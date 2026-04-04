Premium|Studyroom: १० वर्षांच्या संघर्षानंतर MPSC राज्यसेवा २०२४ मध्ये २७वा क्रमांक; वैभव जाधव यांचा प्रवास

वैभव जाधव, साहाय्यक आयुक्त राज्यकर (ACST)मानवी आयुष्यात स्वप्नांना खूप महत्त्व असते. मात्र स्वप्ने पाहणे जितके सोपे असते, तितकेच ती पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम, सातत्य आणि आत्मविश्वास आवश्यक असतो. संघर्ष, अडचणी आणि अपयश यांना न घाबरता पुढे चालत राहणाऱ्यांनाच शेवटी यशाचा मुकुट प्राप्त होतो, याची प्रचिती मला ३० ऑक्टोबर २०२६ या दिवशी आली. हा दिवस माझ्या स्वप्नांना आणि 10 वर्षांच्या संघर्षाला फळ देणारा ठरला.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मधून माझी संपूर्ण महाराष्ट्रातून २७ व्या क्रमांकाने राजपत्रित अधिकारी क्लास १ म्हणून सहाय्यक आयुक्त राज्यकर (Assistant Commissioner of State Tax - class 1) या पदावर निवड झाली... त्या दिवशी नाव यादीत दिसताच क्षणभर विश्वासच बसला नाही. संघर्षाच्या प्रत्येक दिवसाची त्यादिवशी किंमत मिळाली... स्वप्न, ध्येय आणि मेहनतीची सुंदर सांगड जुळून आली आणि यशाने आयुष्याला नवी ओळख दिली.... .बालपण आणि जडणघडणसातारा जिल्ह्यातील गोवे (लिंब) हे माझं छोटंसं खेडेगाव. माझं प्राथमिक शिक्षण माझ्या गावातीलच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आणि माध्यमिक शिक्षण गावातीलच कोटेश्वर विद्यालयात पूर्ण झाले... मी लहानपणी फार हुशार विद्यार्थी नव्हतो. माझा ओढा खेळण्याकडे, पोहण्याकडे आणि चित्रकलेकडे जास्त होता... मला ४ मोठ्या बहिणी आणि १ भाऊ असून मी आई-वडिलांचं सहावं अपत्य होतो... शेंडफळ असल्याने सर्वांचा लाडका देखील होतो... पण हा लाड फालतू नव्हता. वेळप्रसंगी ओरडून, मारून मोठ्या बहिणींनी स्वच्छता, शिस्त आणि नीटनितकेपणा लहानपणापासूनच अंगामध्ये भिनवला. मोठा भाऊ अभ्यासात खूप हुशार असल्याने शाळेतील शिक्षक कायम त्याचे उदाहरण देऊन मला अभ्यास कर म्हणून ओरडायचे. त्यामुळे नैतिक दबावात राहून मी अभ्यास केला, तो फक्त त्याच्यामुळेच. त्यामुळे माझा भाऊ लहानपणापासूनच माझ्यासाठी माझा आदर्श राहिला आहे. त्याच्यामुळे अभ्यासाची गोडी मला लागली आणि पाचवीमध्ये पहिल्यांदाच माझा वर्गात प्रथम क्रमांक आला. त्यातूनच माझ्या क्षमतांची मला जाणीव झाली. त्यानंतर १० वीपर्यंत मी कायम वर्गात पहिलाच राहिलो... हे सर्व मी माझ्या मोठ्या भावाच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून चालत राहिल्याने शक्य झाले.परिस्थितीचे बाळकडू....आई गृहिणी आणि वडील मुंबई येथे खाजगी कंपनीत वर्कर होते. छोटंसं मातीचं घर होत आणि त्यात सर्व भावंडे एकत्र अभ्यास करायचो... सोयी-सुविधा फारशा नव्हत्या, अभ्यासाला बसायला घरात पुरेशी जागाही नव्हती... त्यातच २००६ साली वडिलांना पॅरालिसिस झाल्याने त्यांच्यावर घरी बसण्याची वेळ आली. तेव्हा मी फक्त ८ वीमध्ये होतो आणि भाऊ 10 वीमध्ये... आर्थिक अडचणींची सुरुवात इथूनच झाली... ४ बहिणींची लग्न तोपर्यंत वडिलांनी पार पाडली होती, पण आम्हा दोघा भावांचं शिक्षण बाकी होत...मोठा भाऊ इंजिनियरिंग करत होता, पण त्याच्याकडे सुरुवातीला साधा keypad फोन देखील नव्हता... दोघांनाही फीमुळे engineering ला शिकणं शक्य नाही याची जाणीव मला झाल्याने मी B.Sc करण्याचं ठरवलं... कॉलेज करत असताना प्रदीप मेडिकल, सातारा येथे आणि तेज कुरिअरमध्ये पार्ट-टाइम जॉब केला. यावेळीच मला आर्थिक जबाबदारीची जाणीव आणि पैशांचे नियोजन करण्याची सवय झाली, कारण १५०० रुपये पगारात मला माझा खर्च भागवायचा होता... त्यामुळे पैसे जपून वापरणे, अनावश्यक खर्च टाळणे, व्यसनापासून लांब राहणे या गोष्टी मी कॉलेजच्या दिवसातच स्वतःमध्ये रुजवल्या. .अपयशातून शिकत पुढे जाण्याचा प्रवास!अंतिम वर्षात असताना आरती ड्रग्स, पालघर या ठिकाणी प्लेसमेंट झाली होती, परंतु तेव्हाचे सातारा ZP चे CEO श्री. अभिजित बांगर सरांचे कॉलेजमधील lecture ऐकून मला पहिल्यांदाच स्पर्धा परीक्षांची माहिती समजली होती. तसेच अतिशय कमी पगार असल्याने मी ती नोकरी न स्वीकारता MPSC करण्याचा निर्णय घेतला... अभ्यासासाठी पुण्याला जावं लागलं. पुन्हा आर्थिक अडचण आल्याने आणि घरून मला मिळणारी मदत पुरेशी नसल्याने मी पुण्यातील एका अकॅडमीमध्ये ऑफिस बॉय आणि coordinator यासारखे जॉब करत अभ्यास सुरू केला... परंतु तरीही पुण्याचा खर्च परवडत नसल्याने मी पुन्हा गावी निघून आलो...इकडे मी 2 वर्षे गावीच अभ्यास केला, पण यश मिळत नव्हते... मग पुन्हा पुण्याला जाण्याचा निर्णय घेतला. जॉब करत करत पूर्व परीक्षा २ वेळा उत्तीर्ण केल्यावर मी तिथेच सायन्स शिकवायला सुरुवात केली आणि माझा अभ्यास देखील चालू ठेवला... दरम्यानच्या काळात टेस्ट सिरीजसाठी प्रश्न काढणे, चालू घडामोडींची माहिती काढून देणे यासारखी कामे देखील केली... पूर्व परीक्षा २ वेळा उत्तीर्ण झालो. अभ्यास चांगला चालू असतानाच पुन्हा करोना (कोव्हिड) व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाला...त्यावेळी मोठा भाऊ परदेशी असल्याने आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी मी पुन्हा गावी आलो. त्या दरम्यान आर्थिक ताण कमी झाला होता, परंतु वडिलांचं आजारपण, आई, वाहिनी आणि त्याचं लहान बाळ यांना आधार देण्यासाठी मला गावीच थांबावं लागलं आणि ते एक पूर्ण वर्ष मी अभ्यासापासून पुन्हा दूर गेलो... .एक वर्ष परीक्षा वारंवार पुढे जात होती आणि वर्षभराने परीक्षा झाली तेव्हा मी माझ्या जुन्या अभ्यासाच्या जोरावर पुन्हा एकदा पूर्व परीक्षा पास केली... त्यानंतर मी मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासासाठी पुण्याला जाण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत भावामुळे घरात आर्थिक स्थैर्य बऱ्यापैकी आले होते... झालेल्या चुका टाळण्यासाठी मी तेव्हा योग्य मार्गदर्शन घेण्याचा निर्णय घेतला आणि मी डॉ. संकल्प देशमुख सरांचे मार्गदर्शन घेतले. त्यांच्या मार्गदर्शनाने माझे मुख्य परीक्षेतील गुण अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढले आणि मला आत्मविश्वास मिळाला की मी हे करू शकतो आणि मी त्या दिशेने माझे प्रयत्न चालूच ठेवले.हार न मानणाऱ्या जिद्दीची परीक्षा!२०२४ मध्ये माझी निवड झाली. ती माझी ९ वी पूर्व परीक्षा, ७ वी मुख्य परीक्षा आणि ४ थी मुलाखत होती... हा प्रवास खूप थकवणारा आणि माझं पूर्ण मानसिक संतुलन बिघडवणारा होता, कारण एवढ्या वर्षांत माझी क्लास एक तर सोडाच, परंतु कोणत्याच क्लास २ किंवा क्लास ३ पदावर माझी निवड होत नव्हती... या दरम्यान मी माझ्यावरचा पूर्ण आत्मविश्वास गमावून बसलेलो होतो. माझे सर्व मित्र यशस्वी झालेले आणि मी एकटाच राहिलेलो. २०२४ आधी ६ वेळा पूर्व परीक्षा आणि ३ वेळा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेलो, परंतु मुलाखती देऊनही अंतिम यश मिळत नव्हते... शाळेत टॉपर असणाऱ्या मुलासाठी एवढं अपयश पचवणं अवघड जात होत...हा माझ्यासाठी अतिशय खडतर काळ होता... मी जॉब सोडून पूर्णवेळ अभ्यास करत होतो... माझ्या मोठ्या भावावर कुटुंबाची सर्व जबाबदारी होती, त्यात वडिलांचं आजारपण आणि मी देखील पैशासाठी त्याच्यावरच अवलंबून होतो.... या दरम्यान मला प्रचंड मानसिक त्रास होत होता की आपण काही काम करत नाही, यश देखील मिळत नाही आणि घरच्यांवर आपण फक्त आर्थिक भार बनून राहिलो आहोत... परंतु या काळात मला माझ्या भावाने आणि वहिनींनी फार धीर दिला... पैशाचा विचार न करता मी फक्त अभ्यास करावा यासाठी दोघांनी मला समजावलं... एक दिवस सर्व नीट होईल, याचा भरोसा ते मला कायम देत होते... यावेळी घरचे माझ्यासोबत उभे राहिले. माझा माझ्यावरचा विश्वास उडाला होता, परंतु त्यांनी माझ्यावर पूर्ण विश्वास दाखवला. मला मानसिक आणि आर्थिक आधार दिला....साथ, त्याग आणि विश्वासाची कहाणी मी खूपदा हा प्रवास मध्येच सोडून देण्याचा आणि दुसऱ्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा विचार केला होता, परंतु या काळात माझ्या कुटुंबाने, विशेषतः माझ्या भावाने आणि वहिनींनी दिलेली साथ, माझे मार्गदर्शक आणि माझे या क्षेत्रातील गुरू मा. श्री. संकल्प देशमुख सर आणि माझी या प्रवासातील मैत्रीण आणि आता सध्या माझी पत्नी असलेली प्रणाली (कक्ष अधिकारी मंत्रालय) या सर्वांनी मला मोलाची साथ दिली. त्याचंच फळ म्हणून अंतिमतः तो दिवस आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मधून महाराष्ट्रातून २७ व्या क्रमांकाने राजपत्रित अधिकारी क्लास १ म्हणून माझी अंतिम निवड झाली आणि कुटुंबाच्या संघर्षाला स्वप्नपूर्तीचं दान केलं......या यशामागे माझ्या कुटुंबाचा वाटा अतिशय मोठा आहे. त्यांनी कधीच मालमत्ता, जमीन, फ्लॅट यात गुंतवणूक न करता फक्त आमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पैसा खर्च केला. मला शाळेपासून ते आत्तापर्यंत कधीही कमी पडू दिले नाही... तसेच त्यांच्या विश्वासामुळेच मला प्रत्येक कठीण प्रसंगात पुढे जाण्याची ताकद मिळाली. आई-वडिलांचे आशीर्वाद, मोठ्या भावाचा आणि वहिनीचा त्याग आणि सतत दिलेले प्रोत्साहन हेच माझ्या मेहनतीचे खरे बळ ठरले. तयारीच्या काळात त्यांनी दिलेला मानसिक आधार, संयम आणि माझ्यावर ठेवलेला विश्वास यामुळेच आज हे स्वप्न साकार झाले. त्यामुळे हे यश केवळ माझे नसून माझ्या संपूर्ण कुटुंबाच्या, मित्रांच्या प्रेम, त्याग आणि आशीर्वादांचे फलित आहे... .Premium|Chh. स्पर्धा परीक्षांसाठी वास्तववादी दृष्टिकोन का गरजेचा?MPSC ची परीक्षा ही राज्यातील अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि कठीण मानली जाणारी परीक्षा आहे. या परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना व्यापक अभ्यास, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि संयमाची आवश्यकता असते, परंतु स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात उतरण्याआधी सर्वांनी plan B चा विचार करूनच अभ्यास सुरू करावा... plan B चा विचार करणे हे भीत्रेपणाचे किंवा आत्मविश्वासाच्या अभावाचे लक्षण नसून वास्तविकतेला धरून सुज्ञपणा असण्याचे लक्षण आहे... त्यासाठी उत्तम पदवी शिक्षण घेणे किंवा एखाद्या व्यवसायाची माहिती आणि अनुभव घेणे या गोष्टी कराव्यात, असे मला वाटते. त्यामुळे आपल्याला अभ्यास करत असताना भविष्याच्या अनावश्यक चिंता सतावत नाहीत.दुसरी गोष्ट म्हणजे 'साध्यापेक्षा साधने महत्त्वाची आहेत'... यश हे साध्य आहे, तर त्यासाठी लागणारी मेहनत, जिद्द आणि अभ्यास ही साधनं आहेत... मुलांनी साध्यापेक्षा साधनांचा विचार जास्त करावा, म्हणजे साध्य (यश) आपोआप मिळते... M S Dhoni म्हणतो तसं 'process is more important than result'. तुम्ही process नीट करत असाल, तर result हा येणारच आहे...यासाठी आवश्यक आहे थोडा धीर, संयम आणि कष्ट करण्याची इच्छा... तयारीच्या काळात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कधी अभ्यासाचा ताण, कधी अपयश, तर कधी निराशेचे क्षणही येतात. पण जो विद्यार्थी आपल्या ध्येयावर ठाम राहतो, शिस्त, सातत्य, संयम आणि मेहनतीची कास धरतो, तो शेवटी यशाच्या शिखरावर नक्कीच पोहोचतो... येणाऱ्या परीक्षांसाठी आणि तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तुम्हा सर्व भावी अधिकाऱ्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. 