Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष : प्रा. कुलजीत कौर मारहास

Study Room : व्यक्तीविशेष : प्रा. कुलजीत कौर मारहास

Meteorite and Space Dust Analysis Research : अहमदाबादच्या फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरीतील प्रा. कुलजीत कौर मारहास यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 'मेटिओरिटिकल सोसायटी'च्या 'फेलो' म्हणून निवड झाली असून, हा बहुमान मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला शास्त्रज्ञ ठरल्या आहेत.
अ) कार्यक्षेत्र : प्रा. कुलजीत कौर मारहास या अहमदाबाद येथील प्रतिष्ठित ‘फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी’च्या प्लॅनेटरी सायन्सेस विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

ब) संशोधनाचा विषय : त्या प्रामुख्याने ‘कॉस्मोकेमिस्ट्री’ आणि ‘प्लॅनेटरी सायन्सेस’ (ग्रह विज्ञान) या विषयांत संशोधन करतात. यामध्ये उल्का आणि अंतराळातील धूलिकणांचा अभ्यास करून सौरमालेच्या उत्पत्तीचा शोध घेतला जातो.

क) ‘मेटिओरिटिकल सोसायटी’ : ‘द मेटिओरिटिकल सोसायटी’ ही १९३३ मध्ये स्थापन झालेली एक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची वैज्ञानिक संस्था आहे.

