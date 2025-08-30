Premium|Job opportunities : ससूनमध्ये नोकरीच्या संधी

महाराष्ट्रातील रोजगार शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी! पुण्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (ससून), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ठाणे महानगरपालिका या आस्थापनांनी विविध पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया जाहीर केली आहे. पात्र उमेदवारांना अर्ज करण्याची अंतिम तारीख चुकवू नये म्हणून ही माहिती उपयुक्त ठरेल..‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ आस्थापनेवरील अधिकारी पदांच्या ५०० जागा● शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार कोणत्याही शाखेतील पदवी● वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजी २२ ते ३५ वर्ष● अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५● Website: https://ibpsonline.ibps.in/bomjul25/.Premium |Study Room : राज्यघटना ते टेस्ला चालू घडामोडींचा आढावा.पुणे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (ससून) पदांच्या ३५४ जागा● गट-ड पदांच्या एकूण ३५४ जागा● शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार● अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२५● Website: https://bjgmcpune.com/advertisements/.ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७७३ जागा● विविध पदांच्या एकूण १७७३ जागा : गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सहायक परवाना निरीक्षक, लिपिक, कनिष्ठ अभियंता, नर्स आणि इतर पदांच्या जागा● शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार● अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – दिनांक २ सप्टेंबर २०२५● Website: https://thanecity.gov.in/tmc/CitizenHome.html● अर्ज पाठविण्याचा पत्ता – ठाणे महानगरपालिका भवन, सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, चंदनवाडी, पांचपाखाडी, ठाणे (प), पिनकोड- ४०० ६०२अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.