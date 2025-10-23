Premium|study Room : सागरी क्षारतेतील फरक आणि त्याचे हवामानावर परिणाम

लेखक : निखिल वांधेप्रश्न १. सागरीय क्षारतेतील फरकांची कारणे स्पष्ट करा आणि त्याच्या बहुआयामी परिणामांवर चर्चा करा.सागरीय क्षारता, म्हणजेच समुद्राच्या पाण्यातील विरघळलेल्या क्षारांचे प्रमाण, सरासरी ३५ भाग प्रति हजार (ppt) असते. गोड्या पाण्याच्या देवाणघेवाणीमुळे होणारे यातील जागतिक फरक, पृथ्वीचे हवामान आणि सागरी परिसंस्थांवर प्रभाव टाकणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे..सागरीय क्षारतेतील फरकांची कारणेक्षारता ही गोडे पाणी कमी होणे आणि मिसळणे यातील संतुलन दर्शवते.क्षारता वाढवणारे घटक :बाष्पीभवन : गोडे पाणी काढून टाकते, ज्यामुळे क्षार घट्ट होतात. उदाहरण : उष्ण आणि कोरड्या हवामानामुळे लाल समुद्रात उच्च क्षारता (>४० ppt) आढळते.समुद्री बर्फाची निर्मिती : पाणी गोठल्याने क्षार बाहेर टाकले जातात, ज्यामुळे उर्वरित द्रवरूप पाण्याची क्षारता वाढते. उदाहरण: ध्रुवीय प्रदेशात होणारी क्षार उत्सर्जनाची प्रक्रिया..Premium|study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?.क्षारता कमी करणारे घटक :पर्जन्य आणि नदी प्रवाह : गोडे पाणी मिसळल्याने क्षारता कमी होते. उदाहरण: जास्त पावसाचे विषुववृत्तीय प्रदेश आणि मोठ्या नद्यांचे पाणी मिळणाऱ्या बंगालच्या उपसागरात क्षारता कमी असते.बर्फ वितळणे : हिमनद्या वितळल्याने मोठ्या प्रमाणात गोडे पाणी मिसळते. उदाहरण: ग्रीनलँडच्या वितळलेल्या पाण्यामुळे उत्तर अटलांटिकची क्षारता कमी होते.पुनर्वितरण : सागरी प्रवाह क्षारतेचे पुनर्वितरण करतात, जसे गल्फ स्ट्रीम खारट पाणी उत्तरेकडे वाहून नेतो..Premium|Study Room : सोशल मीडिया आणि नातीगोती .क्षारतेतील फरकाचे बहुआयामी परिणामहवामान आणि भौतिक परिणाम :o महासागरीय अभिसरण : क्षारता आणि तापमान पाण्याची घनता ठरवतात, ज्यामुळे थर्मोहेलाईन अभिसरण (जागतिक कन्व्हेयर बेल्ट) चालते. हे जगभर उष्णता वाहून हवामानाचे नियमन करते. o स्तरीकरण : क्षारतेतील फरकामुळे पाण्याचे थर (हॅलोक्लाईन) तयार होतात, जे उष्णता आणि पोषक तत्वांच्या उभ्या मिश्रणास अडथळा आणतात..जैविक परिणाम :o परिसंस्थेची व्यवहार्यता : सागरी जीव विशिष्ट क्षारता श्रेणीशी जुळवून घेतात; बदलांमुळे त्यांच्यावर ऑस्मोटिक ताण येतो. उदाहरण : प्रवाळ स्थिर खारट पाण्यात वाढतात, तर खाडी प्रदेश निमखाऱ्या पाण्यातील प्रजातींना आधार देतात.o अन्नसाखळीवर परिणाम : स्तरीकरणामुळे पोषक तत्वांच्या उर्ध्वगमनास मर्यादा येऊ शकते, ज्यामुळे फायटोप्लँक्टनची वाढ कमी होऊन संपूर्ण सागरी अन्नसाखळीवर परिणाम होतो..म्हणूनच, सागरीय क्षारता एक महत्त्वपूर्ण गतिशील मापदंड आहे. तिच्यातील बदल हे महासागरीय अभिसरण, जागतिक हवामान आणि सागरी परिसंस्थेचे आरोग्य व उत्पादकता यांचे मूलभूत चालक आहेत.प्रश्न २. सागरी प्रवाहांच्या उत्पत्तीस जबाबदार असलेल्या घटकांचे स्पष्टीकरण द्या. ते प्रादेशिक हवामान, मासेमारी आणि जलवाहतुकीवर कसा प्रभाव टाकतात?प्रश्न ३. जागतिक तापमानवाढीचा प्रवाळ जीवसृष्टीवर होणाऱ्या परिणामांचे उदाहरणांसह मूल्यांकन करा..Premium|Study Room : भारतीय रेल्वे आणि MPSC मध्ये नोकरीची संधी.प्रश्न ४. समुद्र पृष्ठभागाच्या तापमानातील वाढ म्हणजे काय? त्याचा उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांच्या निर्मितीवर कसा परिणाम होतो?प्रश्न ५. जलसाठ्यांचे शहरी भू-उपयोगात रूपांतर करण्याचे पर्यावरणीय परिणाम काय आहेत? उदाहरणांसह स्पष्ट करा.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.