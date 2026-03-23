Premium|Study Room : एमपीएससी मुख्य परीक्षेसाठी भारतीय राज्यव्यवस्था विषयाची तयारी कशी कराल?

लेखक : अभिजित मोदेएमपीएससी मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने भारतीय राज्यव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. पारंपरिक आणि चालू घडामोडींच्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करून, पूर्वीच्या प्रश्नांचा सराव आणि लेखन सराव यांचा समावेश असलेली रणनीती देण्याचा प्रयत्न या लेखात केला गेला आहे. ही रणनीती सोपी आणि प्रभावी आहे, जेणेकरून तुम्ही २०२५ च्या परीक्षेसाठी तयारी नीट करू शकाल.पारंपरिक विषयांवर आधारित मजबूत पायाभरणी करा!या विभागात मूलभूत हक्क, केंद्र-राज्य संबंध, संघात्मक रचना, राष्ट्रपती, संसद, पंचायतराज, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, घटनात्मक आणि बिगठनात्मक संस्था, आरपीए १९५१ आणि भारतीय घटनेची तुलना हे विषय आहेत. प्रथम ज्ञानदीप ऍकेडेमीच्या पुस्तकातील या विषयांचा अभ्यास करा आणि त्यांच्या नोट्स मराठीत तयार करा. प्रत्येक विषयासाठी महत्त्वाच्या कलमांची यादी बनवा, जसे की मूलभूत हक्कांसाठी कलम १२ ते ३५. दररोज एका विषयाचा सखोल अभ्यास करा आणि त्यावर आधारित दोन-तीन प्रश्नांची उत्तरे लिहा, जेणेकरून संकल्पना स्पष्ट होईल..Premium| MPSC Group B and C Combined Exam: MPSC गट ब, गट क परीक्षेची तयारी कशी करावी? .चालू घटनांचा अभ्यासात समावेश करा!स्पीकर, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपराष्ट्रपती, निवडणूक आयोग आणि SIR ची कार्यपद्धती, राज्यपाल, सहावी अनुसूची, आपत्कालीन तरतुदी आणि एक राष्ट्र, एक निवडणूक हे विषय चालू घडामोडींशी जोडलेले आहेत. दैनिक वृत्तपत्रे आणि मासिके वाचा, जसे की yojana किंवा Kurukshetra, आणि त्यांचे मराठीत सारांश लिहा. या विषयांवर २०२४-२०२५ च्या घडामोडी जोडा, उदा. एक राष्ट्र, एक निवडणूक धोरणाची प्रगती. दर आठवड्यात या विषयांवर मागील एक वर्षांच्या प्रश्नांचे विश्लेषण करा.यूपीएससी पूर्वीच्या प्रश्नांचा सराव२०१३ ते २०१८ च्या यूपीएससी प्रश्नांवर विशेष भर द्या, कारण ते एमपीएससीच्या पद्धतीशी मिळतेजुळते आहेत. दररोज किमान दोन प्रश्न सोडवा. प्रश्न सोडवताना विश्लेषणात्मक उत्तरे लिहा, ज्यात परिचय, मुख्य मुद्दे आणि निष्कर्ष असतील. हा सराव तुमची लेखनगती आणि गुणवत्ता वाढवेल..महत्त्वाच्या याद्या तयार करणेमहत्त्वाच्या कलमांची, खटल्यांची आणि समिती/आयोगांच्या शिफारशींची यादी बनवा. उदाहरणार्थ, कलम ३२ (घटनात्मक उपाययोजना), कलम ३५६ (राष्ट्रपती राज), अरुणाचल प्रदेश खटला सारखे महत्त्वाचे खटले लक्षात ठेवा. समित्या, जसे की मंडल आयोग किंवा न्यायपालिका सुधार समिती, यांच्या शिफारशी नोट्समध्ये जोडा. ही यादी पुनरावलोकनासाठी वापरा.सरावातून तुमचे उत्तरलेखन कौशल्य वाढवा!ज्ञानदीप अकादमी यूपीएससी आयएएस चॅनेलवरील मुख्य परीक्षा मॅरेथॉन लेक्चर्स पहा, जे एमपीएससीसाठीही उपयुक्त आहेत. ज्ञानदीप ऑप्शनलवरील मुख्य उत्तरे लेखन लेक्चर्सचे रेकॉर्डेड व्हिडिओ पाहा आणि त्यानुसार सराव करा. हा सराव तुमच्या उत्तरांची रचना सुधारेल..निष्कर्ष:या रणनीतीचे पालन करून तुम्ही एमपीएससी मुख्य परीक्षा २०२५ साठी भारतीय राज्यव्यवस्थेत प्राविण्य मिळवू शकता. सातत्यपूर्ण अभ्यास, पूर्वीच्या प्रश्नांचा सराव आणि चालू घडामोडींचा समावेश यामुळे तुमची उत्तरे प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण होतील. नियमित पुनरावलोकन आणि लेखन सरावाने तुमचे ध्येय नक्की साध्य होईल.