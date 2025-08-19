Premium|Study Room : ऐकू येत नसतानाही स्पर्धा परीक्षेत मिळवलं यश,पायल पाटीलची यशस्वी भरारी!!

शब्दांकन: सावनी गोडबोलेपायल नरेश पाटील (अलिबाग) नावाची एक कर्णबधिर विद्यार्थिनी नुकतीच एमपीएससी (क) परीक्षा उत्तीर्ण झाली. ही परीक्षा ती उत्तीर्ण कशी झाली, कसा अभ्यास केला आणि अजूनही आव्हानांचा सामना ती कसा करते आहे याची ही कहाणी.आठ वर्षांची असताना बाबा गेले, दहा वर्षांची असताना श्रवणशक्ती गेली तरीही पायल पाटील हरली नाही. तिने जिद्दीने एमपीएससी दिली आणि आता तलाठी म्हणून काम पाहते आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये काही टक्के जागा PWD (Persons with disability) साठी राखीव असतात. म्हणजे ज्यांना काही प्रकारची कमतरता आहे त्यांच्यासाठी. इतरांना ज्या प्रकारचा संघर्ष करावा लागतो त्यापेक्षा ह्या मंडळींना अधिक आव्हानांचा सामना करायला लागतो. कर्णबधिरता हे तसं छुपं व्यंग..... शारीरिक व्यंगे जशी दिसून येतात तसे हे कळत नाही. .....कारण एखाद्या माणसाला ऐकू येत नाही हे त्याच्याकडे बघून कळत नाही. पण त्या माणसाला इतरांच्या संभाषणात सहजपणे सहभागी होता येत नाही. आणि ऐकू न आल्यामुळे अनेक आव्हाने समोर ठाकतात. .पायल, तुझ्या इथवरच्या प्रवासाबद्दल सर्वांना उत्सुकता वाटते आहे. भलेभले लोक ह्या परीक्षेत यशस्वी होत नाहीत. पण तू कर्णबधिरतेचे व्यंग असूनही सर्व परीक्षा पहिल्या फटक्यात पास झालीस. हे तू कसे जमवलेस? सुरुवातीला तुझ्या कुटुंबाबद्दल थोडे सांग.अलिबाग जवळ घोटवडे (उसर ) नावाचे गाव आहे. तिथे एका एकत्र कुटुंबात २००२ साली माझा जन्म झाला. वडील गिरणीत कामगार होते, आई मोलमजुरी करत असे. मला एक मोठी बहीण आहे. पहिली ते चौथीचे आमचे शिक्षण गावातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत झाले. नंतर मात्र पाचवीपासून शाळा ( बेलोशी) घरापासून पाच किलोमीटर लांब होती. जन्मतः मला कुठलेही व्यंग नव्हते, लहानपणापासून अभ्यासाची आवडही खूप होती. मी आणि मोठी बहीण दोघी आपापल्या वर्गात नेहमी पहिल्या दोन तीन नंबरात येत असू. असे सर्व व्यवस्थित चालले होते. पण मी आठ वर्षांची असताना बाबा अचानक ब्रेन ट्यूमरने आजारी झाले. आम्ही त्यांना वाचवू शकलो नाही. तो खूप दुःखाचा काळ होता. पण आमचे एकत्र कुटुंब आमच्या पाठीशी भक्कम उभे राहिले..Premium|Study Room : अमेरिकेकडून भारतावर लावल्या जाणाऱ्या ५० टक्के टॅरिफमागील जागतिक राजकारण .जन्मतः तुला ऐकू व्यवस्थित येत होतं. तर मग श्रवणदोष तुला नक्की केव्हा आणि कसा सुरू झाला?दहा वर्षांची असताना एकदा मला ताप आला म्हणून सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. तिथे असतानाच मला जाणवले की मला ऐकू कमी येते आहे. पुढच्या काही दिवसात ऐकणे पूर्णच बंदच झाले. काहीच ऐकू येईना. सैरभैर झाल्यासारखे वाटत होते. पण काय करावे कोणालाच कळत नव्हते.. मग त्यावर औषधोपचार केले नाहीत का? श्रवणयंत्र लावले नाही का?काही प्रकारचे श्रवणदोष औषधाने बरे होत नाहीत. जर आतल्या कानाला ( त्याला cochlea म्हणतात) जंतू संसर्ग झाला असेल तर त्या केसपेशी कधीकधी पूर्ण मृत होतात. औषधांनी त्या पुनः जिवंत करता येत नाहीत. माझा श्रवणदोष अशा गटातील होता. औषधे घेऊनही फायदा झाला नाही. श्रवणयंत्राचाही उपयोग नव्हता. ते वापरून पाहिलं पण त्यातून नुसतीच खरखर येत असे. बोलणे अजिबात समजत नसे. कारण माझ्या कानातून हा आवाज नसेपर्यंत पोहोचतच नव्हता.कानाची शस्त्रक्रिया करण्याचा विचार केला का?हो विचार केला खरा पण शस्त्रक्रियेनंतर एक उपकरण बसवावे लागते. त्याचा खर्च खूप जास्त होता. शिवाय मुख्य शस्त्रक्रियेचा खर्चही होताच. ही सगळी तजवीज होणं कठीण होतं. काही दानशूर संस्था अशा मुलांना मदत करतात म्हणून आम्ही तिथेही चौकशी केली पण त्यांनी सांगितलं की फक्त सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना या शस्त्रक्रियेसाठी ते मदत करतात. माझे वय तेव्हा दहाच्या पुढे होते. त्यांच्या निकषांमध्ये मी बसत नव्हते. मग इथे तिथे प्रयत्न करत राहिलो. त्यात चार वर्षे गेली. .मग शाळेचं काय?शस्त्रक्रियेसाठी पुरेशी मदत मिळत नव्हती. पण ऐकू येईनासे झाले तरी माझा अभ्यास, शाळा चालूच होती. बाई काय शिकवत ते कळत नसे. ओठांच्या हालचालीवरून कोण काय बोलते आहे ह्याचा अंदाज लावावा लागे. काही समजले नाही तर मित्र मैत्रिणी लिहून दाखवून मदत करत. पण बहुतेक अभ्यास पुस्तके वाचून करावा लागे. दहावीला मी कर्णबधिर असून सुध्दा इतर अव्यंग मुलांच्या शाळेतून ९० टक्के मिळवून पहिली आले. ( माझे वडील आणि मोठी बहीण देखील त्याच शाळेतून पहिले आले होते.) मग zee news मध्ये ही बातमी झळकली. ती कळल्यावर अनेकांनी पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली. मात्र माझे pnp महाविद्यालयाने माझ्याकडून फी घेतली नाही. त्यामुळे ही सर्व रक्कम शस्त्रक्रियेसाठी वापरायचे ठरवले. .काही रक्कम सरकारी योजनेतून मिळाली. काही आम्ही उभे केले , नातेवाईक आणि मित्रांच्या मदतीने. सरकारी रुग्णालयात (केइएम हॉस्पिटलमध्ये) डॉ हेतल मार्फतिया यांनी उजव्या कानाची शस्त्रक्रिया केली. त्यानंतर मुंबईच्या बांद्रा येथील अली यावर जंग येथे आम्हाला पुढील उपचारांसाठी पाठवण्यात आलं.शस्त्रक्रिया झाल्यावर एक महिन्यानंतर संगणकाद्वारे माझे कानाबाहेरील उपकरण चालू केले. आणि कानाच्या आत बसवलेल्या उपकरणाला चालना मिळाली. मला अनेक वर्षांनी आवाज ऐकू आला. पण हा आवाज हा माझ्या आधीच्या आवाजापेक्षा खूपच निराळा येत असे. थोडासा अपेक्षाभंगच झाला. म्हणजे काहीतरी आवाज आहे कळत असे, पण कोण बोलतं आहे कळत नसे. किंवा ते नेमकं काय बोलतात हे कळत नसे.आलेला आवाज नीट कळावा यासाठी ऐकण्याचे प्रशिक्षण घ्यावे लागले. मधल्या काळात माझे बोलणे मलाच ऐकू येत नसल्याने माझे उच्चार बिघडले होते. त्यांचेही तंत्र शिकून घ्यावे लागले.हे सर्व प्रशिक्षण वाचा उपचार विशेषज्ञ (audiologist and speech therapist) देतात. वांद्रे आणि नंतर पेणमधील वाचा उपचार तज्ज्ञांकडून हे उपचार मी शिकून वर्षभर प्रॅक्टिस करत होते. हळूहळू आवाजाचा अर्थ लावता येऊ लागला..तू कला शाखा का निवडलीस? मला माझ्या श्रवण दोषामुळे सायन्समधील प्रॅक्टिकल, गणिते, अवघड व्याख्या जमतील की नाही अशी काळजी वाटली. आणि सरकारी अधिकारी व्हायचे माझे स्वप्न होते. म्हणून कला शाखा निवडली. बारावीत मी ८० टक्के मिळवून कॉलेजमध्ये पहिली आले. ग्रॅज्युएशन साठी मी BA Economics निवडलं. ते २०२२ मध्ये पूर्ण झालं. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास कसा कधी केलास? त्यात काही अडचण जाणवली का?पदवी झाल्यानंतर अभ्यासाला सुरुवात केली. आधी सरळ सेवा परीक्षा दिली. २०२३ मध्ये तलाठी पदासाठी परीक्षा दिली. त्यात उत्तीर्ण होऊन जुलै २०२४ मध्ये मी कामावर रुजू झाले. त्यानंतर ग्रामसेवक म्हणून निवड झाली आणि त्यानंतर MPSC ग्रुप क मधून clerk म्हणून निवड 