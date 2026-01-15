Premium|Study Room : प्रसार माध्यमांवरील आरोप आणि त्यांची नैतिकता

Study Room

Fake News Controversy : बातमी प्रसिद्ध होण्याआधी तिची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. माध्यमांवर पक्षपाती असल्याचे आरोप आता वाढले आहेत.
From Watchdog to Question Mark: The Ethics Debate in Indian Media

Ethics vs Ratings: Inside India’s Media Accountability Debate

लेखक : अभिजित मोदे

माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथे स्तंभ आहेत. ते समाजाला सत्य माहिती देऊन जागृत करतात आणि सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करतात. मात्र, २०२५ मध्ये झालेल्या अनेक वादांमुळे माध्यमांची नैतिक भूमिका वादात सापडला आहे. खोट्या बातम्या, पक्षपाती कव्हरेज आणि ट्रॅप घोटाळ्यांनी जनतेचा विश्वास उडाला आहे.

अलीकडील प्रमुख आरोप व वाद

२०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावादरम्यान अनेक न्यूज चॅनेल्सने खोट्या बातम्या पसरवल्या. हे चुकीचे ठरले आणि सामाजिक तणाव वाढला. ट्रॅप रेटिंग्स घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला.

काही चॅनेल्सनी रेटिंग वाढवण्यासाठी पैसे दिले असल्याचे आरोप झाले. याशिवाय, यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटंट' वरून एफआयआर दाखल झाल्या, कारण त्यात अश्लील कंटेंट होता.

एनबीडीएसएने अनेक चॅनेल्सला दंड केला. उदाहरणार्थ, बहरीच प्रकरणात इंडिया टीव्हीने पक्षपाती बातम्या दिल्याचा आरोप झाला.

धार्मिक संवेदनशीलतेचे उल्लंघन करणाऱ्या ४१६ तक्रारींमध्ये फक्त १२ दंड झाले.

सोशल मीडियावर अश्लील कंटेंटवर सरकारने कठोर कारवाई केली. फेसबुक, इन्स्टाग्रामला इशारा देण्यात आला.

