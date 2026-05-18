Premium|Study Room : देशाला मिळाले नवे संरक्षण प्रमुख! लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यम यांची 'सीडीएस'पदी नियुक्ती

भारत सरकारने लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यम (निवृत्त) यांची देशाचे नवीन चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते सध्याचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांच्यानंतर पदभार स्वीकारतील, ज्यांचा कार्यकाळ ३० मे २०२६ रोजी संपत आहे..महत्त्वाचे मुद्दे अ) पदभार : लेफ्टनंट जनरल राजा सुब्रमण्यम हे ३० मे २०२६ नंतर पदभार स्वीकारतील आणि लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणूनही काम करतील.ब) अनुभव : ते सध्या १ सप्टेंबर २०२५ पासून राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात लष्करी सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत.क) कारकीर्द : लष्करी सेवेत ४० वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी सेवा दिली असून, ते लष्कराचे उपप्रमुख आणि मध्य कमानचे जीओसी-इन-सी राहिले आहेत.ड) सन्मान : त्यांना परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM), सेना मेडल (SM) आणि विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) यांसारख्या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे..इतर मुद्दे अ) सप्टेंबर २०१५ मध्ये सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर, एन. एस. राजा सुब्रमण्यम यांची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात लष्करी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नंतर भारत सरकारने त्यांची देशाचे नवीन संरक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली.ब) राष्ट्रासाठी केलेल्या त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेची आणि नेतृत्वाची दखल घेऊन, त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), सेना पदक (SM) आणि विशिष्ट सेवा पदक (VSM) यांसारख्या अनेक प्रतिष्ठित लष्करी सन्मानांनी गौरविण्यात आले आहे.क) लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यम हे भारतीय सैन्यात त्यांच्या शिस्त, नेतृत्व आणि सामरिक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. त्यांनी सैन्यात अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली असून देशाची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.