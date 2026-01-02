Premium|Study Room : ऑफिसमधील 'टॉक्सिक' संस्कृतीला लगाम कसा लावावा? व्यवस्थापकांसाठी एक आदर्श 'एथिक्स' केस स्टडी

अभिजित मोदेएक कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याने तिच्या वृद्ध आईची काळजी घेण्यासाठी खास रजा घेतली होती आणि आता ती पुन्हा कामावर रुजू झाली आहे. आर्थिक कारणांमुळे तिला पूर्ण वेळ काम करण्याची गरज आहे. तिच्या आईच्या घरगुती निगा व्यवस्थेमध्ये अडचणी येत असल्यामुळे तिच्या दिवसाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या टीम मिटिंग्स चुकत आहेत आणि तिला कामावरून लवकर निघावे लागत आहे. ती कामात खूप सक्षम आहे; परंतु तिच्या अनुपस्थितीमुळे तिच्यावर आणि आधीच कामाच्या ताणाखाली असलेल्या सहकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येत आहे. तुम्ही तिचे व्यवस्थापक आहात आणि तुम्हाला जाणवते की, संपूर्ण कार्यसंस्थेतील कामाचा प्रवाह ताणाखाली येत आहे. तिच्या एका पुरुष सहकाऱ्याने ‘बाईचे खरे ठिकाण घरातच असते’ अशा टिप्पणी करायला सुरुवात केली आहे आणि प्रत्येक संधीला तिचे मनोबल खच्चीकरण केले जात आहे, त्यामुळे तिचा ताण आणखी वाढत आहे.प्रश्न :तुम्ही असे काय कराल की, ज्यामुळे तुमची, तुमच्या व्यवसायाची किंवा ज्या संस्थेसाठी तुम्ही काम करता त्या संस्थेची बदनामी होणार नाही आणि त्याच वेळी तुमच्या कृतीत प्रामाणिकपणा आणि गोपनीयता (confidentiality) देखील टिकेल?उत्तर :या प्रकरणात एक प्रामाणिक आणि सक्षम महिला कर्मचारी आईची जबाबदारी आणि नोकरी या दोन्हींचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि कामाचे ताण यामुळे उपस्थितीवर परिणाम होतो आहे आणि टीमवर अतिरिक्त भार पडतो आहे. त्याच वेळी लिंगभेदात्मक, अपमानास्पद टिप्पणीमुळे तिच्या मानवी सन्मानावर आघात होत आहे. व्यवस्थापक म्हणून व्यावसायिक नैतिकता, समानता, सन्मान आणि गोपनीयता जपत परिस्थिती हाताळणे हे मोठे नैतिक दायित्व आहे. या केसमध्ये सहानुभूती, न्याय, आदर, प्रामाणिकपणा आणि भेदभावमुक्त वातावरण ही मुख्य नैतिक मूल्ये केंद्रस्थानी आहेत..Premium|New Labour Codes : कामगार कायद्यातील नव्या तरतुदींचा फोकस गिग अर्थव्यवस्थेवर का?.प्रकरणातील हितधारकमहिला कर्मचारी (कनिष्ठ स्टाफ) - कामात कुशल पण कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे तणावात.वृद्ध आई - जिच्या आरोग्याची व्यवस्था करणे कठिण आहे, पण तिच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे.पुरुष सहकारी - जो लैंगिक भेदभाव करणारी वक्तव्ये करतो आणि वातावरण बिघडवतो.इतर सहकारी - ज्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण पडतो, त्यांना न्याय्य वागणूक हवी असते.व्यवस्थापक (तुम्ही) - ज्यांच्यावर सर्वांच्या हिताचे संतुलन ठेवण्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे.संस्था किंवा प्रॅक्टिस - ज्याची प्रतिमा, नैतिक मानदंड यावर परिणाम होऊ शकतो..प्रश्नाचे उत्तर : योग्य पद्धतीने पुढे कसे जाल?१. प्रामाणिक आणि गोपनीय संवादसर्वप्रथम त्या महिला कर्मचाऱ्याशि चार भिंतींच्या आत, शांत व गोपनीय मीटिंग घ्या; तिची परिस्थिती सहानुभूतीने, न दोष देता ऐका.तिला कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांबाबत बोलताना सुरक्षित वाटेल अशी वातावरणनिर्मिती करा आणि हे स्पष्ट सांगा की, चर्चा गोपनीय ठेवली जाईल. कायदेशीर वा संस्थात्मक गरज असेल तेवढीच माहिती शेअर होईल.२. लवचिक कामाच्या उपायांचा प्रामाणिक शोधसंस्थेच्या धोरणानुसार वेळापत्रक बदल, work from home (जर शक्य असेल) किंवा काही काळासाठी कमी तास असा पर्याय तपासा व तिच्यासोबत प्रामाणिकपणे चर्चा करा.दिवसाच्या सुरुवातीच्या टीम मिटिंग्सची वेळ किंवा तिची भूमिका थोडी बदलून, आईच्या काळजीची व्यवस्था स्थिर होईपर्यंत तिला काही लवचिकता देता येते का, हे न्याय्यतेने विचार करा.३. टीमवरील ताणाचा जबाबदारीपूर्ण समतोलइतर सहकाऱ्यांशी, वैयक्तिक माहिती न उघड करता, इतकेच सांगा की, काही काळासाठी काही समायोजन आवश्यक आहेत आणि कामाचे वाटप स्पष्टपणे व न्याय्य रीतीने करा.कामाचा प्रवाह नीट राहावा म्हणून प्राधान्यक्रम, डेलेगेशन, आणि शक्य असल्यास तात्पुरता अतिरिक्त स्टाफ अशा मार्गांनी टीमवरचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करा..लैंगिक भेदभावपूर्ण वर्तनावर कठोर व नैतिक भूमिका१. सन्मानपूर्ण वातावरणासाठी सकारात्मक पावलेसर्व कर्मचारी, पुरुष‑स्त्री सर्वांसाठी समान संधी, आदर आणि न्याय्य संवाद ही संस्थेची मूलभूत नैतिक भूमिका आहे हे वारंवार स्पष्ट करा, जेणेकरून पुढील सूक्ष्म भेदभाव कमी होईल.२. कागदपत्रीकरण आणि व्यावसायिक प्रामाणिकताझालेल्या महत्त्वाच्या चर्चा, दिलेली सूचना, ठरलेले लवचिक कामाचे उपाय आणि भेदभावपूर्ण वर्तनावरील कारवाई याची संक्षिप्त, वस्तुनिष्ठ नोंद सुरक्षित पद्धतीने ठेवा.या सर्व प्रक्रियेत कोणत्याही बाजूने पक्षपात न करता, न्याय, प्रामाणिकता, पारदर्शकता आणि गोपनीयता या चार नैतिक स्तंभांवर ठाम राहा; याने तुमची वैयक्तिक प्रतिमा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा आणि संस्थेची विश्वासार्हता टिकून राहते..निष्कर्षया प्रकरणात व्यवस्थापक म्हणून खरी कसोटी म्हणजे ‘कठोरतेतही करुणा आणि करुणेतही न्याय’ राखणे होय. कुटुंबीय जबाबदारी पेलणाऱ्या कर्मचारीनीला सहानुभूती, लवचिकता आणि गोपनीयता देत, त्याच वेळी टीमवरील कामाचा ताण आणि संस्थेचा कार्यप्रवाह न बिघडू देता संतुलन साधणे हे नैतिक कर्तव्य ठरते. महात्मा गांधींचा विचार ‘खरा न्याय तोच, जो सर्वात दुर्बलाच्या बाजूने उभा राहतो’ हे लक्षात ठेवून, दुर्बल स्थितीत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याचे आणि इतर सहकाऱ्यांचे दोघांचेही हित जपणे, हीच या प्रसंगातील सर्वात महत्त्वाची नैतिक दिशा ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 