Premium|MPSC: नाशिकमध्ये ‘सकाळ प्लस स्टडीरुम’तर्फे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन; तहसीलदार विशाल नाईकवाडेंचा विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद

नाशिक : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाशिकमधील मविप्र समाजाच्या कर्मवीर शांताराम बापू कोंडाजी वावरे कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयात थेट अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. 'सकाळ प्लस स्टडीरुम' व मराठी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले..'सकाळ प्लस स्टडीरुम'तर्फे आयोजित या कार्यक्रमात 'ज्ञानदीप अकादमी'चे संचालक ऍड. महेश शिंदे, सीनिअर फॅकल्टी ऍड. वैभव खुपसे उपस्थित होते.एमपीएससी परीक्षेची तयारी कशी करावी, या परीक्षेचे स्वरुप कसे असते, पूर्व आणि मुख्य परीक्षा तसेच मुलाखतीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले विशाल नाईकवाडे यांनी केले. चालू घडामोडींचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले..Education News : सकाळ स्टडी रूम आणि ज्ञानदीप अकॅडमीच्या संयुक्त विद्यमाने स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन.स्पर्धा परीक्षेत येणाऱ्या अपयशातून मार्ग कसा काढावा, यावर नाईकवाडे यांनी स्वानुभावातून मार्गदर्शन केले. अवांतर वाचनाचे महत्त्व, स्वत:मधील गुण व कमतरता ओळखून संधीचा योग्य उपयोग कसा करावा, याचाही सल्ला त्यांनी दिला..MPSC-UPSC Competitive Exams : सकाळ स्टडी रूमतर्फे केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सत्र उत्साहात पार पडले.यावेळी ऍड. महेश शिंदे यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षांसाठी अभ्यासाची योग्य पद्धत, अपयशाची कारणे शोधण्याचे महत्त्व आणि कौशल्यांचा प्रभावी वापर यावर शिंदे यांनी मोलाच्या टीप्स दिल्या. आयुष्यात स्पष्ट ध्येय असणे, काहीतरी मिळवण्याची जिद्द व जगण्याची उर्मी असणे किती आवश्यक आहे, हे त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनातून स्पष्ट केले..एमपीएससी परीक्षेतील वाचन व लेखन कौशल्य, अभ्यासातील फोकस व ध्येयपूर्तीसाठी प्रत्यक्ष कृतीचे महत्त्व ऍड. वैभव खुपसे यांनी अधोरेखित केले. 'ज्ञानदीप अकादमी'तून अनेक विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या यशाची उदाहरणे देत त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिली.महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रतिमा वाघ यांनी अध्यक्षीय मनोगतात स्वानुभव कथन करत अधिकारी होण्यासाठी ध्येय निश्चित करण्याचे महत्त्व सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्तविक 'यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क'च्या गणेश जगदाळे यांनी, तर सूत्रसंचालन प्रा. जयश्री बागुल यांनी केले. मराठी विभागप्रमुखे डॉ. सुरेखा जाधव यांनी उपस्थितांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.