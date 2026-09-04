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Premium|Study Room : सौदी, तुर्किये अन् पाकिस्तान एकत्र; मक्का संरक्षण कराराने मध्यपूर्वेचे समीकरण बदलणार?

Mecca Joint Defence Agreement : सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तानच्या मक्का संयुक्त संरक्षण करारामुळे मध्यपूर्वेतील सुरक्षा समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे; मात्र मागील प्रादेशिक आघाड्यांच्या अपयशातून कोणते धडे मिळतात?
Mecca Joint Defence Agreement

Mecca Joint Defence Agreement

esakal

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लेखक : प्रतिक बाबर

सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान यांनी स्वाक्षरी केलेला 'मक्का संयुक्त संरक्षण करार' (Mecca Joint Defence Agreement) हा मध्यपूर्वेतील सुरक्षेच्या आणि भू-राजकीय संरचनेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरत आहे. या करारावर चालू असलेल्या उत्साही चर्चेदरम्यान, सुमारे सात दशकांपूर्वी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान हुसेन शहीद सुहरावर्दी यांनी १९५६ च्या सुएझ संकटाच्या वेळी केलेले विधान आठवणे योग्य ठरेल.

सुहरावर्दी यांच्यावर 'बगदाद करार' सोडून देण्यासाठी तीव्र अंतर्गत राजकीय दबाव होता. ही ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याने बनवलेली एक प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था होती आणि ती इजिप्तच्या गमाल अब्दुल नासर यांच्या विरोधात होती.

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