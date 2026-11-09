Premium|Study Room : १२ कोटी भाविक, ३४ हजार कोटींचा निधी; कुंभमेळा नाशिकचा चेहरामोहरा बदलणार का?

कुंभमेळा म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर साधू-संत, नागा साधू, अमृतस्नान आणि लाखो भाविकांची गर्दी उभी राहते. पण नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२७ मध्ये होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा केवळ धार्मिक सोहळा नाही. या निमित्ताने नाशिकचा चेहरामोहराच बदलण्याची तयारी सुरू आहे. तब्बल १२ कोटी भाविकांच्या स्वागतासाठी हजारो कोटींच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. स्थानिक व्यवसायांना किती मोठी संधी मिळणार आहे? कुंभमेळ्यामुळे नाशिक जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर येऊ शकेल का? दुसरीकडे, कोट्यवधी लोकांची गर्दी, गोदावरीचे प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे आव्हान प्रशासन कसे पेलणार? विशेष म्हणजे, या संपूर्ण आयोजनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून ड्रोनपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. आखाड्यांची परंपरा, नागा साधूंचे आगमन आणि या सोहळ्यामागचे अर्थकारण अशा कुंभमेळ्याच्या अनेक महत्त्वाच्या पैलूंसंबंधी सविस्तर जाणून घेऊया.१. कुंभमेळ्याचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व!कुंभमेळ्याची सुरुवात नेमकी कशी झाली, हे समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला समुद्रमंथनाच्या पौराणिक कथेकडे जावे लागेल. देव आणि दानवांनी अमृत मिळवण्यासाठी समुद्रमंथन केले. त्यातून भगवान धन्वंतरी अमृताचा कलश घेऊन प्रकट झाले. मात्र, हा अमृतकलश असुरांच्या हाती लागू नये म्हणून इंद्राचा मुलगा जयंत तो घेऊन पळाला. या धावपळीत अमृताचे काही थेंब पृथ्वीवरील चार ठिकाणी पडले. हीच ठिकाणे म्हणजे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वर.या पौराणिक कथेला खगोलीय गणिताचीही जोड आहे. सूर्य, चंद्र आणि गुरू यांच्या विशिष्ट राशीस्थितीनुसार दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. गुरू आणि सूर्य सिंह राशीत आले की नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन केले जाते.गोदावरीला दक्षिणेची गंगा म्हटले जाते. या काळात गोदावरीत अमृतस्नान केल्याने पापांपासून मुक्ती मिळते आणि मोक्षाचा मार्ग खुला होतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. नाशिकच्या रामकुंडावर वैष्णव आखाड्याचे, तर त्र्यंबकेश्वरच्या कुशावर्त तीर्थावर शैव आखाड्याचे साधू स्नान करतात.२. १२ कोटी भाविक, हजारो कोटींची उलाढाल! स्थानिक व्यवसायांना मोठी संधीनाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी संधी ठरणार आहे. या काळात सुमारे २७ हजार ते ३५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. या कुंभमेळ्यासाठी जवळपास १२ कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या अन्न, निवास, प्रवास आणि धार्मिक वस्तूंच्या खरेदीवर सुमारे ८ हजार ५०० ते ११ हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, या खर्चाचा फायदा केवळ मोठ्या व्यावसायिकांनाच नाही, तर छोट्या दुकानदारांपासून खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि वाहनचालकांपर्यंत अनेकांना मिळणार आहे.यासाठी धार्मिक वस्तूंची विक्री, खाद्यसेवा, निवास, मनोरंजन आणि वाहतूक या पाच क्षेत्रांवर लक्ष दिले जात आहे. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात म्हणून ३० हजारांहून अधिक जणांना मोफत कौशल्य प्रशिक्षणही दिले जात आहे. म्हणजेच, कुंभमेळा संपल्यानंतरही या आयोजनातून उभ्या राहिलेल्या पायाभूत सुविधांचा फायदा नाशिकच्या पर्यटनाला होऊ शकतो..Premium|RACI Matrix Framework : ‘तुम्ही-आम्ही दिवाळीचे फटाकेच ना राव!’ .३. कुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन आणि प्रशासनासमोरील आव्हानेकुंभमेळ्याचे आयोजन करणे म्हणजे केवळ धार्मिक कार्यक्रमाची तयारी करणे नव्हे. एकाच वेळी कोट्यवधी लोकांची सुरक्षा, आरोग्य, वाहतूक आणि गर्दीचे नियोजन करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात जवळपास १२ कोटी भाविक येण्याचा अंदाज आहे. मुख्य स्नानाच्या दिवशी तर अडीच कोटी भाविक एकत्र येऊ शकतात. एवढ्या मोठ्या गर्दीचे व्यवस्थापन करणे प्रशासनासाठी मोठी कसोटी ठरणार आहे.विशेषतः नाशिकचे रामकुंड आणि त्र्यंबकेश्वरचे कुशावर्त तीर्थ या तुलनेने अरुंद ठिकाणी चेंगराचेंगरीसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी विशेष नियोजन केले जात आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचीही मदत घेतली जाणार आहे. चार हजारांहून अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन आणि सेन्सर्सच्या माध्यमातून गर्दीवर लक्ष ठेवले जाईल. संभाव्य धोके आधीच ओळखण्यासाठी 'कुंभ एआय सँडबॉक्स', तर भाविकांना विविध भाषांमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी 'कुंभदूत' ॲप तयार केले जात आहे.याशिवाय पोलीस, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक आणि अग्निशामक दल या सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी एकात्मिक नियंत्रण केंद्र कार्यरत असेल.४. कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरी प्रदूषणाचे आव्हान कसे पेलणार?कुंभमेळा म्हटलं की गोदावरी नदीत पवित्र स्नान करण्यासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांचे चित्र डोळ्यांसमोर येते. पण ज्या नदीला धार्मिकदृष्ट्या एवढे महत्त्व आहे, त्याच नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आज गंभीर बनला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीचे पाणी स्वच्छ ठेवणे हे प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाण्याची गुणवत्ता खालावल्याप्रकरणी नाशिक महानगरपालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे अंबड एमआयडीसी परिसरातील औद्योगिक सांडपाणी नंदिनी नदीमार्गे गोदावरीत मिसळत असल्याचे समोर आले आहे. या पाण्यात हेक्झाव्हॅलेंट क्रोमियम या विषारी रसायनाचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा एक हजार पटींहून अधिक आढळले आहे.हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ५४७ एमएलडी क्षमतेचे नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि औद्योगिक सांडपाण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारले जात आहेत.दुसरीकडे, तपोवनातील साधूग्राम उभारण्यासाठी सुमारे एक हजार ७०० झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध झाला आहे. पर्यावरणप्रेमींनी याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडून स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याचे आयोजन करताना गोदावरीचे संवर्धन आणि निसर्गाचे संरक्षण यांचा समतोल राखणे आवश्यक ठरणार आहे.५. ३४ हजार कोटींचा निधी! कुंभमेळ्यामुळे नाशिकचा चेहरामोहरा बदलणारकुंभमेळा काही दिवसांचा असला, तरी त्यानिमित्ताने उभ्या राहणाऱ्या सुविधा पुढील अनेक वर्षे उपयोगी पडू शकतात. हाच विचार करून सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि परिसराच्या विकासासाठी तब्बल ३४ हजार ७३२ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.या निधीतील ८५ टक्के रक्कम कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केली जाणार आहे. उर्वरित १५ टक्के निधी साधुग्राम, पार्किंग आणि भाविकांच्या तात्पुरत्या सोयींसाठी वापरला जाईल. यामध्ये रस्त्यांच्या विकासाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. एकूण बजेटपैकी ५१ टक्के निधी रस्त्यांसाठी, तर आठ टक्के निधी पूल आणि उड्डाणपुलांसाठी खर्च होणार आहे.शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ६५.६० किलोमीटरचा बाह्य वळणाचा मार्ग तयार केला जात असून तो समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. प्रवासाच्या सुविधांचाही विस्तार केला जात आहे. ओझर विमानतळावर ६२९.४१ कोटी रुपये खर्चून नवीन टर्मिनल उभारले जात आहे. तर पाच प्रमुख रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी एक हजार ३२९ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.याशिवाय पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठीही नवीन प्रकल्प उभारले जात आहेत. म्हणजेच, कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे..६. कुंभमेळ्यात आखाड्यांनाच अमृतस्नानाचा पहिला मान का?कुंभमेळ्यात लाखो भाविक सहभागी होतात; पण या सोहळ्याचे खरे आकर्षण असते ते आखाडे आणि साधू-संतांचे! आखाड्यांची परंपरा नेमकी कशासाठी सुरू झाली, हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. आदी शंकराचार्यांनी सनातन धर्माचे रक्षण, शास्त्र आणि शस्त्रांचे शिक्षण तसेच आध्यात्मिक परंपरा पुढे नेण्यासाठी आखाड्यांची स्थापना केली असे सांगितले जाते.कुंभमेळ्यात एकूण १३ मान्यताप्राप्त आखाडे सहभागी होतात. त्यांची शैव, वैष्णव आणि उदासीन अशा तीन संप्रदायांत विभागणी केली जाते. यामध्ये शैव संप्रदायाचे सात, वैष्णवांचे तीन आणि उदासीन संप्रदायाचे तीन आखाडे आहेत. या आखाड्यांचे कामकाज आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आणि श्रीमहंत यांच्या नेतृत्वाखाली चालते.यातील नागा साधूंचे वेगळेपण विशेष लक्षवेधी असते. भौतिक सुखांचा त्याग करून ते कठोर तपश्चर्या करतात. कुंभमेळ्यात या आखाड्यांचे आणि नागा साधूंचे मोठ्या थाटामाटात आगमन होते. कुंभमेळ्यातील अमृतस्नानाचा पहिला मानही आखाड्यांनाच दिला जातो. नाशिकच्या रामकुंडावर वैष्णव आखाड्यांचे साधू, तर त्र्यंबकेश्वरच्या कुशावर्त तीर्थावर शैव आखाड्यांचे साधू आणि नागा संन्यासी स्नान करतात.७. कुंभमेळ्यामुळे नाशिक जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर येणार?कुंभमेळा म्हणजे केवळ धार्मिक विधी आणि स्नानापुरता मर्यादित असलेला सोहळा नाही. जगभरातील पर्यटकांना नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरकडे आकर्षित करण्याची ही मोठी संधी आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात सुमारे १२ कोटी देशी आणि परदेशी भाविक व पर्यटक येथे येतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे नाशिकला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर विशेष ओळख मिळू शकते.नाशिकमधील पंचवटी, गोदावरीच्या काठावरील रामकुंड आणि त्र्यंबकेश्वरमधील कुशावर्त तीर्थ ही या परिसरातील प्रमुख धार्मिक पर्यटनस्थळे आहेत. या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांचा अनुभव अधिक चांगला व्हावा, यासाठी घाटांचा विकास, परिसराचे सुशोभीकरण आणि ऐतिहासिक वारशाशी संबंधित सुविधांची निर्मिती केली जात आहे.पर्यटनाचा हा विकास केवळ धार्मिक स्थळांपुरता मर्यादित राहणार नाही. विमानतळाचा विस्तार, रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास आणि रस्त्यांचे जाळे यामुळे पर्यटकांना नाशिकपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे. याशिवाय 'कुंभ भक्ती संगम'सारख्या सांस्कृतिक महोत्सवांच्या माध्यमातून भक्तिसंगीत आणि संतपरंपरेची ओळख करून दिली जात आहे. या सगळ्याचा फायदा स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, वाहतूकदार आणि छोट्या दुकानदारांनाही मिळू शकतो. म्हणजेच, कुंभमेळा संपल्यानंतरही नाशिकच्या पर्यटनाला नवी दिशा मिळण्याची संधी आहे.८. संसर्गजन्य आजारांपासून वैद्यकीय आणीबाणीपर्यंत! आरोग्य यंत्रणेची तयारीकुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविक एकाच ठिकाणी जमा होतात. अशा वेळी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याइतकेच महत्त्वाचे असते ते लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे. मोठ्या गर्दीत संसर्गजन्य आजारांचा फैलाव, निर्जलीकरण आणि इतर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य यंत्रणेची तयारी केली जात आहे.यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित 'कुंभ एआय स्टॅक' या प्रणालीची मदत घेतली जाणार आहे. परिसरातील गर्दीची ठिकाणे, कचरा साचणारे भाग, निर्जलीकरणाचा धोका आणि संसर्गजन्य आजारांचा संभाव्य फैलाव यावर रिअल टाइममध्ये लक्ष ठेवले जाईल. त्यामुळे गरज पडल्यास वैद्यकीय पथकांना तातडीने मदत पोहोचवता येईल.केवळ प्रत्यक्ष परिस्थितीवर लक्ष ठेवून चालणार नाही, तर संभाव्य संकटांचा आधीच अंदाज घेणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी 'कुंभ एआय सँडबॉक्स'च्या माध्यमातून वैद्यकीय आणीबाणी, गर्दीचे लोट आणि हवामानातील बदल अशा परिस्थितींचे आभासी सराव केले जात आहेत.याशिवाय स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्थेवरही भर दिला जात आहे. ५४७ एमएलडी क्षमतेचे नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जात आहेत. आरोग्य विभागाची विशेष पथके वैद्यकीय तपासण्या आणि आरोग्यविषयक समस्यांवर लक्ष ठेवणार आहेत..Premium|Marathi Literary Journey : ‘कवडसे’ या सदराने जोडली माणसं; लेखनाला मिळालेली दाद पुस्तकापर्यंत पोहोचली.९. संतपरंपरेपासून लोकसंस्कृतीपर्यंत! कुंभमेळ्याचा व्यापक प्रभाव!कुंभमेळ्याकडे आपण अनेकदा धार्मिक सोहळा म्हणून पाहतो. पण त्याचे महत्त्व यापेक्षा खूप मोठे आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून येणारे लोक, विविध परंपरा आणि वेगवेगळ्या विचारांचे संप्रदाय यांना एकत्र आणण्याचे काम कुंभमेळा करतो. म्हणूनच हा सोहळा सामाजिक एकात्मतेचे एक महत्त्वाचे प्रतीक मानला जातो.युनेस्कोनेही कुंभमेळ्याची दखल घेत त्याला 'अमूर्त सांस्कृतिक वारसा' म्हणून मान्यता दिली आहे. या सोहळ्यात शैव, वैष्णव आणि उदासीन अशा विविध संप्रदायांचे साधू-संत, आखाडे आणि सर्व स्तरांतील भाविक एकत्र येतात. जात, पंथ किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीचे भेद बाजूला ठेवून एकाच ठिकाणी जमणारा हा जनसमुदाय म्हणजे विविधतेतील एकतेचे उदाहरण आहे.कुंभमेळ्यातील प्रवचने, धार्मिक विधी, भक्तिसंगीत आणि 'कुंभ भक्ती संगम'सारखे सांस्कृतिक कार्यक्रम भारताची संतपरंपरा आणि लोकसंस्कृती पुढे नेण्यास मदत करतात. विशेष म्हणजे, या सोहळ्यात परंपरा आणि आधुनिकतेचा अनोखा संगमही पाहायला मिळतो. एका बाजूला शेकडो वर्षांची धार्मिक परंपरा जपली जात आहे, तर दुसरीकडे गर्दी नियंत्रण आणि भाविकांच्या सुविधांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, सीसीटीव्ही आणि बहुभाषिक ॲपचा वापर केला जात आहे. म्हणजेच, कुंभमेळा हा श्रद्धा, संस्कृती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांना जोडणारा दुवा ठरत आहे.१०. चार हजार कॅमेरे, ड्रोन आणि एआय! असा असेल हायटेक कुंभमेळा!कोट्यवधी भाविक एकाच ठिकाणी येणार असतील, तर त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केवळ मनुष्यबळ पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचीही मदत घ्यावी लागेल. हाच विचार करून नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विशेष तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था उभी केली जात आहे.यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका 'कुंभ एआय स्टॅक' ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली बजावणार आहे. गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी चार हजारांहून अधिक एआय-सक्षम सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन आणि सेन्सर्स वापरले जाणार आहेत. या माध्यमातून गर्दी कुठे वाढत आहे, लोकांची हालचाल कशी सुरू आहे, याची माहिती प्रशासनाला तातडीने मिळेल. संभाव्य दुर्घटना किंवा चेंगराचेंगरीचा धोका लक्षात आल्यास आधीच इशारा देणेही शक्य होईल.दुसरीकडे, भाविकांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी 'कुंभदूत' हे बहुभाषिक ॲप, डिजिटल नकाशे आणि आयव्हीआर सेवा उपलब्ध केली जात आहे. पण तंत्रज्ञानाचा वापर इथेच थांबत नाही. संभाव्य गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि वैद्यकीय आणीबाणी यांचा आधीच सराव करण्यासाठी 'कुंभ एआय सँडबॉक्स' वापरला जात आहे. संपूर्ण कुंभक्षेत्राचे डिजिटल ट्विन आणि जीआयएस मॅपिंगही केले जात आहे. म्हणजेच, परंपरेने चालत आलेल्या या धार्मिक सोहळ्याचे व्यवस्थापन आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्याची तयारी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.