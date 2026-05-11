Premium|Study Room : शिक्षणाचा की स्पर्धेचा बाजार? 'रॅट रेस'मध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा सविस्तर आढावा

लेखक : सत्यजित हिंगेआजच्या भारतात विद्यार्थ्यांचे जीवन 'गुण, परफॉर्मन्स आणि करिअर' या त्रिसूत्रीभोवती फिरताना दिसते. या स्पर्धात्मक प्रवाहाला आपण 'रॅट रेस' असे म्हणतो. ही केवळ आरोग्यदायी स्पर्धा नसून, ती मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक दबावांची गुंतागुंत आहे, जी विद्यार्थ्यांच्या स्वाभाविक विकासालाच मर्यादा घालते. पालकांच्या अपेक्षा, समाजातील तुलना आणि यशाची अरुंद व्याख्या यांनी शिक्षणाचा खरा अर्थच बदलून टाकला आहे.भारतातील शिक्षणप्रणाली मोठ्या प्रमाणावर परीक्षाकेंद्री असल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर सतत 'टॉप' करण्याचा दबाव असतो. बोर्ड परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षा या सर्वांमध्ये गुण हेच यशाचे अंतिम मापदंड मानले जातात. परिणामी, सर्जनशीलता, चिकित्सक विचार आणि कुतूहल यांना दुय्यम स्थान मिळते. कोचिंग क्लासेसची वाढती संस्कृती, रँकिंगची अतिरेकी स्पर्धा आणि सोशल मीडियावरील तुलना या सर्वांनी हा ताण अधिकच वाढवला आहे..या रॅट रेसचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता, नैराश्य, आत्मविश्वासाचा अभाव आणि अपयशाची भीती वाढत आहे. काही प्रकरणांमध्ये हे दडपण इतके तीव्र होते, की ते आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयांपर्यंत पोहोचते. व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास होण्याऐवजी विद्यार्थी 'परफॉर्मन्स मशीन' बनत चालले आहेत, ही शिक्षण व्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.डिजिटल युगाने या स्पर्धेला नवी धार दिली आहे. ऑनलाइन टेस्ट सिरीज, रिअल-टाइम रँकिंग आणि इन्फ्लुएंसर संस्कृतीमुळे 'इतर काय करत आहेत' हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनावर वर्चस्व गाजवतो. यामुळे 'मी काय शिकतोय' हा मूलभूत प्रश्न मागे पडतो. याशिवाय, ग्रामीण-शहरी विषमता, संसाधनांचा असमान प्रवेश आणि मार्गदर्शनातील तफावत यांमुळे ही रॅट रेस अधिकच असमतोल बनते..या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. शिक्षणाचा उद्देश केवळ गुण मिळवणे नसून, ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्यांचा विकास असावा. बहुविध शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आणि समुपदेशन यांना अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. पालकांनी तुलना टाळून मुलांच्या आवडी-निवडींना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांनीही मूल्यमापन पद्धतीत विविधता आणून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर द्यावा.शेवटी, 'यश' या संकल्पनेचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे. उच्च पगाराची नोकरी किंवा प्रतिष्ठित पदवी हीच यशाची एकमेव व्याख्या असू शकत नाही. समाधान, नैतिकता, सामाजिक जबाबदारी आणि वैयक्तिक आनंद यांनाही तितकेच महत्त्व दिले गेले पाहिजे..एकूणच, विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील रॅट रेस थांबवण्यासाठी केवळ व्यवस्थात्मक सुधारणा पुरेशा नाहीत; तर विचारसरणीत बदल आवश्यक आहे. स्पर्धा असावी, पण ती मानवी असावी; प्रगती असावी, पण ती संतुलित असावी. तेव्हाच भारतातील विद्यार्थी केवळ यशस्वी नव्हे, तर संवेदनशील, सक्षम आणि आनंदी नागरिक बनतील—आणि हेच खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचे अंतिम ध्येय ठरेल..