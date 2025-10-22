Premium|study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?

Learn about Maria Corina Machado, the Venezuelan opposition leader and 2025 Nobel Peace laureate, who led a peaceful fight to restore democracy and human rights in Venezuela.व्हेनेझुएलामधील हुकूमशाहीविरुद्ध शांततामय लढा देत लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी मारिया कोरिना माचाडो यांनी दशकभर संघर्ष करणाऱ्या केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी गट एकत्र आले आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी त्यांनी जगभरात आवाज उठवला. या उल्लेखनीय योगदानासाठीच त्यांना २०२५ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा सन्मान लोकशाहीसाठी झगडणाऱ्या व्हेनेझुएलातील प्रत्येक नागरिकाचा विजय आहे.त्यांच्याविषयी जाणून घेऊ, व्यक्तिविशेषमध्ये....मारिया कोरिना माचाडो यांच्याविषयीचे प्रमुख मुद्देमारिया कोरिना माचाडो या व्हेनेझुएलाच्या लोकशाही आंदोलनाच्या नेत्या आहेत आणि त्यांना २०२५ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्या व्हेनेझुएलातील लोकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी, व डिक्टेटरशिपवरून लोकशाहीकडे शांततेने बदल घडवण्यासाठी सातत्याने लढल्या आहेत..Premium|Study Room : सोशल मीडिया आणि नातीगोती .त्यांच्या नेतृत्वाखाली विभाजित विरोधी गट एकत्र आले आणि त्यांनी फ्री व प्रतिनिधिक निवडणुकांची मागणी केली.माचाडो यांनी व्हेनेझुएलामधील मानवी हक्कांचे आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी मोठे कार्य केले आहे..त्या १९९२ मध्ये ‘अथेना फाउंडेशन’च्या संस्थापिका आहेत, जी काराकसमधील मुलांसाठी काम करते.२००२ मध्ये ‘सुमाते’ या निवडणूक देखरेख संघटनेच्या त्या सहसंस्थापिका होत्या.त्यांनी २०१० ते २०१४ या काळात व्हेनेझुएला नॅशनल असेंब्लीचे सदस्यत्व पटकावले, पण त्यानंतर त्यांना मादुरो सरकारने हटवले..Premium|Study Room : भारत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीच्या फेऱ्यात का अडकला?.त्यांनी २०२४ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारीची घोषणा केली होती, पण शासनाने त्यांना रोखले.त्या सध्या ‘वेंटे व्हेनेझुएला’ पक्षाच्या राष्ट्रीय समन्वयक आहेत..मारिया यांनी पुरस्कार व्हेनेझुएलातील संघर्ष करणार्या जनतेला आणि लोकशाही समर्थकांना समर्पित केला आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.