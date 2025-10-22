Premium|study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?

Study Room

study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?

Nobel Peace Prize 2025 : लोकशाही आणि मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या व्हेनेझुएलाच्या नेत्या मारिया कोरिना माचाडो यांना २०२५ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
Nobel Peace Laureate 2025: Maria Corina Machado’s Fight for Freedom

Learn about Maria Corina Machado, the Venezuelan opposition leader and 2025 Nobel Peace laureate, who led a peaceful fight to restore democracy and human rights in Venezuela.

व्हेनेझुएलामधील हुकूमशाहीविरुद्ध शांततामय लढा देत लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी मारिया कोरिना माचाडो यांनी दशकभर संघर्ष करणाऱ्या केला.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी गट एकत्र आले आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी त्यांनी जगभरात आवाज उठवला. या उल्लेखनीय योगदानासाठीच त्यांना २०२५ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा सन्मान लोकशाहीसाठी झगडणाऱ्या व्हेनेझुएलातील प्रत्येक नागरिकाचा विजय आहे.

त्यांच्याविषयी जाणून घेऊ, व्यक्तिविशेषमध्ये...

