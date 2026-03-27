Premium|Study Room : भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास; आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा व्यापक दृष्टिकोन

लेखक : गौरव कुमार बाळेआंतरराष्ट्रीय संबंध हा युपीएससी व एमपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन (GS-2) मधील अत्यंत महत्त्वाचा आणि बदलत राहणारा विषय आहे. या विषयामध्ये जगातील विविध देशांमधील संबंध, भारताचे परराष्ट्र धोरण, जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांची भूमिका यांचा अभ्यास केला जातो. या विषयाचा अभ्यास करताना केवळ माहिती पाठांतर करण्यापेक्षा घटनांचे विश्लेषण, भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांची समज आणि जागतिक घडामोडींचा व्यापक दृष्टिकोन विकसित करणे अधिक आवश्यक असते.सर्वप्रथम अभ्यासाची सुरुवात अभ्यासक्रमाचे सखोल विश्लेषण (syllabus decoding) करण्यापासून करणे आवश्यक आहे. सामान्य अध्ययन पेपर-२ मध्ये प्रामुख्याने भारताचे शेजारी देशांशी संबंध, प्रमुख जागतिक शक्तींशी द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक व जागतिक संघटना, भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि विविध जागतिक प्रश्नांचा अभ्यास अपेक्षित असतो. उदा. दक्षिण आशियातील देशांशी भारताचे संबंध, भारत-अमेरिका, भारत-रशिया, भारत-चीन यांसारखे महत्त्वाचे द्विपक्षीय संबंध, तसेच SAARC, ASEAN, BRICS, QUAD यांसारख्या संघटनांची भूमिका या विषयांतर्गत येते. या अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करताना प्रत्येक मुद्द्याचा भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने विचार करणे महत्त्वाचे ठरते..Premium|Study Room : बांगलादेशात झालेले सत्तांतर भारतासाठी चिंतेची बाब ठरेल का?.यानंतर या विषयासाठी भक्कम मूलभूत पाया तयार करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध समजण्यासाठी भू-राजकारण, कूटनीती, शक्तिसंतुलन, बहुपक्षीय सहकार्य, सांस्कृतिक प्रभावशक्ती यांसारख्या संकल्पना स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. या संकल्पना समजून घेतल्यास विविध देशांच्या धोरणांचे आणि आंतरराष्ट्रीय घटनांचे स्वरूप अधिक स्पष्टपणे समजते. सुरुवातीच्या टप्प्यावर राजकारण विषयातील शालेय पाठ्यपुस्तके वाचल्यास जागतिक राजकारणाची मूलभूत समज विकसित होते.आंतरराष्ट्रीय संबंध हा मोठ्या प्रमाणावर चालू घडामोडींवर आधारित विषय आहे. त्यामुळे दररोज विश्वसनीय वृत्तपत्रांचे (लोकसत्ता, द हिंदू किंवा इंडियन एक्सप्रेस, सकाळ+स्टडीरूम) वाचन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. एखादी आंतरराष्ट्रीय घटना वाचताना त्या घटनेची पार्श्वभूमी, त्यामागील कारणे, भारतासाठी असलेले महत्त्व, त्यातील संभाव्य आव्हाने आणि भविष्यातील परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, हिंद-प्रशांत प्रदेशातील घडामोडी, पश्चिम आशियातील संघर्ष किंवा भारत-चीन सीमावाद यांचा अभ्यास करताना त्यांचे सामरिक आणि आर्थिक परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते..या विषयाचा अभ्यास देशनिहाय पद्धतीने (country-wise approach) केल्यास अधिक सुसंगतता येते. प्रत्येक महत्त्वाच्या देशासाठी काही ठरावीक बाबी लक्षात ठेवता येतात, जसे की संबंधांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, आर्थिक सहकार्य, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य, प्रमुख करार व करारनामे, विद्यमान समस्या आणि भविष्यातील दिशा. अशा प्रकारे व्यवस्थित नोंदी तयार केल्यास उत्तरलेखन करताना विचार मांडणे सोपे जाते.तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंध समजण्यासाठी नकाशाधारित अभ्यास देखील महत्त्वाचा ठरतो. दक्षिण चीन समुद्र, मलक्का सामुद्रधुनी, होर्मुझ सामुद्रधुनी, हिंद-प्रशांत प्रदेश अशा भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचे नकाशावर आकलन केल्यास जागतिक राजकारणातील त्यांचे सामरिक महत्त्व अधिक स्पष्ट होते..या विषयाच्या अभ्यासासाठी काही विश्वसनीय स्रोतांचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. प्रमुख राष्ट्रीय वृत्तपत्रे, भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची अधिकृत संकेतस्थळे, सरकारी माहिती प्रसिद्धी साधने, तसेच चालू घडामोडींवरील अभ्याससामग्री हे महत्त्वाचे स्रोत ठरतात. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय विषयांवरील संदर्भग्रंथ (भारत आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध - गौरव बाळे, ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे) आणि अभ्यासलेख देखील उपयुक्त ठरतात. सोबतच सदर विषयाचा अभ्यास अधिक सखोल व्हावा म्हणून ज्ञानदीप अकॅडमीच्या युट्यूब चॅनेलवरील मेन्स मॅरेथॉन लेक्चर आणि आरंभ प्रोग्रॅममधील लेक्चर नक्की बघा. याचबरोबर अकॅडमीच्या चॅनेलवर Mains Answer Writingचे व्हिडिओ दररोज अपलोड होत असतात, त्यांचाही फायदा घ्या.शेवटी, मुख्य परीक्षेसाठी उत्तरलेखनाचा नियमित सराव करणे अत्यंत आवश्यक आहे. उत्तर लिहिताना परिचय, विश्लेषणात्मक मुख्य भाग आणि संतुलित निष्कर्ष अशी रचना ठेवावी. उत्तरामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचे उपक्रम, जागतिक सहकार्याचे प्रयत्न आणि शांततामय सहअस्तित्वाचा दृष्टिकोन यांचा उल्लेख केल्यास उत्तर अधिक प्रभावी ठरते. नियमित अभ्यास, चालू घडामोडींचे विश्लेषण आणि सातत्यपूर्ण पुनरावलोकन यांच्या साहाय्याने आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषय मुख्य परीक्षेत गुण मिळवून देणारा ठरू शकतो.