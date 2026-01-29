Study Room

Premium|MPSC: नाशिकमध्ये ‘सकाळ प्लस स्टडीरुम’तर्फे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन; तहसीलदार विशाल नाईकवाडेंचा विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद

competitive exams: नाशिक येथील कर्मवीर शांताराम बापू कोंडाजी वावरे महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’ व मराठी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम झाला.
नाशिक : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाशिकमधील मविप्र समाजाच्या कर्मवीर शांताराम बापू कोंडाजी वावरे कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयात थेट अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. 'सकाळ प्लस स्टडीरुम' व मराठी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

