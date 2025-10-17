Study Room

Premium|study Room : भारताची दारिद्र्यरेषा पुन्हा मोजली जातेय का? रिझर्व्ह बँकेचा ताजा अहवाल काय सांगतोय?

RBI study 2025 : भारतात फक्त पाच टक्के दारिद्र्य असल्याच्या दाव्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने अभ्यासात खरी स्थिती उघड केली आहे.
Is India’s Poverty Really 5%? RBI’s Rangarajan Analysis Says Otherwise

Is India’s Poverty Really 5%? RBI’s Rangarajan Analysis Says Otherwise

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

How the RBI Recalculated India’s Poverty Rates Under the Rangarajan Method

लेखक : सत्यजित हिंगे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थविषयक व धोरण संशोधन विभागातर्फे नुकत्याच प्रकाशित अभ्यासात २० मुख्य राज्यांसाठी रंगराजन पद्धतीनुसार दारिद्र्यरेषा अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या अभ्यासात २०२२-२३ च्या Household Consumption Expenditure Survey (HCES) डेटा वापरून प्रत्येक राज्यातील ग्रामीण व नगरी भागासाठी दारिद्र्य प्रमाणे दर शोधण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
UPSC
rbi
mpsc
Poor
Rich

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com