Premium|Study Room : गोव्यातील आग दुर्घटना: भारतात आगीच्या घटना का वाढतायेत?

वैभव खुपसेगोव्यात ६ डिसेंबरला एका नाईट क्लबमध्ये घडलेली मोठी आग दुर्घटना आणि २५ लोकांचा मृत्यू ही केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित घटना नाही, तर संपूर्ण देशासाठी गंभीर इशारा आहे. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोनुसार भारतात दरवर्षी अंदाजे १.६ लाख आगीच्या घटनांची नोंद होते, परिणामी २७ हजारहून अधिक लोकांचे मृत्यू होतात. भारतातील शहरे आणि गावांमध्ये आगींच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. व्यापारी संकुलांना लागणारी आग, निवासी इमारतींमधील शॉर्ट सर्किट, कारखाने, गोदामे, रुग्णालये किंवा बाजारपेठांतील आगी या सर्व घटना आता नेहमीच्या झाल्या आहेत. गोव्यातील ही दुर्घटना स्थानिक शोकांतिका नसून, अग्निसुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील उणिवा अधोरेखित करणारी आहे..आगीच्या घटना का वाढत आहेत? भारतामध्ये झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण हे यामागील प्रमुख कारण आहे. दाट लोकवस्ती, उंच इमारती आणि एकाच इमारतीत दुकाने, गोदामे, हॉटेल्स आणि घरे असलेली मिश्र वापराची रचना वाढली आहे. अनेक इमारतींमध्ये अग्निशामक यंत्रे, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग कार्यरत नसतात. बेकायदेशीर बांधकाम बदल, जिने अडवणे, निकृष्ट विद्युत वायरिंग आणि वीजेचा अतिवापर यामुळे आग लागण्याचा धोका वाढतो. बाजारपेठा आणि औद्योगिक भागात ज्वलनशील साहित्य योग्य सुरक्षेशिवाय साठवले जाते. झोपडपट्ट्यांमध्ये अरुंद रस्त्यांमुळे अग्निशमन वाहनांना वेळेत पोहोचणे कठीण जाते, त्यामुळे छोटी आगही मोठ्या दुर्घटनेत बदलते..Premium|Healthcare Management Information System : महाराष्ट्राच्या आरोग्याचा 'एक्स-रे'; कोणत्या जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम आणि कुठे आहे ताण?.तात्काळ हानीपलीकडील परिणामआगीचा सर्वात मोठा आणि वेदनादायक परिणाम म्हणजे जीवितहानी आणि जखमी होणारे नागरिक. धूर श्वसनामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण जास्त असते. आगीमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, लहान व्यापाऱ्यांचा माल जळून जातो, कामगारांच्या नोकऱ्या जातात, तर कुटुंबांची घरे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट होतात. शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक इमारती किंवा वाहतूक केंद्रांना आग लागल्यास सार्वजनिक सुविधा कोलमडतात. प्लास्टिक आणि रसायनांच्या ज्वलनामुळे विषारी वायू निर्माण होतात, ज्याचा पर्यावरण आणि आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतो. पुनर्बांधणीचा खर्च, विमा दावे आणि व्यवसायातील तोटा अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त भार टाकतात..सरकारी प्रयत्न आणि पुढचा मार्गअग्निशमन सेवा हा राज्यांचा विषय असला तरी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय चौकट अस्तित्वात आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अग्निसुरक्षा, क्षमता विकास आणि आपत्कालीन प्रतिसादाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करते. अनेक राज्यांनी अग्निशमन केंद्रे वाढवली आहेत, आधुनिक उपकरणे घेतली आहेत आणि मॉक ड्रिल्स घेतल्या आहेत. मात्र नियमांची अंमलबजावणी अजूनही अपुरी आहे.आता ‘घटना झाल्यावर प्रतिसाद’ याऐवजी ‘पूर्वतयारी आणि प्रतिबंध’ यावर भर देणे गरजेचे आहे. शाळा, रुग्णालये, हॉटेल्स, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक इमारतींचे नियमित अग्निसुरक्षा ऑडिट अनिवार्य असले पाहिजे. विद्युत तपासणी, फायर एनओसीचे नियमित नूतनीकरण आणि नियमभंगावर कठोर दंड आवश्यक आहे. यासोबतच नागरिकांमध्ये जागरूकता, प्राथमिक प्रशिक्षण आणि स्थानिक स्वयंसेवक गट उभारणे हेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे..गोव्यातील आग दुर्घटना हा गंभीर इशारा आहे. आगी या अपघाती नाहीत, तर टाळता येण्याजोग्या आपत्ती आहेत. प्रभावी नियोजन, कठोर अंमलबजावणी आणि सुरक्षिततेची संस्कृती निर्माण करणे हाच यावर दीर्घकालीन उपाय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.