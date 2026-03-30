Competitive Exam Guidance: राजगड टेक्निकल कॅम्पसमध्ये पर्यावरण रक्षण आणि करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रमांचे भव्य आयोजन!

राजगड ज्ञानपीठ संचलित राजगड टेक्निकल कॅम्पस (अभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निक) येथे 'ग्रीन क्लब असोसिएशन'च्या वतीने 'पर्यावरण शाश्वतता मोहीम' (Environmental Sustainability Drive) आणि 'स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन' या संयुक्त कार्यक्रमाचे दिमाखात आयोजन करण्यात आले. मार्गदर्शन करताना श्री. वैभव जाधव यांनी बदलत्या परीक्षा पद्धती, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि नवीन अभ्यासक्रमावर सविस्तर प्रकाश टाकला..अभ्यासाचे नियोजन आणि योग्य साहित्याची निवड यशासाठी किती महत्त्वाची आहे, हे त्यांनी उदाहरणासह पटवून दिले. श्री. सूरज गावडे यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना केवळ यशाची स्वप्ने न पाहता परीक्षेतील कठीण वास्तव स्वीकारून अपयशावर मात कशी करावी, याचे अनमोल धडे दिले..वेळ व्यवस्थापनाचे अचूक सूत्र प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांसाठी दिवसाच्या २४ तासांचे सूक्ष्म नियोजन (Micro-planning) कसे असावे, याचे गणित मांडले. वर्तमानपत्रातून चालू घडामोडींच्या नोंदी कशा काढाव्यात आणि दर्जेदार संदर्भांचा वापर कसा करावा, याचे प्रात्यक्षिक मार्गदर्शन त्यांनी केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी प्रश्न-उत्तर सत्रात विद्यार्थ्यांनी आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले..पर्यावरणासाठी कार्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गौरव !यावेळी 'ग्रीन क्लब असोसिएशन'च्या नवनियुक्त पदाधिकारी विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. विकास भुजबळ सर यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन प्रा. गीतांजली यादव मॅडम यांनी केले..या प्रसंगी या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून राज्यकर सहाय्यक आयुक्त वैभव जाधव, गट विकास अधिकारी सूरज गावडे आणि ज्ञानदीप अकॅडमीचे प्रा. वैभव खुपसे, इस्टेट मॅनेजर श्री. खामकर सर, अभियांत्रिकीचे प्राचार्य डॉ. पाटील, पॉलिटेक्निकचे प्राचार्य प्रा. खोपडे, सर्व विभागप्रमुख, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. या यशस्वी उपक्रमाबद्दल राजगड ज्ञानपीठचे कार्याध्यक्ष मा. आमदार संग्रामदादा थोपटे, मानद सचिव सौ. स्वरूपाताई थोपटे व पृथ्वीराज थोपटे यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.