Premium|Study Room : MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी अर्थशास्त्राचा सखोल अभ्यास कसा करावा?

लेखक : श्रीकांत जाधवMPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी सामान्य अध्ययन पेपर ३ (GS 3) मधील अर्थशास्त्र हा विषय अत्यंत निर्णायक आहे. नवीन वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपामुळे आता केवळ वस्तुनिष्ठ माहिती पाठ करून चालणार नाही, तर विषयाचे सखोल आकलन आणि विश्लेषणात्मक मांडणी आवश्यक आहे. या विषयाची तयारी करताना खालील रणनीती उपयुक्त ठरू शकते.अभ्यासक्रमाचे सखोल आकलन आणि पायाभरणीअर्थशास्त्राची तयारी सुरू करताना सर्वात प्रथम आयोगाचा सुधारित अभ्यासक्रम नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था, शासकीय वित्तव्यवस्था, समावेशक विकास आणि कृषी अर्थशास्त्र यांसारख्या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. तयारीची सुरुवात करताना इयत्ता ११ वी आणि १२ वीची NCERTची पुस्तके तसेच राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाची पुस्तके वाचणे अनिवार्य आहे. यामुळे मूलभूत संकल्पना, जसे की जीडीपी, राजकोषीय तूट आणि चलनवाढ, यांमधील परस्पर संबंध स्पष्ट होतात. संकल्पना स्पष्ट असल्या की उत्तर लिहिताना भाषेचा ओघ कायम राहतो.चालू घडामोडी अभ्यासात कशा वापराल?अर्थशास्त्र हा विषय सतत बदलणारा आणि गतिशील आहे. त्यामुळे केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून राहून चालत नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. उत्तरांमध्ये ताज्या आकडेवारीचा आणि सरकारी योजनांचा उल्लेख केल्यास उत्तराची विश्वासार्हता वाढते. विशेषतः महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील राज्याच्या प्रगतीचे टप्पे, कृषी क्षेत्रातील आव्हाने आणि औद्योगिक धोरणे यांचा अभ्यास करणे गुणांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरते.कृषी आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्षGS 3 मध्ये कृषी अर्थशास्त्राला मोठे स्थान आहे. यामध्ये पिकांची पद्धत, सिंचन व्यवस्था, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी विपणन यांवर विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. तसेच ऊर्जा, वाहतूक आणि संवाद यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) आणि त्या दिशेने भारताची वाटचाल यावरही विशेष भर देणे आवश्यक आहे.वर्णनात्मक उत्तरलेखनाची कलानवीन पॅटर्ननुसार आता उत्तरे मुद्देसूद आणि ओघवत्या भाषेत लिहावी लागणार आहेत. उत्तर लिहिताना सुरुवातीला विषयाची थोडक्यात प्रस्तावना असावी, त्यानंतर मुख्य गाभ्यामध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण असावे आणि शेवटी सकारात्मक निष्कर्ष असावा. उत्तराचा दर्जा सुधारण्यासाठी तिथे आवश्यकतेनुसार फ्लोचार्ट्स किंवा लहान तक्ते काढल्यास उत्तर अधिक आकर्षक दिसते. केवळ माहिती भरण्यापेक्षा प्रश्नाचा नेमका रोख ओळखून त्यावर भाष्य करणे हीच खरी परीक्षेची गरज आहे.संदर्भ साहित्य आणि उजळणीसंदर्भ साहित्यासाठी ज्ञानदीप अकॅडमीची पुस्तके वापरता येतील. तसेच 'योजना' आणि 'कुरुक्षेत्र' यांसारखी मासिके शासकीय धोरणांची सखोल माहिती मिळवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात. वाचनासोबतच नियमित उजळणी आणि जुन्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे यशासाठी अनिवार्य आहे. अर्थशास्त्राचा अभ्यास हा पाठांतरापेक्षा 'समजून घेऊन मांडणी' करण्याचा विषय आहे, हे लक्षात ठेवल्यास यश नक्कीच मिळेल.