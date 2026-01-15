Premium|Study Room : प्रसार माध्यमांवरील आरोप आणि त्यांची नैतिकता

Ethics vs Ratings: Inside India’s Media Accountability Debateलेखक : अभिजित मोदेमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथे स्तंभ आहेत. ते समाजाला सत्य माहिती देऊन जागृत करतात आणि सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करतात. मात्र, २०२५ मध्ये झालेल्या अनेक वादांमुळे माध्यमांची नैतिक भूमिका वादात सापडला आहे. खोट्या बातम्या, पक्षपाती कव्हरेज आणि ट्रॅप घोटाळ्यांनी जनतेचा विश्वास उडाला आहे.अलीकडील प्रमुख आरोप व वाद२०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावादरम्यान अनेक न्यूज चॅनेल्सने खोट्या बातम्या पसरवल्या. हे चुकीचे ठरले आणि सामाजिक तणाव वाढला. ट्रॅप रेटिंग्स घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला. काही चॅनेल्सनी रेटिंग वाढवण्यासाठी पैसे दिले असल्याचे आरोप झाले. याशिवाय, यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटंट' वरून एफआयआर दाखल झाल्या, कारण त्यात अश्लील कंटेंट होता.एनबीडीएसएने अनेक चॅनेल्सला दंड केला. उदाहरणार्थ, बहरीच प्रकरणात इंडिया टीव्हीने पक्षपाती बातम्या दिल्याचा आरोप झाला. धार्मिक संवेदनशीलतेचे उल्लंघन करणाऱ्या ४१६ तक्रारींमध्ये फक्त १२ दंड झाले.सोशल मीडियावर अश्लील कंटेंटवर सरकारने कठोर कारवाई केली. फेसबुक, इन्स्टाग्रामला इशारा देण्यात आला..माध्यमांची नैतिक जबाबदारीमाध्यमांची नैतिक जबाबदारी ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी मूलभूत आहे. ते चौथे स्तंभ म्हणून सत्य, निष्पक्ष आणि वेळेवर माहिती देण्याचे कर्तव्य पार पाडतात. प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पत्रकारांनी सत्यता (accuracy), निष्पक्षता (impartiality), अचूकता (fairness) आणि पारदर्शकता (transparency) पाळावी. उदाहरणार्थ, बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.माध्यमांनी खोटी किंवा अपूर्ण माहिती टाळावी. २०२५ च्या भारत-पाकिस्तान वादात अनेक चॅनेल्सनी जुने व्हिडिओ दाखवून अफवा पसरवल्या, ज्यामुळे जनतेत भीती निर्माण झाली. नैतिक पत्रकारितेत फॅक्ट-चेकिंग प्रक्रिया अनिवार्य आहे. यामुळे चुकीच्या माहितीमुळे होणारे सामाजिक नुकसान टाळता येते..Premium|Study Room: नक्षलवाद आणि डावा अतिरेकी हिंसाचार (LWE) २०२५.राजकीय, धार्मिक किंवा कॉर्पोरेट दबावापासून दूर राहणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. पक्षपाती कव्हरेजमुळे लोकांचा विश्वास कमी होतो. उदाहरणार्थ, निवडणूक काळात सर्व उमेदवारांना समान संधी द्यावी. एनबीडीएसाने अनेकदा अशा उल्लंघनांवर दंड ठोठावले आहेत.पीडितांच्या, विशेषतः महिलांच्या आणि अल्पसंख्याकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे, बलात्कार किंवा दंगलीच्या बातम्यांमध्ये नावे उघड न करता संवेदनशीलपणे हाताळणे, याशिवाय, धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या सामग्री टाळणे आदी गोष्टी माध्यमांनी करणे आवश्यक आहे..सुधारणांसाठी मार्गमाध्यम सुधारणांसाठी स्वनियमनाची (self-regulation) व्यवस्था अधिक सक्षम करणे हे पहिले आवश्यक पाऊल आहे. सध्या न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अँड डिजिटल स्टँडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) सारख्या संस्था माध्यमांच्या नैतिक आचरणावर देखरेख ठेवतात, पण त्यांच्या अधिकारांना मर्यादा आहेत. या संस्थांना कायद्याद्वारे अधिक अधिकार आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा दिल्यास नागरिकांच्या तक्रारी जलद आणि निष्पक्षपणे हाताळता येतील..Premium|Study Room : वन नेशन, वन इलेक्शन; २०२५ मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाचे बदल.तसेच, पत्रकार आणि संपादकांसाठी नियमितपणे नैतिक प्रशिक्षण शिबिरे (Ethical Training Workshops) आयोजित करणे गरजेचे आहे. या शिबिरांमध्ये तथ्य पडताळणी (Fact-Checking), डिजिटल माध्यमांचे आचारसंहिता (Digital Ethics), आणि जबाबदार रिपोर्टिंग या विषयांचा सखोल अभ्यास व्हावा. त्यामुळे पत्रकारांना नवीन तांत्रिक आणि नैतिक आव्हानांशी सामना करण्याची तयारी होईल.सरकारी स्तरावर, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम २०२१ चं काटेकोरपणे पालन झालं पाहिजे. या नियमांचा उद्देश डिजिटल न्यूज पोर्टल्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना जबाबदार ठेवणे आहे. .सरकारने हे नियम अंमलात आणताना पारदर्शकता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामध्ये संतुलन राखणं आवश्यक आहे.शिवाय, जनतेमध्ये मीडिया साक्षरता (Media Literacy) वाढवण्याची गरज आहे. अशा अभियानात नागरिकांना फेक न्यूज ओळखण्याच्या तंत्रांचा वापर शिकवला जावा, फॅक्ट-चेक वेबसाइट्स आणि अधिकृत स्रोतांची तपासणी कशी करावी हे सांगितलं जावं. जेव्हा प्रेक्षक आणि वाचक अधिक सजग होतील, तेव्हा चुकीच्या बातम्या आपोआपच कमी होतील..शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कॉर्पोरेट मालकीवरील नियंत्रण आणि पारदर्शकता. काही मोठ्या कंपन्यांच्या हातात मोठ्या प्रमाणावर मीडिया संस्थांचे नियंत्रण असल्यामुळे बातम्यांमधील निष्पक्षता कमी होते. त्यामुळे मीडिया संस्थांमध्ये मालकी पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि एकाच कॉर्पोरेट समूहाकडे अति मालकी जाऊ नये यासाठी नियमन आवश्यक आहे.या सर्व उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास माध्यमविश्वातील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. माध्यमे पुन्हा जनतेचा आवाज बनतील आणि सामाजिक जबाबदारी पार पाडताना लोकशाही मूल्यांना बल देतील.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.