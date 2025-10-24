Premium|study Room : उपजिल्हाधिकारी म्हणून मुलाखत देताना...

Inside the MPSC 2023 Interview with Pandharpatte Sir’s Panelआयआयएसईआरसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतून शिक्षण घेऊनही प्रशासन क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्धार महेश श्रीनिवास येलगट्टे यांनी केला. लातूर पॅटर्नमधून घडलेला हा तरुण, एमपीएससी २०२३ च्या मुलाखतीत मा. पांढरपट्टे सरांच्या पॅनेलसमोर शांत, प्रगल्भ आणि विचारपूर्वक उत्तर देत चमकला.ही मुलाखत जशीच्या तशी दिलेली आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल..नाव - महेश श्रीनिवास येलगट्टे (उपजिल्हाधिकारी)मुलाखत दिनांक : १ डिसेंबर २०२३ मुलाखत वेळ : दु. १२ ते १२.१५ (१५ मिनिट) मुलाखतीचे गुण : ७२पॅनेल- मा. पांढरपट्टे सर.Premium|study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?.मुलाखत सुरू होण्यास बरोबर दुपारचे १२ वाजल्याने, Good afternoon असे पॅनलला greet केले वमुलाखतीची सुरुवात झाली. पॅनेल - मा. पांढरपट्टे सरप्रश्न : कुठून आला? उत्तर : लातूर. प्रश्न : तुम्ही लातूरहून आहात तर लातूर पॅटर्न काय आहे? उत्तर : सर, लातूर पॅटर्न ही राजश्री शाहू महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव सर यांनी ११ वी १२ वीच्या शिक्षणासंबंधी राबवलेली मेकॅनिकल लर्निंग पद्धत आहे. यामध्ये एक्झामओरिएंटेड शैक्षणिक साहित्य, compulsory attendance, दिवसाचे ७ ते ८ तास teaching, weekly व monthly evaluation tests, difficulty solving lectures, teacher feedback mechanism, विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे, खाजगी शिकवणी अशा विविध माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाबाबत focused ठेवले जाते व त्यांना परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळवण्यास प्रोत्साहित केले जाते. .प्रश्न : IISER वरून इकडे का आलात? उत्तर : सर, लहानपणापासून वडिलांनी मला वृत्तपत्र वाचण्याची सवय लावली तसेच त्यातील बातम्यावर ते वेळोवेळी माझ्याशी चर्चा करत. यामधून समाजातील विविध समस्या, शासन - प्रशासन, त्यांच्या योजना अशा गोष्टीबद्दल मला माहिती व आवड निर्माण झाली. त्यामुळे दहावी बारावीदरम्यानच प्रशासनात करिअर करायचे हे माझे निश्चित झाले होते. त्यानुसारच आईसरमधील शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मी इकडे येण्याचा निर्णय घेतला. प्रश्न : तुमचे वडील काय करतात? उत्तर : सर, ते अहिल्यादेवी प्राथमिक शाळा, लातूर येथे शिक्षक आहेत. प्रश्न : तुम्हाला काय व्हायचंय? (हा प्रश्न लगेच कळला नाही म्हणून पाच सेकंद थांबलो व सरांना पोस्ट प्रेफरन्सबाबत विचारायचे असेल असे समजून उत्तर दिले) उत्तर : सर माझा पहिला प्रेफरन्स हा उपजिल्हाधिकारी हा आहे. .Premium|Study Room : सोशल मीडिया आणि नातीगोती .प्रश्न : तुम्हाला उपजिल्हाधिकारी का व्हायचं आहे? एमपीएससीतील ते सर्वात मोठे पद आहे म्हणून ते सांगताय का?उत्तर : सर, मी आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे शासनाच्या विविध योजनांवर काम करणे हा माझा आवडीचा विषय आहे व ही संधी मला उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना भेटणार आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारी या पदाच्या संवर्ग अंतर्गत मला विविध पदावर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच भविष्यात पदोन्नतीने आयएएस होण्याची संधीसुद्धा मला मिळू शकते म्हणून मी उपजिल्हाधिकारी या पदासाठी प्रथम पसंती क्रम दिला आहे..प्रश्न : DC (इलेक्शन), DC (सप्लाय ऑफिसर), DC (भूसंपादन) यांच्याकडे कोणत्याही योजना नसतात व त्यांना तसे जास्त अधिकारही नाहीत तरीही इकडे का यायच आहे? उत्तर : सर, आपण म्हणालात ते नक्कीच बरोबर आहे परंतु मला वाटते की, या पदांमार्फत आपण नक्कीच समाजासाठी खूप चांगले काम करू शकतो. उदाहरणार्थ, डीसी इलेक्शन म्हणून आपण आपल्या तरुण नवमतदारांची नोंदणी करून घेण्याचे व त्यांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याचे खूप महत्त्वाचे कार्य करू शकतो तसेच फ्री अँड फेअर इलेक्शन हा लोकशाहीचा आत्मा आहे व ते घडवून आणण्याची संधी या पदाच्या माध्यमातून मला मिळेल. तसेच डीसी सप्लाय ऑफिसर म्हणून काम करताना आपल्या समाजातील वंचित व्यक्तींची अन्नधान्यासारखी मूलभूत गरज पूर्ण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी माझ्यावर असेल त्यामुळे नक्कीच मला या पदांवर काम करायला आवडेल. .सदस्य १ (प्रश्न विचारण्यापूर्वी ते माझ्या प्रोफाईलमधील एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन बाबतची माहिती वाचत असल्याचे दिसत होते) प्रश्न : तुम्हाला लातूर पॅटर्नचा फायदा झाला का? उत्तर : हो सर, नक्कीच लातूर पॅटर्नचा मला फायदा झाला व त्यामुळेच मी आयआयटी जेईईॲडव्हान्स ही एक्झाम अतिशय अवघड समजली जाणारी परिक्षा क्वालिफाय करू शकलो. प्रश्न : तुमचा आयआयटीमध्ये किती रँक होता? उत्तर : सर माझा जनरल रँक १५५३३ होता व ओबीसी रँक ३९४१ होता. प्रश्न : मग तुम्ही आयआयटी का निवडले नाही आईसर का निवडले? उत्तर : सर त्यावेळी आयआयटी कॉलेजेसची संख्या आजच्यापेक्षा कमी होती. तसेच माझ्या रँकनुसार मला आयआयटीमध्ये सुद्धा बेसिक सायन्सचे कोर्सेस उपलब्ध होत होते आणि बेसिक सायन्सचा विचार करता आईसर या त्यासाठीच्या specialised institutes आहेत म्हणून मी आईसरची निवड केली. प्रश्न : तुमची डिग्री Geology या विषयामध्ये आहे. तुम्ही फिजिक्स, केमिस्ट्री किंवा बायोलॉजी न निवडता Geology का निवडले? .उत्तर : सर, ११ वी १२ वी मध्ये माझा science हा विषय होता व Geology मुळे मला नवीन exposureमिळाले असते व माझे knowledge diversify करण्याची संधी होती. व आधी सांगितल्याप्रमाणे प्रशासनात करिअर करायचं हे मी आधीच निश्चित केलं होतं व त्यामुळे विषय निवडताना त्याचाही विचार केला होता. Geology हा interdisciplinary विषय आहे. Atmosphere, hydro sphere, lithosphere या सर्वांचा अभ्यास त्यामध्ये होतो. त्यामुळे प्रशासनात काम करताना Geology हा विषय comparatively जास्त फायदेशीर ठरू शकतो, म्हणून तो विषय निवडला. प्रश्न : सर: बाहेर पाहा, काय दिसत आहे? (सरांना pollution बद्दल म्हणायचे होते) एवढी सुंदरखाडी दिसत आहे पण सोबत pollution पण दिसत आहे. एकीकडे शहरांचा खूप विकास होतोय, तर दुसरीकडे प्रदूषण पण खूप वाढत आहे. तुम्ही म्हणालात Geology मध्ये पर्यावरणाचा अभ्यास केला आहे, तर प्रदूषणाची २ कारणे व २ उपाय सांगा? उत्तर : सर, पहिलं कारण म्हणजे शहरातील वाहनांची वाढती संख्या हे आहे व दुसरे कारण म्हणजे शहरातील वाढत्या construction activities. यावर उपाय म्हणून सर्वप्रथम आपण आपली public transport system बळकट करण्यावर भर दिला पाहिजे, जेणेकरून खाजगी वाहनांचा वापर कमी होईल. तसेच कार पुलिंगसारख्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाचा जास्तीत जास्त वापर करायला हवा. सर, मी स्वतः कालपुण्यावरून मुंबईला येताना याचा वापर केला आहे. सर, दुसरा उपाय म्हणजे जेथे कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी चालू आहेत तेथे ग्रीन पत्रा वापरला पाहिजे व पाण्याचा वापर केला पाहिजे जेणेकरून कन्स्ट्रक्शनमधील एरोसोल्स किंवा इतरपर्टिक्युलेट मॅटर वातावरणामध्ये पसरणार नाहीत. .प्रश्न : लोहखनिज हे कोणत्या प्रकारच्या खडकामध्ये आढळते? व ते भारताच्या कोणत्या भागातआढळतात?उत्तर : सर लोह खनिज हे प्रामुख्याने पृथ्वीच्या अंतर्गत भागात खूप खोलवर आढळणाऱ्या खडकामध्ये आढळते. असे खडक हे प्रामुख्याने Archean प्रकारचे असतात. त्यामुळे लोह खनिज हे प्रामुख्याने Archean खडकामध्ये आढळतात. हे Archean खडक तसेच लोहखनिज पूर्व भारतातील पश्चिम बंगाल, झारखंड,बिहार, पूर्व छत्तीसगड या भागामध्ये प्रामुख्याने आढळतात तर महाराष्ट्रामध्ये पूर्व विदर्भामध्ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली तसेच कोकणात सिंधुदुर्गमध्ये आढळतात..सदस्य २ प्रश्न : नुकतेच हिमालयात उत्तराखंडमध्ये टनेलचा एक्सीडेंट झाला. Geologist म्हणून त्याचे कारण तुम्हाला माहित आहे का? उत्तर : सर, या घटनेचे कारण जाणून घेण्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली आहे व त्यासमितीचा रिपोर्ट आणखी public domain मध्ये आला नाही. त्यामुळे घटनेचे अधिकृत कारण सध्या तरी सांगता येणार नाही. परंतु मीडियातील विविध रिपोर्ट्स व माझे Geology नॉलेज यावरुन मला वाटते की, हिमालयामध्ये स्तरित खडकांचे प्रमाण जास्त आहे व स्तरित खडक हे ठिसूळ असतात. टनेल बनवताना विविध स्फोटकांचा वापर केला जातो. त्यामुळे हे ठिसूळ खडक ढासळले जाऊन अशा घटना घडतात. Prima facie हेच मला या घटनेने कारण वाटते. .मा. पांढरपट्टे सरप्रश्न : यावर काय उपाय करता येईल?उत्तर : सर हिमालयासारख्या भागामध्ये अशी विकास कामे किती प्रमाणात व कशी करावीत हे तेथील खडकांचा अभ्यास करूनच ठरवाव. हा प्रिव्हेंटिव्ह उपाय झाला. या घटनेमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार खडकांचा अभ्यास करूनच tunnel चे बांधकाम केले होते. त्यामुळे आपल्याला हेही accept करावे लागेल की आपण कितीही scientifically बरोबर राहिलो तरी भविष्यात काही प्रमाणात असे अपघात घडणारच आहेत व त्यासाठी आपल्याला पोस्टइन्सिडेंट मॅनेजमेंटवर ही भर द्यावा लागेल. अशा घटना घडल्यावर तेथून बाहेर पडता येण्यासाठी टनेलचे कन्स्ट्रक्शन चालू असताना safe passage बनवणे आवश्यक असते. तो या टनेलच्या वेळी बनवला नव्हता, असे विविध मीडिया रिपोर्ट मधून लक्षात येते. त्यामुळे उपाय म्हणून आपण असे safe passages बनवणे आवश्यक आहे असे मला वाटते..सदस्य २प्रश्न : तुम्हाला असे वाटत नाही का की निसर्ग आपल्याला ओरडून ओरडून सांगत आहे की हिमालयासारख्या ठिकाणी अशा कंस्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज करू नये? अशा विकासाची आपल्याला गरज नाही व पर्यावरण आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे?उत्तर : सर, जसे आपण म्हणालात त्यानुसार नक्कीच पर्यावरण आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचेआहे. आपले सर्व जीवन त्यावरच अवलंबून आहे. पण त्यासोबतच हेही तितकेच खरे आहेकी आपल्या देशातील जवळपास २७ टक्के जनता अजूनही multi-dimensional poverty मध्ये आहे. त्यामुळे आपल्याला आर्थिक विकास तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे मला वाटते. म्हणून पर्यावरण व आर्थिक विकास या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी हॅन्ड इन हॅन्ड पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. ज्याला आपण sustainable development असे म्हणतो त्यावर आपला भर असावा.प्रश्न : तुम्ही म्हणालात तुम्हाला योजनेवर काम करायला आवडेल; पण समजा सरकारने तुमच्या डिग्रीचा विचार करून तुम्हाला मायनिंग ऑफिसर म्हणून पदभार दिला तर तुम्ही तो स्वीकारणार का?उत्तर : सर, माझ्या डिग्रीच्या नॉलेजमुळे जर मला ही संधी मिळत असेल तर मी ती नक्कीच स्वीकारेल. कारण मला असे वाटते की, शिक्षणासोबत आपला स्कोप हा वाढला पाहिजे तो लिमिट नाही झाला पाहिजे. दुसरे म्हणजे योजनांवर काम करायला मला नक्कीच आवडेल, परंतु प्रशासनात येण्यामागे माझ्यासाठी केवळ तोच एकमेव घटक आहे असे नाही तर तो वन ऑफ द फॅक्टर आहे. त्यामुळे अशा नवनवीन संधी मी नक्कीच स्वीकारेल.(योजनावर काम करण्याच्या आवडीबाबत पॅनल मेंबर्स परत परत प्रश्न विचारत होते म्हणून तो मुद्दा क्लिअर केला.)प्रश्न : Geologist साठीच्या स्पेशलिस्ट एक्झाम दिल्या नाहीत का?उत्तर : सर, जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काम करायला मला जास्त आवडेल व त्या माझी प्राथमिकता आहे. त्यामुळे सध्या मी राज्यसेवेच्या एक्झामवर लक्ष केंद्रित केले आहे.पॅनेल - मा. पांढरपट्टे सरप्रश्न : हा तुमचा कितवा अटेम्प्ट आहे?उत्तर : सर, हा माझा तिसरा attempt आहे व ही माझी तिसरी मुलाखत आहे..Premium| Study Room : मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी कशा हाताळाल..?.प्रश्न : मागच्या वेळी तुमची पोस्ट किती मार्क नी गेली?उत्तर : सर, २ मार्क्स ने.प्रश्न : कोणती पोस्ट गेली?उत्तर : सर स्किल डेव्हलपमेंट ऑफिसर गट ब.प्रश्न : यूपीएससी देणार का?उत्तर : हो सर. (यावर सरांनी प्रतिप्रश्न केले नाहीत)सदस्य २प्रश्न : शहरी भागाच्या दोन महत्त्वाच्या समस्या सांगा?उत्तर : सर, आत्ताच जसे सरांनी (पॅनल नंबर एक) सांगितले त्याप्रमाणे एकीकडे शहरांचा विकास होतोय तर दुसरीकडे शहरांमधील प्रदूषण खूप वाढले आहे. त्यामुळे मला वाटते हीच शहरांची प्रमुख समस्या आहे. तसेच शहरांची होणारी uncontrolled growth ही दुसरी महत्त्वाची समस्या आहे..प्रश्न : आईसरमधील वर्षे वाया गेली असे तुम्हाला वाटत नाही का?उत्तर : सर, नक्कीच मला असे वाटत नाही. कारण माझ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीत आईसरसारख्या देशातील prominant इन्स्टिट्यूट मधील अनुभवांचा खूप मोठा वाटा आहे व ते अनुभव माझ्यासाठी जीवनभरासाठीचे Asset आहेत असे मी मानतो. तेथे मला उच्च दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली तसेच मला देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत interact करण्याचे exposure मिळाल्याने माझ्या विचारांचा कक्षा रुंदावण्यास मदत झाली आणि याचा मला प्रशासनात नक्कीच खूप मोठा फायदा होणार आहे.पॅनल मेंबर दोन (इतर सदस्यांकडे पाहून): येऊ शकता तुम्ही.मी ‘थँक्यू सर अँड हॅव अ नाईस डे’ म्हणालो.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.