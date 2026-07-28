Premium|Study Room : भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध; व्यापार, सुरक्षा आणि सामरिक सहकार्याचा नवा अध्याय

दक्षिण आणि आग्नेय आशियाई क्षेत्रात भूराजकीय समतोल, आर्थिक एकात्मता आणि प्रादेशिक सहकार्याला बळकटी देण्यासाठी भारत द्विपक्षीय पातळीवर सातत्याने धोरणात्मक प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आग्नेय आशियातील अत्यंत महत्त्वाचा देश असलेल्या इंडोनेशियाला दिलेला अधिकृत दौरा राजनैतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. जुलै २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात पार पडलेला हा ३ दिवसीय दौरा भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील ऐतिहासिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांना नवीन दिशा देणारा ठरला आहे. हा दौरा संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता आणि स्थिरतेच्या दृष्टीने एक मैलाचा दगड ठरला असून, यामुळे भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' परराष्ट्र धोरणाला अधिक गती मिळाली आहे.ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांचे पुनरुज्जीवनभारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील संबंधांना हजारो वर्षांचा समृद्ध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्राबोवो सुबियांतो यांच्या विशेष निमंत्रणावरून पंतप्रधानांनी हा दौरा केला. यापूर्वी जानेवारी २०२५ मध्ये इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताच्या ७६ व्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थिती लावली होती. या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांनी इंडोनेशियातील प्रसिद्ध 'प्रंबनन' मंदिर समूहाची पाहणी केली, जो युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट आहे. दोन्ही नेत्यांनी या ऐतिहासिक मंदिराच्या संवर्धन आणि जीर्णोद्धाराच्या कामाचा संयुक्त शुभारंभ केला. तसेच, महाकवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी १९२७ मध्ये केलेल्या ऐतिहासिक इंडोनेशियाभेटीच्या शताब्दीनिमित्त पुढील वर्ष म्हणजे २०२७ हे दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मुत्सद्देगिरीचे वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे.आर्थिक संबंधांना नवी गतीआर्थिक आघाडीवर इंडोनेशिया हा आग्नेय आशियाई क्षेत्रात भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला असून, दोन्ही देशांमधील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सुमारे २८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. भारत हा इंडोनेशियाकडून कच्च्या पाम तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार असून, कोळसा आणि इतर खनिजांचीही मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. तर भारताकडून इंडोनेशियाला शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने, व्यावसायिक वाहने, पोलाद आणि कृषी मालाची निर्यात केली जाते. या आर्थिक संबंधांना अधिक सुलभ करण्यासाठी भारताची मध्यवर्ती बँक (भारतीय रिझर्व्ह बँक) आणि बँक इंडोनेशिया यांच्यात स्थानिक चलनामध्ये (रुपया आणि रुपिया) थेट व्यवहार करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीचा खर्च सुमारे १०% ने कमी होऊन स्थानिक उद्योजकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..Premium|India national security challenges : पाकिस्तानचे वाढते भूराजकीय महत्त्व, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि भारतावरील दहशतवादी धोके.सागरी सुरक्षा आणि 'नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर' भूमिकाभारत आणि इंडोनेशिया हे एकमेकांचे सागरी शेजारी असल्याने संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा हा या दौऱ्यातील सर्वात महत्त्वाचा अजेंडा होता. भारताने आपल्या हिंद-प्रशांत रणनीतीअंतर्गत या क्षेत्रात मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशक वातावरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. सागरी मार्गावरील व्यापार सुरक्षित ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये संयुक्त सराव आणि गस्त वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारत हा या संपूर्ण भागातील एक प्रमुख 'नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर' म्हणून उदयास आला आहे, ज्याची कबुली इंडोनेशियानेही दिली आहे. संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामध्ये प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि हवाई सुरक्षा करारांचा समावेश आहे. सीमापार दहशतवाद, सायबर गुन्हेगारी आणि अंकीय माध्यमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी दोन्ही देशांनी गुप्तचर माहितीच्या आदानप्रदानाला अधिक वेग देण्याचा निर्धार केला आहे.तंत्रज्ञान व बंदर विकासातून संबंधांना बळआधुनिक युगाची गरज ओळखून दोन्ही देशांनी अंकीय अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. भारताच्या खुल्या अंकीय व्यापार रचनेच्या (ONDC) धर्तीवर इंडोनेशियाही आपली अंतर्गत अंकीय प्रणाली विकसित करत आहे, ज्यासाठी भारताने तांत्रिक सहकार्य देण्याचे मान्य केले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासात, भारताने इंडोनेशियातील 'साबांग' बंदराच्या एकात्मिक विकासात धोरणात्मक भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे बंदर भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या जवळ, म्हणजे अवघ्या ९० सागरी मैलांच्या अंतरावर असल्याने या प्रकल्पामुळे दोन्ही क्षेत्रांमधील सागरी कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार आहे. उद्योग क्षेत्रात, भारताच्या राष्ट्रीय पोलाद प्राधिकरणाने इंडोनेशियाच्या अग्रणी पोलाद कंपनीसोबत मिळून तेथे एक आधुनिक पोलाद कारखाना उभारण्यासाठी धोरणात्मक संयुक्त उपक्रम सुरू केला आहे. याशिवाय, उच्च शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM), बेंगलोर आपले एक नवीन आंतरराष्ट्रीय केंद्र इंडोनेशियात सुरू करणार आहे.जागतिक पटलावर भारत-इंडोनेशियाची संयुक्त भूमिकाया दौऱ्याच्या माध्यमातून भारताने जागतिक स्तरावर विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या म्हणजेच 'ग्लोबल साऊथ'च्या हक्कांना आणि आवाजाला अधिक बळ दिले आहे. आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत हा 'ग्लोबल साऊथ'चा नेता म्हणून खंबीरपणे पुढे येत आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांमध्ये दोन्ही देशांनी एकमेकांना पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. जागतिक स्तरावर विविध भागांत सुरू असलेल्या युद्धांच्या आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने नेहमीच हिंसेऐवजी मुत्सद्देगिरी आणि संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. इंडोनेशियाने भारताच्या जी-२० धोरणांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. आगामी काळात या आर्थिक आणि धोरणात्मक करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दोन्ही देशांच्या प्रगतीसाठी आणि संपूर्ण आशिया खंडाच्या स्थिरतेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.