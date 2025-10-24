Study Room

Premium|study Room : उपजिल्हाधिकारी म्हणून मुलाखत देताना...

Interview experience : महेश श्रीनिवास येलगट्टे यांचा एमपीएससी मुलाखतीचा अनुभव आणि उपजिल्हाधिकारी बनण्याचा प्रवास
Mahesh Shrinivas Yelgatte interview

Mahesh Shrinivas Yelgatte interview

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

Inside the MPSC 2023 Interview with Pandharpatte Sir’s Panel

आयआयएसईआरसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतून शिक्षण घेऊनही प्रशासन क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्धार महेश श्रीनिवास येलगट्टे यांनी केला.

लातूर पॅटर्नमधून घडलेला हा तरुण, एमपीएससी २०२३ च्या मुलाखतीत मा. पांढरपट्टे सरांच्या पॅनेलसमोर शांत, प्रगल्भ आणि विचारपूर्वक उत्तर देत चमकला.ही मुलाखत जशीच्या तशी दिलेली आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc

Related Stories

No stories found.