रांतीचे जनक अशी ओळख केली जाते..Premium|Study Room : सोशल मीडिया आणि नातीगोती .वैयक्तिक जीवनलेनिन यांचे बालपण आणि शिक्षण रशियात झाले. त्यांच्या कुटुंबात बौद्धिक आणि क्रांतिकारी वारसा होता. त्यांचा मोठा भाऊ एलेग्झेंडरला झारच्या विरोधातील कटात सामील झाल्यामुळे फाशी मिळाली होती. हे त्यांच्या क्रांतिकारी विचारांच्या विकासासाठी निर्णायक ठरले. लेनिनने १८९७ साली सायबेरियात तीन वर्षांची शिक्षा भोगली. या बंदिवासात यांनी लेखन आणि वाचनामध्ये प्रगती केली. सायबेरियात असतानाच त्यांनी नादेझ्दा कृपस्काया हिच्याशी विवाह केला, जी स्वतःही क्रांतिकारी होती. .लेनिनचे राजनीतिक सिद्धांत• लेनिनने सर्वसामान्य वर्गाच्या क्रांतीवर आणि साम्यवादी राज्य स्थापनेवर भर दिला. त्यांचे मत होते की, पक्ष हा सर्वसामान्य वर्गाचा अग्रदल असावा, जो मार्गदर्शन करतो आणि क्रांतीस साकार रूप देतो.• 'लोकशाही केंद्रवाद' हा लेनिनने प्रतिपादन केलेला पक्ष संघटना सिद्धांत आहे. या अंतर्गत खुल्या चर्चेला आणि मतभेदांना वाव आहे, पण अंतिम निर्णयावर कडेकोट शिस्त असावी..• लेनिनने असे सांगितले की, राज्य हे एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गावर केलेल्या शोषणासाठी असते. हे भांडवलशाही राज्य मशीन फक्त क्रांतिकारी हिंसाच्या माध्यमातूनच नष्ट केले जाऊ शकते.• त्यांनी साम्राज्यवादाचा प्रतिकार केला. साम्राज्यवाद हे भांडवलशाहीची अत्युच्च अवस्था असून ते पतनशील आणि परजीवी स्वरूपाचे आहे, असं लेनिनचे मत होते.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.