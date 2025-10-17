Premium|study Room : भारताची दारिद्र्यरेषा पुन्हा मोजली जातेय का? रिझर्व्ह बँकेचा ताजा अहवाल काय सांगतोय?

How the RBI Recalculated India’s Poverty Rates Under the Rangarajan Methodलेखक : सत्यजित हिंगेभारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थविषयक व धोरण संशोधन विभागातर्फे नुकत्याच प्रकाशित अभ्यासात २० मुख्य राज्यांसाठी रंगराजन पद्धतीनुसार दारिद्र्यरेषा अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या अभ्यासात २०२२-२३ च्या Household Consumption Expenditure Survey (HCES) डेटा वापरून प्रत्येक राज्यातील ग्रामीण व नगरी भागासाठी दारिद्र्य प्रमाणे दर शोधण्यात आले आहेत..जुन्या रंगराजन रेषा CPI आधारित किंमतीने वाढवून नव्या आकड्यांचे अनुमोदन केले नाही; कारण त्यांनी म्हटले आहे की, CPI च्या आराखड्यात आणि रंगराजन दारिद्र्य पॅकेजमधील घटकांच्या वजनात फरक आहे.हे बदल विविध राज्यांतील दारिद्र्य दरांमध्ये खूप मोठे बदल दाखवतात. उदाहरणार्थ, ओडिशात ग्रामीण दारिद्र्य दर २०११-१२ मधील ४७.८ % पासून २०२२-२३ मध्ये ८.६ % वर, तर बिहार नगरीय दारिद्र्य दर ५०.८ % पासून ९.१ % वर घसरला आहे. केरळमधील ग्रामीण दर ७.३ % वरून १.४ % वरून घसरला आहे.हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या RBI अभ्यासात राष्ट्रीय पातळीवरील एकसंध रंगराजन दारिद्र्यरेषा जाहीर केली गेली नाही..Premium|Study Room : ढगफुटी आणि परिणाम.दारिद्र्य मापनातील इतर ताजे अभ्यास आणि तुलनात्मक आकडेरंगराजन पद्धतीचा वापर करून केलेल्या अभ्यासांमध्ये, काही अर्थतज्ज्ञांनी समायोजित रेषा मोजून दारिद्र्य दर २०२२-२३ साठी १०.८ % असा ठरवला आहे. काही वृत्तपत्रात असेही नमूद आहे की, २०११-१२ च्या रेषांना महागाई प्रमाणे समायोजित केल्यास २०२३-२४ साठी ग्रामीण भागातील रेषा ₹ १ हजार ९४० आणि नगरी भागातील ₹ २ हजार ७३६ इतक्या होऊ शकतात..दुसरे अभ्यास Sethu, Surya आणि Ruthu यांनी HCES २०२२-२३ डेटा वापरून रंगराजन पद्धतीने दारिद्र्य दर मोजले आहेत. त्यानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषा ₹ २ हजार ५१५ प्रति महिना आणि नगरी भागातील ₹ ३ हजार ६३९ इतकी असावी आणि देशातील दारिद्र्य लोकसंख्या सुमारे २६.४ % अशी निघाली आहे. याने सरकारने सांगितलेला ‘दारिद्र्य फक्त ५ % आहे’ हा दावा प्रश्नाखाली आणला आहे..एकत्रितपणे पाहता, या ताज्या अभ्यासांनी रंगराजन पद्धतीला नव्याने पुनर्स्थित करण्याचा प्रस्ताव केला आहे. ज्यात पैशाच्या किंमतीतील बदल, उपभोग पॅकेजेसचे वाढलेले घटक आणि सामाजिक खर्च यांचा समावेश सुधारित रेषांमध्ये करावा..Premium|Study Room: एमपीएससीच्या मुलाखतीत काय विचारतात?.महत्त्वाचे निष्कर्षविविध राज्यांमध्ये दारिद्र्य दरांमध्ये मोठी घट दिसते, विशेषतः ओडिशा व बिहारमध्ये.नवीन अभ्यास दर्शवतात की, भारतात दारिद्र्य लोकसंख्येचे प्रमाण सरकारी घोषणेपेक्षा जास्त असू शकते. २६ % दरम्यान.रंगराजन रेषा अलीकडील परिस्थितीशी (महागाई, खर्चातील बदल) सुसंगत करण्याची गरज आहे.राष्ट्रीय पातळीवर एकसंध नवीन रेषा जाहीर नसल्यामुळे धोरणात्मक अडचणी निर्माण होतात..टीका या अभ्यासात वापरलेली पद्धत पूर्णपणे मान्य नाही. काही तोटे आहेत जसे की, सर्व भागातील समान पद्धतीचा वापर, स्थानिक भिन्नता आणि खर्चातील गुणवत्तेचा अभाव.काही विश्लेषकांच्या मते, ‘दारिद्र्य ५ % आहे’ असा दावा सांख्यिकी पद्धतींच्या बदलांवर अवलंबून आहे आणि वास्तविक जीवनातील स्थितीशी जुळत नाही.उपभोग आधारित पद्धतीने दारिद्र्य मोजणे पुरेसे नाही. सामाजिक सुरक्षा, उत्पन्न अस्थिरता आणि आर्थिक संकटांची भूमिका विचारात घेणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.