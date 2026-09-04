Premium|Study Room : सौदी, तुर्किये अन् पाकिस्तान एकत्र; मक्का संरक्षण कराराने मध्यपूर्वेचे समीकरण बदलणार?

लेखक : प्रतिक बाबर सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान यांनी स्वाक्षरी केलेला 'मक्का संयुक्त संरक्षण करार' (Mecca Joint Defence Agreement) हा मध्यपूर्वेतील सुरक्षेच्या आणि भू-राजकीय संरचनेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरत आहे. या करारावर चालू असलेल्या उत्साही चर्चेदरम्यान, सुमारे सात दशकांपूर्वी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान हुसेन शहीद सुहरावर्दी यांनी १९५६ च्या सुएझ संकटाच्या वेळी केलेले विधान आठवणे योग्य ठरेल.सुहरावर्दी यांच्यावर 'बगदाद करार' सोडून देण्यासाठी तीव्र अंतर्गत राजकीय दबाव होता. ही ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याने बनवलेली एक प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था होती आणि ती इजिप्तच्या गमाल अब्दुल नासर यांच्या विरोधात होती..Premium|Makkah Joint Defence Agreement : मक्का करारामुळे सौदी, तुर्कीए-पाकिस्तान एकत्र; भारतासाठी नवं सुरक्षा समीकरण किती मोठं आव्हान ठरणार?.१९५८ मध्ये स्थापन झालेला 'युनायटेड अरब रिपब्लिक' (इजिप्त-सीरिया महासंघ) १९६१ मध्ये विसर्जित झाला. बगदाद कराराने १९५९ मध्ये इराक गमावला, नंतर तो सेंटो (CENTO) बनला आणि १९७९ मध्ये संपुष्टात आला. त्याची विकास शाखा असलेला 'रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेव्हलपमेंट' (RCD), जो १९६४ मध्ये इराण, तुर्किये आणि पाकिस्तान या तीन गैर-अरब मुस्लिम देशांनी सुरू केला होता, त्यानेही फारसे काही साध्य केले नाही. १९८१ मध्ये स्थापन झालेला 'गल्फ कॉर्पोरेशन कौन्सिल' (GCC) २०१७ मध्ये आपल्याच एका सदस्याची नाकेबंदी करण्यापासून तीन सदस्यांना रोखू शकला नाही.आज 'अरब लीग' आणि 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन' (OIC) या केवळ घोषणाबाजीच्या व्यासपीठांइतक्याच उरल्या आहेत. खऱ्या अर्थाने काम केलेल्या युती किंवा आघाड्या या वॉशिंग्टनने (अमेरिकेने) उभारलेल्या होत्या. १९९१ मध्ये कुवेतवरील इराकी कब्जा मोडून काढला तो अमेरिकन लष्करी शक्तीने, अरब एकजुटीने नाही. त्यामुळे मक्का करार हा इस्लामिक सुरक्षा स्वावलंबनाचा पुरावा नसून, अमेरिकन अविश्वासार्हतेविरुद्ध घेतलेला एक बचाव (Strategic Hedge) आहे..सौदी, तुर्किये आणि पाकिस्तानची भूमिकाअ) सौदी अरेबिया : संपूर्ण अरब आणि मुस्लिम जगतात प्रचंड आर्थिक संसाधने, ऊर्जा शक्ती आणि राजकीय प्रभाव प्रदान करतो.ब) तुर्किये : पश्चिम आशियातील मुस्लिम देशांमध्ये सर्वात मजबूत पारंपरिक लष्करी व्यवस्था आणि वेगाने विस्तारणारा स्वदेशी संरक्षण उद्योग (उदा. ५ व्या पिढीतील फायटर जेट्स व ड्रोन्स) आणतो.क) पाकिस्तान : एक मोठे व्यावसायिक सैन्य आणि सौदी अरेबियासोबत अनेक दशकांचे लष्करी सहकार्य प्रदान करतो. परंतु त्याची सर्वात महत्त्वाची धोरणात्मक ताकद म्हणजे त्याची अण्वस्त्रे आहेत.प्रत्येक सहभागी देशाकडे या करारात सामील होण्याची विशिष्ट कारणे आहेत. सौदी अरेबियासाठी हा करार धोरणात्मक विमा (Strategic Insurance) प्रदान करतो.तुर्किये या व्यवस्थेकडे धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या दृष्टिकोनातून पाहतो. राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी तुर्कियेला नाटोच्या (NATO) चौकटीबाहेर नेऊन आखात आणि दक्षिण आशियामध्ये स्वतःचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानसाठी, हा करार आपल्या लष्करी क्षमतेचे भू-राजकीय प्रभावात रूपांतर करतो. परंतु सौदी मदतीवरील अवलंबित्वाने पाकिस्तानला भागीदाराऐवजी केवळ भाडोत्री (Retainer) बनवले आहे..भारताच्या दृष्टीकोनातून हा करारभारताने या कराराचा आपोआप 'भारतविरोधी' घडामोड म्हणून अर्थ लावू नये. भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्यात रियाधचे प्रचंड आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंध आहेत. मात्र, तुर्कियेने काश्मीरवर पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा आणि पुरवलेली शस्त्रास्त्रे पाहता नवी दिल्लीने सावध राहणे गरजेचे आहे. भारताने रियाधकडून स्पष्ट खात्री मागितली पाहिजे की या कराराचा भारत-पाकिस्तान संघर्षाशी काहीही संबंध नाही.पश्चिम आशियामध्ये प्रचंड आर्थिक, ऊर्जा आणि धोरणात्मक हितसंबंध असलेला भारत या बदलाचा केवळ प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. मक्का करारावरून निष्क्रिय राहण्याऐवजी, भारताने मध्यपूर्वेतील असुरक्षित देशांसोबत आपले लष्करी सहकार्य आणि सामरिक मुत्सद्देगिरी वाढवली पाहिजे, जेणेकरून या प्रदेशात एक विश्वासार्ह आणि स्वायत्त सुरक्षा घटक म्हणून भारताचे स्थान भक्कम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.