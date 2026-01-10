Study Room

Premium|Study Room: डेटा संरक्षण ते मनरेगा, ५० प्रश्नोत्तरांचा संच!

UPSC MPSC Q and A : तंत्रज्ञान, डिजिटल युग, लोकशाहीची मूल्य, ग्रामीण रोजगार, खोटी माहिती, केस स्टडी अशा विविध विषयांवरील ५० प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं वाचा, सकाळ स्टडी रूममधून
Digital Divide भारत, Human Centric Technology, MGNREGA reforms

Technology, Ethics and Society: From Human Values to Social Justice.यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ५० प्रश्न आणि उत्तरं

१. तंत्रज्ञानाबाबत लेखाचा मुख्य दावा काय आहे?

अ) तंत्रज्ञान नेहमीच समाजासाठी घातक असते

ब) तंत्रज्ञान स्वतःहून मूल्यनिर्धारण करते

क) तंत्रज्ञान तटस्थ साधन आहे

ड) तंत्रज्ञान मानवी मूल्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे

२. तंत्रज्ञान समाजाला सशक्त कधी करते?

अ) जेव्हा ते नफ्यावर आधारित असते

ब) जेव्हा ते मानवी मूल्यांनी मार्गदर्शित असते

क) जेव्हा ते पूर्णतः स्वयंचलित असते

ड) जेव्हा ते शासनाच्या नियंत्रणाबाहेर असते

३. खालीलपैकी कोणते तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या सशक्तीकरणाचे उदाहरण आहे?

अ) डिजिटल पाळत ठेवणे

ब) डेटा गैरवापर

क) दूरस्थ शिक्षण व टेलिमेडिसिन

ड) खोटी माहिती प्रसार

४. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाल्यास कोणता धोका निर्माण होतो?

अ) सामाजिक समता वाढते

ब) मानवी स्वातंत्र्य बळकट होते

क) गोपनीयतेचा ऱ्हास होतो

ड) नैतिकता दृढ होते

