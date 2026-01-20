Premium|Study Room : केवळ वांशिक हल्ले नव्हे, हे तर भारताच्या आत्म्यावर उमटलेले विदारक ओरखडे!

लेखक : सत्यजीत हिंगे‘एक देश, अनेक संस्कृती’ ही भारताची ओळख केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहते आहे की काय, असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न पुन्हा एकदा उत्तराखंडमधील ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांवरील वांशिक हल्ल्यांमुळे उभा राहिला आहे. शिक्षणासाठी घरदार सोडून, स्वप्नांच्या ओंजळी घेऊन आलेल्या तरुण-तरुणींना परक्या भूमीवर परके ठरवले जाणे हे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचे अपयश नाही, तर भारतीय समाजाच्या नैतिक अधःपतनाचे द्योतक आहे.उत्तराखंडमधील विविध शहरांत ईशान्येकडील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या छळ, अपमान, मारहाण आणि वांशिक शिवीगाळीच्या घटना हे एखाद-दोन अपवाद नसून, त्या भारतातील खोलवर रुजलेल्या जातीय व सांस्कृतिक पूर्वग्रहांचे विदारक प्रतिबिंब आहेत. चेहऱ्याची रचना, भाषा, अन्नसंस्कृती किंवा पेहराव यांवरून एखाद्याची ‘भारतीयत्वाची पातळी’ ठरवली जाणे ही मानसिकता अत्यंत धोकादायक आहे..ईशान्य भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या नकाशाच्या कडेला असला, तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या तो भारतीय सभ्यतेच्या मध्यभागी आहे. तरीही, मुख्य प्रवाहातील समाजाने या प्रदेशाकडे अनेकदा परक्याच्या नजरेने पाहिले आहे. ‘चायनीज, ‘आऊटसाइडर’, ‘कोरोनावाला’ यांसारख्या शब्दांतून होणारा छुपा किंवा उघड अपमान हा केवळ भाषिक हिंसाचार नसून, तो सामाजिक बहिष्काराची सुरुवात असतो. या घटनांकडे केवळ ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’ या चौकटीत पाहणे अपुरे ठरेल. हा प्रश्न जातीय संघर्षाचा, ओळखीच्या राजकारणाचा आणि सांस्कृतिक अज्ञानाचा आहे. हे राज्य स्वतः स्थलांतर, रोजगार आणि शिक्षणासाठी बाहेर जाणाऱ्या तरुणांचे प्रतिनिधित्व करते, तिथेच दुसऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांवर असा अन्याय होणे ही विडंबनाची परिसीमा आहे. .Premium|Study Room : भारतीय सीमांचं रक्षण आणि वादांचं व्यवस्थापन.अधिक गंभीर बाब म्हणजे, अशा घटनांनंतर होणारी प्रशासनाची उदासीन प्रतिक्रिया. केवळ चौकशी समित्या, आश्वासने आणि तात्पुरती सुरक्षा पुरेशी नाही. गरज आहे ती संवेदनशील पोलिसिंग, विद्यापीठीय पातळीवर सांस्कृतिक समन्वय कार्यक्रम, आणि शालेय अभ्यासक्रमातून विविधतेबद्दलचा सन्मान रुजवण्याची. आज ईशान्येतील विद्यार्थ्यांवर हल्ला होतो आहे; उद्या कोणत्या तरी दुसऱ्या समूहावर होईल. जातीय द्वेषाला जर वेळेत आवर घातला नाही, तर तो लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालतो. .भारताची एकता ही केवळ सीमांवर नाही, ती माणसांच्या मनात जपली गेली पाहिजे. उत्तराखंडमधील घटना आपल्याला आरसा दाखवतात, आपण विविधतेचा सन्मान करणारा समाज आहोत की केवळ त्याची स्तुती करणारा? या प्रश्नाचे उत्तर आपण आज दिले नाही, तर उद्याचा भारत तुटलेला, भयग्रस्त आणि असहिष्णू असेल. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनावर हे बिंबवायलाच हवे की, ईशान्येतील विद्यार्थी परके नाहीत तर ते भारताचे भविष्य आहेत. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.