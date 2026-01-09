Premium|Study Room: मनरेगाचं नाव बदलल्याने विकासावर काय परिणाम होणार?

India’s Shift from MGNREGA to VB–G RAM G: Welfare to Development Missionलेखक - सचिन शिंदे प्रस्तावना : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), २००५ हा भारताचा प्रमुख हक्काधारित ग्रामीण रोजगार कायदा होता. तो ग्रामीण घराण्यांना अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असलेल्यांना किमान १०० दिवसांच्या वेतन रोजगाराची हमी देत असे. याचा उद्देश उपजीविका सुरक्षितता वाढवणे, ग्रामीण गरिबी आणि संकटातून स्थलांतर कमी करणे आणि मागणीप्रेरित, विकेंद्रीत चौकटीद्वारे टिकाऊ ग्रामीण संपत्ती निर्माण करणे असा होता.२०२५ मध्ये केंद्र सरकारने विकासित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा आणला. तो VB–G RAM G किंवा G RAM G म्हणून ओळखला जातो. हा MGNREGA ची जागा घेतो आणि ग्रामीण रोजगार धोरणाला विकासित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी जोडतो. नवीन कायद्यात रोजगार हमी वाढवली आहे, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि उपजीविकेवर भर दिला आहे आणि निधी, नियोजन आणि अंमलबजावणीची रचना मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे..मुख्य उद्दिष्टे आणि तत्त्वज्ञानMGNREGA हा उपजीविका सुरक्षिततेवर आधारित हक्काधारित रोजगार हमी म्हणून रचला गेला होता. तो प्रत्येक ग्रामीण घराण्याच्या प्रौढ सदस्यांना अकुशल शारीरिक कामासाठी स्वतःहून पुढे येणाऱ्यांना १०० दिवसांच्या वेतन रोजगाराची हमी देत असे. कामाची मागणी करण्याचा आणि १५ दिवसांत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता मागण्याचा स्पष्ट कायदेशीर हक्क होता. हा हक्क ग्रामपंचायतींद्वारे विकेंद्रीत, सहभागी नियोजन, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक प्रक्रिया, अनिवार्य नोंदी यांसारख्या पारदर्शक यंत्रणांशी जोडला गेला होता..Premium| Employment Guarantee Act India: रोजगार हमी कायद्याचा गाभा कमकुवत होतोय का?.VB–G RAM G मध्ये कायदेशीर हमीचे स्वरूप कायम आहे पण वेतन रोजगार, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि उपजीविका प्रोत्साहन एकाच कायदेशीर चौकटीत एकत्र करण्याची महत्वाकांक्षा वाढवली आहे. त्याचे घोषित उद्दिष्ट ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविका मजबूत करणे आहे. शाश्वत पर्यावरण, उत्पादक संपत्ती निर्माण करणे, कनेक्टिव्हिटी आणि बाजारपेठ प्रवेश सुधारणे, साठवणूक, बाजार आणि उत्पादन संपत्ती यांसारख्या पायाभूत सुविधा बांधणे. ही योजना विकासित भारत २०४७ विकास आराखड्याचा भाग म्हणून ठेवली आहे, जी MGNREGA च्या मूळ गरिबी निर्मूलन केंद्रित दृष्टिकोनापेक्षा मजबूत वाढ आणि पायाभूत सुविधाभिमुख आहे..VB - G RAM G : रचना आणि नवीन तरतुदी२०२५ मध्ये आणलेला VB - G RAM G नवीन कायदेशीर योजनेने MGNREGA ची औपचारिक जागा घेतली आहे आणि अनेक महत्त्वपूर्ण बदल आणले आहेत.१. विस्तारित रोजगार हमी आणि हंगामी स्थगितीVB - G RAM G मध्ये ग्रामीण घराण्याच्या प्रौढ सदस्यांना अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असलेल्यांसाठी आर्थिक वर्षात वेतन रोजगाराची हमी १०० वरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. .ही वाढ मजबूत उपजीविका सुरक्षितता आणि उच्च ग्रामीण उत्पन्नाचे पाऊल म्हणून सादर केली आहे. त्याच वेळी कायद्यात शेतमजूरांच्या गरजांशी संतुलन साधण्यासाठी नवीन ‘स्थगिती कालावधी’ तरतूद आणली आहे.राज्यांना आर्थिक वर्षात एकूण ६० दिवसांपर्यंत स्थगिती कालावधी घोषित करण्याचा अधिकार दिला आहे, ज्यात योजनेंतर्गत काम दिले जाणार नाही.ही स्थगिती प्रमुख पेरणी आणि कापणी हंगामाशी जुळवून ठेवली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांसाठी मजूर उपलब्ध राहतील आणि उर्वरित दिवसांत १२५ दिवसांची पूर्ण हमी पूर्ण होईल..Premium|Study Room : मनरेगा ते जी राम जी; २. हक्क आणि लाभVB-G RAM G मध्ये रोजगाराची कायदेशीर हमी कायम आहे आणि मागणीनंतर निश्चित कालावधीत (१५ दिवस) काम न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता मिळण्याची तरतूद MGNREGA प्रमाणेच कायम आहे. मात्र MGNREGA च्या स्पष्ट मागणीप्रेरित निधीपेक्षा VB-G RAM G अंतर्गत रोजगार निर्मिती केंद्रनिहायत आयोग्य वाटप आणि नियोजन नियमांशी जास्त जोडली आहे.३. पायाभूत सुविधा, संपत्ती आणि उपजीविकेवर भरमुख्य नाविन्य म्हणजे पारंपरिक वेतन रोजगारापलीकडे उत्पादक आणि शाश्वत पर्यावरण संपत्तीवर जास्त भर देण्यात आला आहे..VB-G RAM G प्राधान्य देते :जलसुरक्षितता, सिंचन आणि भूजल पुनर्भरणासाठी जलसंबंधित कामेरस्ते, कनेक्टिव्हिटी आणि बाजारपेठ जोडणारे वाहतूक दुवे यांसारखी ग्रामीण पायाभूत सुविधा.शेती आणि बिगरशेती उद्योगांना आधार देणारी साठवणूक सुविधा, ग्रामीण बाजार, प्रक्रिया एकक आणि इतर उत्पादन संपत्ती.पूर निचरा, जलसंकलन आणि माती संरक्षण रचना यांसारखी हवामान आणि जलवायू जोखमींवर मात करण्याची कामे.उद्देश रोजगार निर्मितीला दीर्घकालीन ग्रामीण विकास आणि आर्थिक रूपांतराशी घट्ट जोडणे आहे, मुख्यतः चक्रीय मदत म्हणून न ठेवता..४. नियोजन रचना : विकासित ग्रामपंचायत योजनाग्रामपंचायती केंद्रस्थानी राहिल्या तरी VB–G RAM G ने विकासित ग्रामपंचायत योजनांद्वारे नियोजन प्रक्रिया पुन्हा परिभाषित केली आहे.सर्व कामे या सर्वसमावेशक गाव विकास योजनांमधून उद्भवणार आहेत, ज्यात रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि उपजीविका प्राधान्ये एकत्र असतील.ब्लॉक स्तरावरील कार्यक्रम अधिकारी ग्रामपंचायत योजना एकत्र करतील, कामाची मागणी उद्भवत्या रोजगार संधींशी जुळवतील आणि व्यापक विकास उद्दिष्टांशी संरेखित करतील.ही तळापासून नियोजन प्रक्रिया डेटा-प्रेरित साधने आणि डिजिटल व्यासपीठांद्वारे अधिक कार्यक्षम प्रकल्प निवड आणि निरीक्षणासाठी आधारित असेल.म्हणून विकेंद्रीकरण कायम असले तरी VB–G RAM G पंचायत नियोजनाला अधिक संरचित, राष्ट्रीय मार्गदर्शित विकास चौकटीत बसवते..५. निधी वाटप आणि आर्थिक ओझेसर्वात वादग्रस्त बदलांपैकी एक म्हणजे केंद्र आणि राज्यांमधील निधी वाटपातील बदल.MGNREGA अंतर्गत केंद्राने सर्व किंवा जवळजवळ सर्व वेतन खर्च आणि बहुतांश साहित्य खर्च उचलला होता, सामान्यतः ९०:१० वाटप केंद्राच्या बाजूने.VB-G RAM G मध्ये केंद्राचा हिस्सा कमी करून मॉडेल आणले आहे, अनेक विश्लेषणांनुसार बहुतांश राज्यांसाठी ६०:४० किंवा त्यासारखे वाटप, राज्य सरकारांवर आर्थिक जबाबदारी वाढवते.हा बदल कार्यक्षमता आणि राज्य मालकी वाढवण्यासाठी साध्य केला आहे, पण टीकाकार म्हणतात तो आर्थिकदृष्ट्या तंग राज्यांवर अतिरिक्त ओझे टाकतो, रोजगार तरतुदीच्या प्रभावी प्रमाणावर मर्यादा घालू शकतो..६ कुटुंबियांनाही फायदा होणार, नवीन नियम काय?.५. निधी वाटप आणि आर्थिक ओझेसर्वात वादग्रस्त बदलांपैकी एक म्हणजे केंद्र आणि राज्यांमधील निधी वाटपातील बदल.MGNREGA अंतर्गत केंद्राने सर्व किंवा जवळजवळ सर्व वेतन खर्च आणि बहुतांश साहित्य खर्च उचलला होता, सामान्यतः ९०:१० वाटप केंद्राच्या बाजूने.VB-G RAM G मध्ये केंद्राचा हिस्सा कमी करून मॉडेल आणले आहे, अनेक विश्लेषणांनुसार बहुतांश राज्यांसाठी ६०:४० किंवा त्यासारखे वाटप, राज्य सरकारांवर आर्थिक जबाबदारी वाढवते.हा बदल कार्यक्षमता आणि राज्य मालकी वाढवण्यासाठी साध्य केला आहे, पण टीकाकार म्हणतात तो आर्थिकदृष्ट्या तंग राज्यांवर अतिरिक्त ओझे टाकतो, रोजगार तरतुदीच्या प्रभावी प्रमाणावर मर्यादा घालू शकतो..६. शासन, तंत्रज्ञान आणि जबाबदारीVB–G RAM G ने शासन साधनसामग्री मजबूत केली आहे, अनेक नवीन तरतुदींसह.मुख्य नाविन्ये : डिजिटल उपस्थिती आणि वेतन प्रदान : बनावट कामगार आणि निधीची गळती रोखण्यासाठी अनिवार्य डिजिटल उपस्थिती, मालमत्तांचे जिओ-टॅगिंग (भौगोलिक टॅगिंग) आणि थेट लाभ हस्तांतरण यावर भर देण्यात आला आहे..कठोर दंड प्रणाली : अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन न केल्यास किंवा कामात विलंब केल्यास त्यांना होणारा दंड वाढवून १० हजारपर्यंत करण्यात आल्याचे समजते, जे अंमलबजावणीवर अधिक भर देण्याचे संकेत देते. साप्ताहिक वेतन चक्र : मजुरी देण्याचा कालावधी १५ दिवसांवरून साप्ताहिक (दर आठवड्याला) करण्यावर भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून वेळेवर पैसे मिळतील आणि विलंबामुळे होणारे मजुरांचे हाल कमी होतील. वंचित घटकांवर लक्ष : एकल महिला (विधवा), दिव्यांग व्यक्ती, वृद्ध, सुटका केलेले वेठबिगार आणि तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी विशेष कार्डे किंवा सुविधांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यातून सर्वसमावेशकता वाढवण्याचे प्रयत्न दिसून येतात.त्याच वेळी, डिजिटल प्रणालीचा वाढता वापर आणि केंद्रीकृत नियंत्रणामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील लवचिकता कमी होऊ शकते आणि मर्यादित डिजिटल साक्षरता असलेल्या मजुरांना प्रक्रियेतून वगळले जाण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे..Premium|Study Room : जमीन अधिग्रहणाचे धोरण आखताना कोणत्या गोष्टींचा विचार कराल?.समीक्षात्मक चिंतनVB–G RAM G भारताच्या ग्रामीण रोजगार धोरण रचनेत सातत्य आणि बदल दोन्हीचे प्रतिनिधित्व करते. तो रोजगार हमी १२५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात येतो आणि वेतन रोजगाराला ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका आणि शाश्वत पर्यावरणाशी घट्ट जोडण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे तत्त्वतः उत्पादकता आणि दीर्घकालीन उत्पन्न वाढू शकते. नियोजन, शासन आणि तंत्रज्ञान सुधारणा धेय्य, जलद भरणे आणि मजबूत जबाबदारी साध्य करण्यासाठी आहेत, तर हंगामी स्थगिती तरतूद शेतकरी आणि मजुरांच्या हितांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते..Labour Law: पगार, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटी आता नवीन कामगार संहितेत कशी मोजली जाणार? कामगार मंत्रालयाकडून मसुदा नियम जाहीर.मात्र मुक्त मागणीप्रेरित योजनेसह जास्त केंद्र निधीतून आयोग्य, वाटप-प्रेरित कार्यक्रमाकडे बदलामुळे MGNREGA च्या मूळ हक्काधारित गाभ्यावर परिणाम होण्याची गंभीर चिंता आहे. आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षमता कमकुवत असलेल्या राज्यांसाठी, हा नवीन बोजा कामगारांद्वारे लागू करण्यायोग्य बिनशर्त कायदेशीर अधिकार होण्याऐवजी, प्रत्यक्ष कामाचे दिवस कमी करणे, कठोर रेशनिंग आणि केंद्रीय वाटपांवर अधिक अवलंबून राहणे यात बदलू शकतो..सार्वजनिक धोरण आणि विद्यार्थ्यांसाठी MGNREGA–VB–G RAM G संक्रमण कल्याणाभिमुख, हक्काधारित कायद्याला विकासाभिमुख पायाभूत सुविधा आणि उपजीविका मिशनमध्ये रूपांतरित करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण अभ्यास आहे, ज्याचे ग्रामीण मजूर, संघराज्यवाद आणि लोकशाही जबाबदारीवर दूरगामी परिणाम होतील.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 