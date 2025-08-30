Premium|Job opportunities : ससूनमध्ये नोकरीच्या संधी

Study Room

UPSC Recruitment : बँक, ससून यांसारख्या ठिकाणी नोकरीच्या संधी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊ, सकाळ स्टडी रूममधून.
महाराष्ट्रातील रोजगार शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी! पुण्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (ससून), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ठाणे महानगरपालिका या आस्थापनांनी विविध पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया जाहीर केली आहे. पात्र उमेदवारांना अर्ज करण्याची अंतिम तारीख चुकवू नये म्हणून ही माहिती उपयुक्त ठरेल.

