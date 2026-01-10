Premium|Study Room: डेटा संरक्षण ते मनरेगा, ५० प्रश्नोत्तरांचा संच!

१. तंत्रज्ञानाबाबत लेखाचा मुख्य दावा काय आहे?अ) तंत्रज्ञान नेहमीच समाजासाठी घातक असतेब) तंत्रज्ञान स्वतःहून मूल्यनिर्धारण करतेक) तंत्रज्ञान तटस्थ साधन आहेड) तंत्रज्ञान मानवी मूल्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे२. तंत्रज्ञान समाजाला सशक्त कधी करते?अ) जेव्हा ते नफ्यावर आधारित असतेब) जेव्हा ते मानवी मूल्यांनी मार्गदर्शित असतेक) जेव्हा ते पूर्णतः स्वयंचलित असतेड) जेव्हा ते शासनाच्या नियंत्रणाबाहेर असते३. खालीलपैकी कोणते तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या सशक्तीकरणाचे उदाहरण आहे?अ) डिजिटल पाळत ठेवणेब) डेटा गैरवापरक) दूरस्थ शिक्षण व टेलिमेडिसिनड) खोटी माहिती प्रसार४. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाल्यास कोणता धोका निर्माण होतो?अ) सामाजिक समता वाढतेब) मानवी स्वातंत्र्य बळकट होतेक) गोपनीयतेचा ऱ्हास होतोड) नैतिकता दृढ होते.५. तंत्रज्ञान आणि लोकशाही यांचे नाते लेखानुसार कसे आहे?अ) तंत्रज्ञान लोकशाही नष्ट करतेब) तंत्रज्ञान लोकशाहीस अप्रासंगिक आहेक) जबाबदार वापर असल्यास लोकशाही मजबूत करतेड) तंत्रज्ञान फक्त हुकूमशाहीस उपयुक्त आहे६. डिजिटल दरी (Digital Divide) म्हणजे काय?अ) तंत्रज्ञानाचा अतिवापरब) तंत्रज्ञानाचा समान लाभ न मिळणेक) इंटरनेटचा वेग कमी असणेड) केवळ ग्रामीण समस्या.Premium|Study Room: गरिबांना वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणारे डॉ. मोहम्मद युनुस.७. खालीलपैकी कोणता घटक तंत्रज्ञानाला ‘गुलामगिरीचे साधन’ बनवू शकतो?अ) नैतिक नियमनब) मानवी केंद्रित डिझाइनक) अनियंत्रित पाळत व्यवस्थाड) पारदर्शकता८. लेखानुसार तंत्रज्ञानातील खरा धोका कुठे आहे?अ) हार्डवेअरमध्येब) सॉफ्टवेअरमध्येक) मानवी मूल्यांच्या अभावातड) वैज्ञानिक प्रगतीत९. मानवी मूल्ये तंत्रज्ञानासाठी काय भूमिका बजावतात?अ) अडथळाब) नैतिक दिशादर्शकक) अप्रासंगिक घटकड) तांत्रिक मर्यादा१०. खोटी माहिती (Misinformation) हा कोणत्या प्रकारचा धोका आहे?अ) आर्थिकब) सामाजिक व लोकशाहीसंबंधीक) पर्यावरणीयड) नैसर्गिक.Premium|Study Room: मनरेगाचं नाव बदलल्याने विकासावर काय परिणाम होणार?.११. स्वयंचलन (Automation) संदर्भात लेखाची भूमिका काय आहे?अ) ते पूर्णतः नाकारावेब) ते मानवी श्रम नष्ट करते म्हणून धोकादायक आहेक) नैतिक दृष्टिकोनाशिवाय वापर धोकादायक ठरतोड) ते नेहमीच बेरोजगारी वाढवते१२. मानवी प्रतिष्ठा (Human Dignity) तंत्रज्ञानाशी कशी संबंधित आहे?अ) अप्रत्यक्षब) पूर्णतः असंबंधितक) केंद्रस्थानीड) फक्त कायदेशीर बाब१३. तंत्रज्ञान ‘मानवाचा सेवक’ कधी राहतो?अ) जेव्हा तो नियंत्रणाशिवाय असतोब) जेव्हा तो मूल्याधिष्ठित असतोक) जेव्हा तो फक्त बाजारपेठेवर आधारित असतोड) जेव्हा तो पूर्णतः यांत्रिक असतो१४. डेटा संरक्षण कायद्यांचे महत्त्व लेखानुसार काय आहे?अ) तांत्रिक प्रगती रोखणेब) शासनाला अधिक अधिकार देणेक) मूल्याधारित तंत्रज्ञान सुनिश्चित करणेड) इंटरनेट वापर कमी करणे१५. खालीलपैकी कोणता प्रश्न लेख ‘महत्त्वाचा’ मानतो?अ) आपण किती वेगाने प्रगती करतो?ब) आपण किती नफा कमावतो?क) आपण हे करावे का?ड) आपण कोणते तंत्रज्ञान वापरतो?.Premium|Study Room : जमीन अधिग्रहणाचे धोरण आखताना कोणत्या गोष्टींचा विचार कराल?.१६. मानवकेंद्रित तंत्रज्ञान म्हणजे काय?अ) फक्त यंत्रकेंद्री तंत्रज्ञानब) नफाकेंद्री तंत्रज्ञानक) मानवकल्याणावर आधारित तंत्रज्ञानड) शासनकेंद्री तंत्रज्ञान१७. तंत्रज्ञानामुळे समाज कधी धोक्यात येतो?अ) जेव्हा नैतिकता दुर्लक्षित होतेब) जेव्हा शिक्षण वाढतेक) जेव्हा पारदर्शकता वाढतेड) जेव्हा समावेशकता असते१८. लेखानुसार तंत्रज्ञानाचा अंतिम भविष्य निर्णायक कोण आहे?अ) यंत्रेब) अल्गोरिदमक) मानवाचे निर्णयड) बाजारपेठ१९. नैतिक नियमनाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?अ) नवकल्पना थांबवणेब) तंत्रज्ञान महाग करणेक) मानवहित जपणेड) वापर कमी करणे२०. तंत्रज्ञान आणि मूल्ये यांचे नाते कसे आहे?अ) विरोधीब) स्वतंत्रक) परस्परावलंबीड) असंबंधित.२१. खालीलपैकी कोणता घटक सामाजिक ध्रुवीकरण वाढवतो?अ) मूल्याधारित शिक्षणब) जबाबदार सोशल मीडियाक) अल्गोरिदमद्वारे खोटी माहितीड) डिजिटल साक्षरता२२. लेखानुसार तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर कशावर अवलंबून आहे?अ) वेगावरब) खर्चावरक) मानवी हेतूंवरड) यांत्रिक क्षमतेवर२३. नैतिक शिक्षण तंत्रज्ञानासाठी का आवश्यक आहे?अ) तांत्रिक कौशल्य वाढवण्यासाठीब) मानवी मूल्ये रुजवण्यासाठीक) स्पर्धा वाढवण्यासाठीड) नफा वाढवण्यासाठी२४. तंत्रज्ञान समाजाला ‘गुलाम’ कसे बनवू शकते?अ) समान प्रवेश देऊनब) जबाबदारीशिवाय नियंत्रण ठेवूनक) शिक्षण वाढवूनड) सहभाग वाढवून२५. लेखाचा निष्कर्ष काय आहे?अ) तंत्रज्ञान थांबवावेब) तंत्रज्ञान सर्व समस्या सोडवतेक) मानवी मूल्येच तंत्रज्ञानाची दिशा ठरवतातड) यंत्रे मानवावर राज्य करतील.premium|Study Room : निवडणूक ट्रस्टमुळे देणग्या पारदर्शक होणार की अधिक घोटाळ्यांना खुलं रान मिळणार? .२६. विकास प्रकल्पांमुळे सर्वाधिक विस्थापित कोणते समुदाय होतात?अ) शहरी मध्यमवर्गब) औद्योगिक कामगारक) आदिवासी, डोंगराळ व ग्रामीण समाजड) व्यापारी वर्ग२७. केस स्टडीनुसार सध्याच्या भरपाई व्यवस्थेची मुख्य समस्या कोणती आहे?अ) भरपाई जास्त असतेब) भरपाई वेळेवर आणि दीर्घकालीन असतेक) भरपाई उशिरा व अपुरी ठरतेड) भरपाई फक्त शहरी लोकांना दिली जाते२८. विकासाचे फायदे आणि खर्च यांचे सध्याचे वाटप कसे आहे?अ) समतोलब) गरीबांच्या बाजूनेक) उद्योग व शहरी समाजाच्या बाजूनेड) सर्वांसाठी समान२९. या केस स्टडीचा केंद्रस्थानी असलेला नैतिक प्रश्न कोणता आहे?अ) तांत्रिक कार्यक्षमताब) सामाजिक–आर्थिक अन्याय्यताक) औद्योगिक वाढड) करसंकलन३०. ‘FPIC’ (Free, Prior and Informed Consent) चा अर्थ काय?अ) सरकारची एकतर्फी परवानगीब) उद्योगांची संमतीक) स्थानिक समुदायाची मुक्त व माहितीपूर्ण संमतीड) न्यायालयाची मान्यता.३१. नैतिक धोरणानुसार जमीन अधिग्रहणात प्रथम कोणते तत्त्व लागू करावे?अ) रोख भरपाईब) जमीनऐवजी जमीनक) स्थलांतरड) CSR मदत३२. लैंगिक न्यायासाठी भरपाईत कोणती तरतूद सुचवली आहे?अ) पुरुषाच्या नावावर जमीनब) संयुक्त नावावर जमीन नोंदक) महिलांना वेगळी भरपाईड) केवळ रोख रक्कम३३. पुनर्वसनानंतर किती काळ सामाजिक लेखापरीक्षण सुचवले आहे?अ) ५ वर्षेब) ३ वर्षेक) १० वर्षेड) आजीवन३४. ‘Partner in Development’ मॉडेलचा मुख्य उद्देश काय आहे?अ) उद्योगांचा नफा वाढवणेब) समुदायाला विकासाचा भागीदार बनवणेक) पुनर्वसन खर्च कमी करणेड) ग्रामसभा दुर्लक्षित करणे३५. केस स्टडीच्या निष्कर्षात कोणता गांधीवादी विचार उद्धृत केला आहे?अ) स्वदेशीब) सत्याग्रहक) शेवटच्या माणसाचा विकासड) ग्रामस्वराज.Premium|Study Room : भारतीय सीमांचं रक्षण आणि वादांचं व्यवस्थापन.३६. MGNREGA अंतर्गत किती दिवसांच्या रोजगाराची हमी होती?अ) ९० दिवसब) १०० दिवसक) १२० दिवसड) १२५ दिवस३७. VB–GRAMG अंतर्गत रोजगार हमी किती दिवसांपर्यंत वाढवली आहे?अ) ११०ब) १२०क) १२५ड) १५०३८. VB–GRAMG कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आला?अ) २०२०ब) २०२३क) २०२४ड) २०२५३९. VB–GRAMG मध्ये ‘स्थगिती कालावधी’ का आणला आहे?अ) निधी वाचवण्यासाठीब) शेतमजूर–शेतकरी संतुलनासाठीक) मजुरांना शिक्षा देण्यासाठीड) रोजगार कमी करण्यासाठी४०. MGNREGA चा मूळ स्वरूप कोणता होता?अ) आयोग्य वाटपब) हक्काधारित व मागणीप्रेरितक) खासगी सहभागड) पायाभूत सुविधा केंद्रित.४१. VB–GRAMG मध्ये मुख्य भर कशावर आहे?अ) केवळ वेतन रोजगारब) उत्पादक व जलवायू टिकाऊ संपत्तीक) शहरी रोजगारड) परदेशी गुंतवणूक४२. VB–GRAMG अंतर्गत निधी वाटपात कोणता बदल झाला आहे?अ) केंद्राचा वाटा वाढलाब) राज्यांचा वाटा कमी झालाक) राज्यांचा आर्थिक भार वाढलाड) निधी पूर्णपणे खासगी झाला४३. डिजिटल उपस्थिती व जिओ-टॅगिंगचा उद्देश काय आहे?अ) मजुरांवर नियंत्रणब) गळती व बनावट कामगार रोखणेक) रोजगार कमी करणेड) ग्रामपंचायतींची भूमिका कमी करणे४४. VB–GRAMG मधील सर्वात मोठी चिंता कोणती आहे?अ) रोजगार वाढब) हक्काधारित स्वरूप कमकुवत होणेक) डिजिटल सुधारणाड) जलवायू अनुकूल कामे४५. MGNREGA–VB–GRAMG संक्रमण कशाचे उदाहरण आहे?अ) शहरीकरणब) कल्याणातून विकासाभिमुख धोरणाकडे बदलक) खासगीकरणड) केंद्रीकरण.Premium|Study Room : अरावली : कागदी व्याख्येत अडकलेली भारताची पर्यावरणीय सुरक्षा.४६. डॉ. मोहम्मद युनूस यांचा जन्म कधी झाला?अ) १९४५ब) १९४२क) १९४०ड) १९३८४७. डॉ. युनूस यांनी पीएच.डी. कोणत्या विद्यापीठातून केली?अ) हार्वर्डब) स्टॅनफोर्डक) व्हँडरबिल्टड) ऑक्सफर्ड४८. ‘ग्रामीण बँक’ कधी स्थापन झाली?अ) १९७५ब) १९८०क) १९८३ड) १९९०४९. डॉ. युनूस यांना ‘लघुवित्ताचे जनक’ का म्हटले जाते?अ) त्यांनी शेती कर्ज दिलेब) त्यांनी महिलांना तारणाशिवाय कर्ज दिलेक) त्यांनी मोठ्या बँका स्थापन केल्याड) त्यांनी सरकारी योजना राबवल्या५०. २०२५ मध्ये डॉ. मोहम्मद युनूस कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत?अ) बांगलादेशचे पंतप्रधानब) अर्थमंत्रीक) राष्ट्रपतीड) अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार.उत्तरे - १ क, २ ब, ३ क, ४ क, ५ क, ६ ब, ७ क, ८ क, ९ ब, १० ब, ११ क, १२ क, १३ ब, १४ क, १५ क, १६ क, १७ अ, १८ क, १९ क, २० क, २१ क, २२ क, २३ ब, २४ ब, २५ क, २६ क, २७ क, २८ क, २९ ब, ३० क, ३१ ब, ३२ ब, ३३ क, ३४ ब, ३५ क, ३६ ब, ३७ क, ३८ ड, ३९ ब, ४० ब, ४१ ब, ४२ क, ४३ ब, ४४ ब, ४५ ब, ४६ क, ४७ क, ४८ क, ४९ ब, ५० ड.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.