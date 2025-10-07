Premium|Study Room: सिद्धहस्त लेखक भैरप्पा

भारतीय साहित्यविश्वातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व म्हणजे एस. एल. भैरप्पा. त्यांच्या कादंबऱ्यांनी भारतीय संस्कृती, तत्त्वज्ञान आणि मानवी मूल्यांचे दर्शन घडवलं. जवळपास २५ हून अधिक कादंबऱ्या त्यांनी लिहील्या आणि त्यातून जीवन, धर्म, समाज याचा गहन शोध घेतला. नुकतंच या दिग्गज लेखकाचं निधन झालं. त्यांच्याविषयी जाणून घेऊ, सकाळ स्टडी रूम व्यक्तिविशेषमध्ये..एस.एल.भैरप्पासंपूर्ण नाव : संतेशिवर लिंगण्णय्य भैरप्पा (Santeshivara Lingannaiah Bhyrappa)जन्मतारीख : २० जुलै, १९३४जन्मस्थान : बेलवाडी, कर्नाटक.शैक्षणिक पात्रता आणि महाविद्यालयप्राथमिक शिक्षण : गावठाणच्या शाळेतउच्च शिक्षण : म्हैसूर विद्यापीठातून तत्त्वज्ञान विषयात पदवीडॉक्टरेट : बडोद्याच्या सयाजीराव विद्यापीठातून तत्त्वज्ञानात पीएच.डी. प्राप्त केली. त्यांचा प्रबंधाचा विषय ‘सत्य आणि सौंदर्य’ होता..premium|Study Room : ‘तापमान व्युत्क्रमण’ आणि त्याचे परिणाम.साहित्य क्षेत्रातील कामगिरी१९६२ मध्ये त्यांची पहिली कादंबरी ‘वंशवृक्ष’ प्रकाशित झाली, जी विवाह, वंशविस्तार आणि मानवी प्रेरणांवर आधारित होती.त्यांनी २५ पेक्षा जास्त कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत, ज्यांमध्ये पर्व, आवरण, तंतू, सार्थ, मंद्र, तब्बलीयु नीनादे मागाने (पारखा), विश्वासघात, दूर्वासाचा शाप इत्यादी प्रमुख आहेत..त्यांच्या कादंबऱ्या भारतीय संस्कृती, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र आणि धर्मशास्त्र यांच्या गाभ्यातून रचल्या गेल्या आहेत.त्यांच्या कादंबऱ्यांचे अनुवाद डॉ. उमा आणि विरुपाक्ष कुलकर्णी यांनी मराठीत केले आहेत, ज्यामुळे मराठी वाचकांपर्यंत त्यांचे साहित्य पोहोचले..पुरस्कार आणि सन्मानकर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार (१९७५)सरस्वती सम्मान (१९९८)पद्मश्री (२००९).Premium| Study Room: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी वेळेचं नियोजन कसं करावं? तज्ज्ञांकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन!.ज्ञानपीठ पुरस्काराचे अनेकवार नामांकनमृत्यू. :- दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी बंगळुरू येथे झाला.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.