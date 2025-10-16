Premium|Study Room: एमपीएससीच्या मुलाखतीत काय विचारतात?

MPSC State Service Interview 2023: Lessons for Future Aspirantsआदित्य तुकाराम पोळ (राज्यसेवा मुलाखत २०२३) (७४ गुण)कालावधी - १५ ते १६ मिनिटDate - १३ ऑगस्ट २०२४प्रश्न : हा फोटो तुमचाच आहे का?उत्तर : हो सर माझाच आहे.प्रश्न : कसे आहात?उत्तर : मी एकदम मस्त सर.प्रश्न : जेवण केलत का?उत्तर : सर नाश्ता केला आहे , जेवण interview नंतर करेन सर.प्रश्न : मूळ ठाण्याचे का?उत्तर : मूळ सांगलीचा (आटपाडी) आहे. २०१८ पर्यंत ठाणे येथे स्थायिक होतो. सध्या सांगलीला राहतो.(Ok सांगली चे).प्रश्न : काय करता सध्या?उत्तर : सध्या शेती (लिंबू बाग)+ MPSC studyप्रश्न : तुमच्याकडे पाणी नाहिये ना?उत्तर : पाणी कमी आहे पण टेंभू योजनाचा संदर्भ देत पाणी कसे वाढले आहे सध्या २ वर्षात हे सांगितले.प्रश्न : मग बाग कशी लावली?उत्तर : लिंबूला generally कमी पाणी लागते plus बागयुक्त जमीन या कारणामुळे.प्रश्न : जमीन किती आहे?उत्तर : १.५ एकरप्रश्न : किती उत्पन्न घेता?उत्तर : अजून wholesale उत्पन्न सुरू झाले नाही. नॉर्मल producation सुरु झाले आहे.प्रश्न : उत्पन्न आल्यावर विकणार कुठे?उत्तर : हॉटेल्स सोबत tieup केलेले आहे. उत्तर : आई, छोटी बहीण
प्रश्न : वडील काय करतात?
उत्तर : २०२१ ला निधन झाले.
प्रश्न : Thane to Sangli का shift झालात?
उत्तर : २०२१ मध्ये वडिलांचे निधन आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे shift झालो.
प्रश्न : Ok मला सांगा कोणते वाण लावले लिंबूचे?
उत्तर : साई सरबत्ती (कागदी लिंबू)
प्रश्न : कोणती कीड लागते लिंबाला? रोग.
उत्तर : Dinkya रोग आणि इतर २/३ रोग सांगितले.
प्रश्न : सांगलीतील ३ साहित्यिक
उत्तर : ग.दि.मा., व्यंकटेश माडगूळकर , अण्णाभाऊ साठे.
प्रश्न : माडगूळ जवळ आहे का तुम्हाला?
उत्तर : हो सर अंदाजे ५ किमी माझ्या गावातून..
प्रश्न : अण्णाभाऊ साठे कुठले?
उत्तर : वाळवा तालुका, वाटेगाव.
प्रश्न : वाळवा तालुका आहे का आता?
उत्तर : इस्लामपूर नावे आहे सध्या (त्याचे details सांगितले)
प्रश्न : वि. स. खांडेकर कुठले?
उत्तर : Proper सध्या आठवत नाहिये पण ते सांगली चे आहेत. Detail मी नक्कीच माहिती घेतो सर. Detail मी नक्कीच माहिती घेतो सर.प्रश्न : सांगली मध्ये किती तालुके?उत्तर : १० तालुके आहेत.प्रश्न : १० सगळी नावे सांगता येतील का?उत्तर : सांगितली १० नावे पूर्ण.प्रश्न : Hobby काय तुमची?उत्तर : Hobby व plan B एकच आहे आणि त्यावर सुद्धा काम सुरु असल्याचे सांगितलं. (बागेत काम करणे.)
(Cross Question झाले. - शेती आवडते तुम्हाला करायला?, उन्हाचा त्रास, उत्पन्न.).
प्रश्न : कितवा attempt आहे?
उत्तर : दुसरा
प्रश्न : Interview?
उत्तर : पहिला
प्रश्न : Lead किती आहे तुम्हाला?
उत्तर : ओपन मधून १५ ते १७ marks च्या lead चा अंदाज आहे सर..
सदस्य - १
प्रश्न : मला सांगा YCMOU च का?
उत्तर : २०१८ shifting, NAAC A grade दर्जा , त्या दर्जाचे इतर university एज्युकेशन available नाही, जरीregular education नसले तरी books च्या माध्यामातून सर्व गोष्टी detail दिल्या आहेत ज्या books चा वापर स्पर्धा परीक्षांमध्ये सुद्धा होतो , pull vs push factor.
प्रश्न : तुमची degree कधी झाली?
उत्तर : २०२१ ला
प्रश्न : १२th कधी झाले?
उत्तर : २०१७ ला
प्रश्न : १ वर्षात काय problem झाला?
उत्तर : (Bsc Cs पहिल्या वर्षात अचानक शिफ्ट व्हावे लागले. या reasons मुळे.....).
प्रश्न : ११ वी १२ वी कुठे झाले (नाव)?
उत्तर : MH college of Science, Thane
प्रश्न : लिंबाचा एखादा जोडधंदा का उघडत नाही तुम्ही?
उत्तर : Demand नाही एवढी गावच्या ठिकाणी, रहदारी नाही, लोकसंख्या कमी, वेळेचा अभाव, अभ्यास... पण तुम्ही दिलेल्या सल्ल्याचा नक्की विचार करेन.
प्रश्न : Market available आहे का ?
उत्तर : Hotels chain contract केले आहे ते सांगितले..
प्रश्न : तुम्ही वाण कोणते लावले कळलं नाही मला काय असते ते?
उत्तर : (कागदी लिंबू , साई सरबत्ती वगैरे यावर ३०-४० सेकंद चर्चा झाली.) शिंदे सरांनी त्यांना समजून सांगितले.
प्रश्न : इराणमध्ये एक issue झाला त्याबद्दल तुमचे काय मत?
उत्तर : हिजबुलचा मुख्य मारला गेला त्या संदर्भात सांगितले व ww3 चा उल्लेख झाला.
प्रश्न : बांगलादेशमध्ये सध्या जी situation आलीये ती भारतात येऊ शकते का, तुम्हाला काय वाटतं?
उत्तर : माझे उत्तर in points -
१) आरक्षण मुद्दा worked as pressure cooker.
२) लोकशाहीवर हुकुमशाहीची झूल.
३) स्वातंत्र्य कोणत्या मार्गातून मिळते हे महत्त्वाचे. तोच आदर्श पुढे ठेवला जातो.(हिंसा vs अहिंसा)
४) legitimacy crisis सारखे keywords वापरले..
प्रश्न : बांगलादेश economy कशावर based आहे?
उत्तर : Textile industry around ९०%
प्रश्न : भारतात textile industry concentration कुठे झालंय सांगू शकता का?
उत्तर : महाराष्ट्र - इचलकरंजी,
प्रश्न : ok , भारतात कुठे?
उत्तर : पश्चिम बंगाल.
प्रश्न : (सध्याच्या geopolitical conditions संदर्भ) World War 3 होईल का तुम्हाला काय वाटतं?
उत्तर : शक्यता फार कमी आहेत, देशांच्या army चा peace keeping हा उद्देश आहे.
दोन उदाहरणं आहेत. Russia Ukraine and Israel Palestine मुद्दा. या दोन्ही मुद्द्यावर आपण ww3 होईल असे ठरवू शकत नाही.
Habermass legitimacy crisis चे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.
प्रत्येक देशाला economy टिकवून ठेवणे फार imp आहे.
त्यात काही imp western देश हे arms supply करून पैसे कमावतात. सदस्य -२ 
प्रश्न : Rainfed farming काय असतं बरं?
उत्तर : पावसावर होणारी शेती. सांगलीच्या काही पिकांचे उदाहरण देऊन सांगितले.
प्रश्न : त्याच्या उलट काय असते?
उत्तर : स्वतः विहीर पाणी पाजून केलेली शेती त्याचेपण detail examples दिले.
प्रश्न : कोरडवाहू शेती काय असते?
उत्तर : ५० सेमीच्या आत पर्जन्य, कमी आर्द्रता, high Water use efficiency plants, सिंचन शिवाय केलेली लागवड पद्धत.
प्रश्न : ऊस कशात येतो?
उत्तर : खरीप crop आहे सांगितले, पाणी खूप लागते..
प्रश्न : शेतीच्या ३ समस्या सांगा तुम्हाला भेडसावणाऱ्या..
उत्तर : १) शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलाल/मध्यस्थी हा शेतकऱ्यापेक्षा जास्त नफा कमावतो.
२) पाणी व्यवस्थापन - सांगली उदाहरण घ्यायचे तर पाण्याचा अयोग्य वापर. पश्चिम सांगलीमध्ये ओला दुष्काळ आणि पूर्व सांगली मध्ये सुखा दुष्काळ, टेंभू उपसा योजना १९९६ चा संदर्भ देत आपण व्यवस्थापन कसे करू शकतो हे सांगितले.
३) Soil degradation - उदा. सांगली 2nd rank (हरित क्रांती संदर्भ दिला, fertility जमिनीची कमी होत चालली आहे) उपाय जीवामृत सुभाष पालेकर सांगितले.
१/२ cross que..
Ok तुम्ही येऊ शकता..
Thank you sir , Thanks you very much. 