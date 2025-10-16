Study Room

Premium|Study Room: एमपीएससीच्या मुलाखतीत काय विचारतात?

MPSC Interview : राज्यसेवेसाठी आदित्य पोळ यांची मुलाखत झाली होती. विद्यार्थ्यांना समजण्यासाठी ही मुलाखत काय होती आणि त्यात कशाप्रकारे प्रश्न विचारले होते, ते दिलं आहे.
आदित्य पोळ यांच्या राज्यसेवा मुलाखतीचा अनुभव

MPSC State Service Interview 2023: Lessons for Future Aspirants

आदित्य तुकाराम पोळ (राज्यसेवा मुलाखत २०२३) (७४ गुण)

कालावधी - १५ ते १६ मिनिट

Date - १३ ऑगस्ट २०२४

प्रश्न : हा फोटो तुमचाच आहे का?

उत्तर : हो सर माझाच आहे.

प्रश्न : कसे आहात?

उत्तर : मी एकदम मस्त सर.

प्रश्न : जेवण केलत का?

उत्तर : सर नाश्ता केला आहे , जेवण interview नंतर करेन सर.

प्रश्न : मूळ ठाण्याचे का?

उत्तर : मूळ सांगलीचा (आटपाडी) आहे. २०१८ पर्यंत ठाणे येथे स्थायिक होतो. सध्या सांगलीला राहतो.

(Ok सांगली चे)

