Premium|study Room : पॅलेस्टाईनचे स्वातंत्र्य आणि त्यामागील जागतिक संदर्भ

India's Balanced Role in the Palestine Question: History and Diplomacyलेखक : गौरव बाळेपॅलेस्टाईनला नवीन मान्यतामे २८, २०२४ रोजी आयर्लंड, नॉर्वे आणि स्पेन यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयामुळे युरोपियन संघातील इतर देशांनाही तशी पावले उचलण्याची प्रेरणा मिळू शकते. यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत इस्रायलने या तिन्ही देशांतील आपले राजदूत परत बोलावले..ऐतिहासिक पार्श्वभूमी१९व्या शतकात पॅलेस्टाईनमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम लोकसंख्या होती, तसेच ख्रिश्चन व यहुदीही राहत होते. १८९०च्या दशकात झायोनिस्ट चळवळीने पॅलेस्टाईनमध्ये यहुदी राष्ट्र स्थापनेची कल्पना मांडली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मोठ्या प्रमाणावर यहुदी स्थलांतर झाल्याने संघर्ष वाढला.१९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी विभाजन प्रस्ताव ठेवला आणि पॅलेस्टाईनच्या ५५ टक्के भूभागावर यहुदी राष्ट्र स्थापन करण्याची शिफारस केली. स्थानिक अरबांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. १४ मे १९४८ रोजी इस्रायलची स्थापना झाली आणि लगेचच अरब-इस्रायल युद्ध झाले, ज्यात इस्रायलने ७८ टक्के भूभाग ताब्यात घेतला..Premium|Study Room : १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक : कारणे आणि परिणाम.शांती प्रयत्न१९९३ मध्ये ऑस्लो येथे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (PLO) यांच्यात करार झाला. यात ''द्विराष्ट्र उपाय' या संकल्पनेला मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे शांततेच्या मार्गाने संघर्ष सोडवण्याचा प्रयत्न झाला..सद्यस्थितीआज संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी १४४ देशांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. भारत, रशिया, चीन आणि बहुतेक जागतिक दक्षिणेकडील देशांनी मान्यता दिली असली तरी युरोपियन संघातील फारच थोड्या देशांनी मान्यता दिली आहे. मे २०२४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत १४३ देशांनी पॅलेस्टाईनला पूर्ण सदस्यत्व देण्यास पाठिंबा दर्शवला..Premium |Study Room : पुलाच्या बांधकामात गंभीर त्रुटी; कार्यकारी अभियंता म्हणून तुमची भूमिका काय? .भारताची भूमिकाभारताने १९७४ मध्ये पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला मान्यता दिली. १९८८ मध्ये भारत हा पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही अरब नसणाऱ्या देशांपैकी एक ठरला. १९९६ मध्ये भारताने गाझामध्ये प्रतिनिधी कार्यालय सुरू केले, जे नंतर रामल्ला येथे हलवले गेले. भारताने नेहमीच 'द्विराष्ट्र उपाय'' याचे समर्थन केले आहे, ज्यामध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांनी शांततेत सहअस्तित्व ठेवावे असा आग्रह आहे..Premium|Study Room : भारताच्या अणुउर्जा धोरणाचे भविष्य काय ?.पश्चिमी देशांच्या मान्यतेमागील कारणे२०२३ मध्ये गाझामधील युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर मानवहानी झाली आणि जगभरात पॅलेस्टाईनबद्दल सहानुभूती वाढली. २००९ नंतर शांतता चर्चेला ब्रेक लागल्याने मान्यता देणे हा एक पर्याय ठरला. संयुक्त राष्ट्र महासभेत मिळालेल्या व्यापक पाठिंब्यामुळेही पश्चिमी देशांवर दबाव वाढला. पॅलेस्टाईनकडे जनता, भूभाग आणि प्रशासन या राष्ट्रासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी असल्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीनेही त्याला मान्यता देणे योग्य ठरते..निष्कर्षआयर्लंड, नॉर्वे आणि स्पेनची मान्यता प्रतिकात्मक असली तरी तिने पॅलेस्टाईनच्या सार्वभौमत्वाच्या मागणीला नवी गती दिली आहे. यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ व जागतिक राजकारणात नवीन घडामोडी घडू शकतात. भारताची संतुलित भूमिका आणि द्विराष्ट्र उपाय यावरील पाठिंबा भविष्यातील चर्चेत निर्णायक ठरू शकतो.