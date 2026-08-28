Premium|Study Room : गोलमेज परिषदांपासून पुणे करारापर्यंत; भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारे क्षण!

लेखक : विपुल वाघमोडे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात १९३० ते १९३२ या कालावधीत झालेल्या तीन गोलमेज परिषदा (Round Table Conferences) आणि १९३२ मधील पुणे करार (Poona Pact) या घटना केवळ घटनात्मक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नव्हत्या, तर भारतातील प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेला दिशा देणाऱ्या ठरल्या. एका बाजूला ब्रिटिश सरकार भारतातील वाढत्या स्वातंत्र्यलढ्याला घटनात्मक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करत होते, तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय नेतृत्व स्वराज्याच्या मागणीवर ठाम होते. याच संघर्षातून गोलमेज परिषदा आणि पुढे पुणे कराराचा जन्म झाला. सविनय कायदेभंग चळवळीने ब्रिटिश साम्राज्याच्या नैतिक अधिकाराला मोठे आव्हान दिल्यानंतर भारतातील राजकीय प्रश्न दुर्लक्षित करणे ब्रिटिश सरकारला शक्य राहिले नाही. त्यामुळे लंडन येथे भारतीय राज्यघटनेच्या भावी स्वरूपावर चर्चा करण्यासाठी गोलमेज परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदांचा मुख्य उद्देश भारतातील विविध राजकीय पक्ष, संस्थाने, धार्मिक आणि सामाजिक घटक यांना एकत्र आणून भविष्यातील घटनात्मक व्यवस्था निश्चित करणे हा होता. तथापि, ब्रिटिश सरकारचा हेतू भारतीय समाजातील मतभेद अधोरेखित करून स्वातंत्र्याची प्रक्रिया नियंत्रित ठेवण्याचाही होता..पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर १९३० ते जानेवारी १९३१ दरम्यान भरविण्यात आली. या परिषदेत संस्थानिक, मुस्लिम लीग, दलित प्रतिनिधी, उदारमतवादी नेते आणि इतर घटक सहभागी झाले; मात्र भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू असल्यामुळे या परिषदेला बहिष्कार घातला. काँग्रेसच्या अनुपस्थितीत परिषदेला अपेक्षित राजकीय वैधता मिळाली नाही. भारतातील सर्वांत प्रभावी राजकीय संघटना चर्चेत नसल्यामुळे कोणताही निर्णायक निष्कर्ष निघू शकला नाही.मार्च १९३१ मध्ये गांधी-आयर्विन करार झाल्यानंतर दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत महात्मा गांधी हे काँग्रेसचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाले. ही परिषद भारतीय इतिहासातील सर्वाधिक चर्चित परिषद मानली जाते. गांधींनी पूर्ण स्वराज्य, जबाबदार शासन आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भूमिका मांडली; तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित समाजासाठी स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र मतदारसंघ आणि घटनात्मक संरक्षणाची प्रभावी मागणी केली. मुस्लिम लीग, शीख, अँग्लो-इंडियन, युरोपियन आणि संस्थानिक यांनीही स्वतंत्र राजकीय अधिकारांची मागणी केली. विविध हितसंबंधांमुळे कोणतेही व्यापक एकमत निर्माण झाले नाही आणि परिषद निष्फळ ठरली..Premium|Satluj Movie Controversy : ‘सतलज’ सरकारला भीती कशाची?.दुसऱ्या गोलमेज परिषदेनंतर ब्रिटिश पंतप्रधान रामसे मॅकडोनाल्ड यांनी १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी 'जातीय निवाडा' (Communal Award) जाहीर केला. या निर्णयानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याची तरतूद करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याकडे दलितांच्या स्वतंत्र राजकीय सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून पाहिले; परंतु महात्मा गांधी यांनी हा निर्णय हिंदू समाजाच्या ऐक्यासाठी घातक असल्याचे सांगत येरवडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. गांधींच्या उपोषणामुळे संपूर्ण देशात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आणि अखेरीस दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चेनंतर २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करार झाला.पुणे करारानुसार दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची व्यवस्था रद्द करण्यात आली; मात्र संयुक्त मतदारसंघात अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढविण्यात आली. तसेच शिक्षण, सार्वजनिक सेवा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दलितांच्या प्रतिनिधित्वाला प्रोत्साहन देण्याचे मान्य करण्यात आले. या करारामुळे गांधींचे उपोषण संपले आणि तत्कालीन राजकीय संकट टळले..पुणे कराराचे मूल्यमापन करताना इतिहासकार दोन भिन्न दृष्टिकोन मांडतात. गांधी यांच्या दृष्टीने हा करार हिंदू समाजातील ऐक्य टिकवून ठेवणारा आणि राष्ट्रीय चळवळीची एकता जपणारा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीने मात्र हा करार परिस्थितीजन्य तडजोड होती. त्यांनी पुढे स्पष्टपणे नमूद केले की, स्वतंत्र मतदारसंघ ही दलितांच्या राजकीय स्वायत्ततेसाठी अधिक प्रभावी व्यवस्था ठरली असती. त्यामुळे पुणे करार हा केवळ दोन नेत्यांतील समझोता नसून सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांच्यातील गुंतागुंतीच्या समतोलाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज मानला जातो.एकूणच, गोलमेज परिषदा आणि पुणे करार हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील दोन परस्परपूरक टप्पे मानले जातात. गोलमेज परिषदांनी भारताच्या घटनात्मक भविष्यावर चर्चा घडवून आणली, तर पुणे कराराने सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नाला राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.