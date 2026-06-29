Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

लेखक : प्रतीक बाबरनॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धा २०२६ ही या अत्यंत प्रतिष्ठित बुद्धिबळ स्पर्धेची १४ वी आवृत्ती होती. बुद्धिबळ विश्वात या स्पर्धेला विशेष स्थान आहे, कारण यामध्ये जगातील सर्वोत्तम ग्रँडमास्टर्स आमनेसामने येतात. भारताच्या दृष्टीने ही स्पर्धा ऐतिहासिक ठरली, कारण एका भारतीय खेळाडूने पहिल्यांदाच या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले आहे.स्पर्धेची मूलभूत माहितीकालावधी: २५ मे ते ५ जून २०२६ठिकाण: ओस्लो, नॉर्वे (Oslo, Norway)स्वरूप: एकूण ६ खेळाडूंमध्ये 'डबल राउंड-रॉबिन' (Double Round-Robin) पद्धतीने ही स्पर्धा खेळवली गेली.अर्मागेडॉन पद्धत (Armageddon Format): नॉर्वे चेसचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, जर क्लासिकल गेम ड्रॉ (Draw) झाला, तर लगेचच 'अर्मागेडॉन' (टायब्रेकर) गेम खेळवला जातो. यामुळे प्रत्येक राउंडमध्ये एक विजेता निश्चित मिळतो.२०१३ मध्ये सुरुवात झाल्यापासून तब्बल १४ वर्षे ही स्पर्धा प्रामुख्याने नॉर्वेच्या 'स्टॅव्हेंजर' (Stavanger) या शहरात किंवा त्याच्या आसपासच्या परिसरात आयोजित केली जात होती. त्यामुळे बुद्धिबळ जगतात 'नॉर्वे चेस' आणि 'स्टॅव्हेंजर' हे समीकरण पक्के झाले होते. परंतु, २०२६ मध्ये या परंपरेला छेद देत स्पर्धा पहिल्यांदाच देशाची राजधानी ओस्लो येथे आयोजित करण्यात आली..भारतीय ग्रँडमास्टरची सुवर्ण कामगिरीभारताचा २० वर्षांचा ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंधा (Praggnanandhaa Rameshbabu) याने शेवटच्या चार फेऱ्यांमध्ये सलग क्लासिकल विजय मिळवत 'नॉर्वे चेस २०२६' चे जेतेपद पटकावून इतिहास रचला. हे जेतेपद मिळवणारा तो पहिलाच भारतीय ठरला आहे.अंतिम फेरीचा थरारशेवटच्या फेरीत प्रज्ञानंधाने जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरचा पराभव करून पूर्ण ३ गुण मिळवले आणि एकूण १८ गुणांसह अव्वल स्थान गाठले. जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मॅग्नस कार्लसनला या स्पर्धेत तब्बल ४ क्लासिकल गेम गमवावे लागले, तर विद्यमान वर्ल्ड चॅम्पियन डी. गुकेशला ६ व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.आजपर्यंत स्पर्धेच्या इतिहासात स्टॅव्हेंजरमध्ये मॅग्नस कार्लसनचा वरचष्मा राहिला आहे, परंतु ओस्लोच्या नवीन भूमीवर भारताच्या आर. प्रज्ञानंधाने कार्लसनला मागे टाकत आपले पहिले 'नॉर्वे चेस' जेतेपद पटकावले.२०१३ पासून सुरू असलेल्या या स्पर्धेत महान खेळाडू विश्वनाथन आनंद आणि विद्यमान विश्वविजेता डी. गुकेश यांनाही जेतेपद मिळवता आलेले नाही. प्रज्ञानंधाने हे जेतेपद मिळवून जागतिक बुद्धिबळात भारताचे स्थान अधिक बळकट केले आहे.प्रज्ञानंधाच्या या अभूतपूर्व यशानंतर तमिळनाडू सरकारने त्याचा ५० लाख रुपयांचे रोख बक्षीस देऊन विशेष सन्मान केला. या स्पर्धेने जागतिक बुद्धिबळ पटलावर भारतीय बुद्धिबळाचा (Indian Chess) दबदबा पुन्हा एकदा सिद्ध केला आहे..Chess Champion: कार्लसन विसरा, जगाला हादरवणारा 'हा' भारतीय खेळाडू ठरतोय सर्वात धोकादायक; दिग्गजाचा मोठा दावा!.अंतिम गुणतालिका१) आर. प्रज्ञानंधा (भारत) – १८ गुण (विजेता)२) वेस्ली सो (अमेरिका) – १७ गुण३) अलीरेझा फिरोझा (फ्रान्स) – १५.५ गुण४) मॅग्नस कार्लसन (नॉर्वे) – १३ गुण५) व्हिन्सेंट कीमर (जर्मनी) – ११ गुण६) डी. गुकेश (भारत) – ८ गुणमहिला गटपुरुषांच्या बरोबरीनेच समान बक्षीस रक्कम ठेवून महिलांसाठीही समांतर स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.विजेती : कझाकिस्तानची बिबीसारा असाउबायेवा (Bibisara Assaubayeva) हिने एक फेरी शिल्लक असतानाच १६.५ गुणांसह या स्पर्धेचे जेतेपद निश्चित केले.भारतीय महिलांची कामगिरी : भारताच्या दिव्या देशमुख (१० गुण) आणि कोनेरू हंपी (९ गुण) या स्पर्धेत अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावर राहिल्या.अंतिम गुणतालिका१) बिबीसारा असाउबायेवा (कझाकिस्तान) – १६.५ गुण (विजेती)२) झू जिनर (चीन) – १६ गुण३) अण्णा मुझीचुक (युक्रेन) – १५ गुण.काही ठळक आणि रंजक मुद्देमॅग्नस कार्लसनचा दबदबाया स्पर्धेच्या इतिहासात नॉर्वेच्या Magnus Carlsen मॅग्नस कार्लसनने सर्वाधिक ७ वेळा (२०१६, २०१९, २०२०, २०२१, २०२२, २०२४, २०२५) जेतेपद पटकावले आहे.सलग दोनदा जिंकणारेसर्गेई कार्याकिन हा स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या दोन्ही आवृत्त्या (२०१३, २०१४) जिंकणारा पहिला खेळाडू होता, तर कार्लसनने २०१९ ते २०२२ दरम्यान सलग ४ वेळा हा किताब जिंकला.भारताचा ऐतिहासिक क्षण२०२६ मध्ये आर. प्रज्ञानंधाने हे जेतेपद मिळवून कार्लसनचा या स्पर्धेतील सलग विजयाचा रथ रोखला आणि ही स्पर्धा जिंकणारा तो पहिला भारतीय आणि आशियाई खेळाडू ठरला.नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेची सुरुवात आणि पार्श्वभूमीया अत्यंत प्रतिष्ठित स्पर्धेची सुरुवात २०१३ मध्ये करण्यात आली होती. जागतिक बुद्धिबळ क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या मॅग्नस कार्लसनच्या अभूतपूर्व यशामुळे आणि लोकप्रियतेमुळे या स्पर्धेचा पाया रचला गेला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.