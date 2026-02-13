Premium|Study Room : डीवायएसपी पदासाठीची सागर कदम यांची मुलाखत

सागर कदम२०१९ पीएसआय म्हणून निवड२०२० एएसओ म्हणून निवड२०२१ गव्हरमेंट लेबर ऑफिसर म्हणून निवड२०२२ राज्यसेवा परीक्षेअंतर्गत डीवायएसपी म्हणून निवडमुलाखतीचे गुण : ७४वेळ : २२ मिनिटेपॅनल : देवानंद शिंदे सरमेंबर १ : IPS म्हणून नियुक्तकृपया इनपुट मजकूर प्रदान करा, जेणेकरून मी त्याचे मराठीत पुनर्लेखन करू शकेन.झालेली व्यक्ती.सागर कदम : मे आय कम इन सर.शिंदे सर : येस.सागर कदम : थँक यू सर. गुड आफ्टरनून सर (चेअरमन), गुड आफ्टरनून मॅम (लेडी मेंबर), गुड आफ्टरनून सर (मेंबर)शिंदे सर : गुड आफ्टरनून. टोकन दाखवा.प्रश्न : किती नंबर?उत्तर : फोर नाइन्टी फाईव्ह.प्रश्न : मराठीमध्ये सांगाउत्तर : चारशे पंच्याण्णव सर.प्रश्न : बसाउत्तर : थँक यू सर.प्रश्न : कसे आहात?उत्तर : छान सर.प्रश्न : सध्या काय करता?उत्तर : सर, माझी राज्यसेवा २०२२ मधून गव्हर्नमेंट लेबर ऑफिसर या पदावर निवड झाली आहे. त्या पदाचे पायाभूत प्रशिक्षण नागपूर येथील ‘वनामती’ या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये सध्या सुरू आहे.प्रश्न : तुम्ही गव्हर्नमेंट लेबर ऑफिसर आहात तर असे कायदे सांगा जे कामगारांच्या बाजूने आहेत.उत्तर : सर २००८ सालचा ’असंघटित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कायदा’ ज्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीवेतन, प्रोव्हिडंट फंड, विमा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. सर, दुसरा म्हणजे, ट्रेड युनियन अॅक्ट - १९२६, ज्यामुळे कामगारांना त्यांची संघटना स्थापन करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिला. सर, ते दोन्ही कायदे मला कामगारांच्या बाजूने वाटतात.प्रश्न : मग इंडस्ट्रीज च्या बाजूने कोणते कायदे आहेत?उत्तर : सर, इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स अॅक्ट १९४७ मला इंडस्ट्रीज च्या बाजूने वाटतो.प्रश्न : तुमची हॉबी काय आहे?उत्तर : सर, मातीतील कुस्ती ही माझी हॉबी आहे.प्रश्न : आता पण कुस्ती खेळता का?उत्तर : होय सर, मी आता पण कुस्ती खेळतो.प्रश्न : या वर्षी कोण महाराष्ट्र केसरी झाले आहे?उत्तर : सर, शिवराज राक्षे हे यावर्षी महाराष्ट्र केसरी झाले आहेत.प्रश्न : मागच्या वर्षी सिकंदर शेख यांच्याविषयी काय वाद झाला होता?उत्तर : सर, मागच्या वर्षी महाराष्ट्र केसरीच्या सेमी फायनल मध्ये महेंद्र गायकवाड यांच्याशी लढताना पंचांकडून चुकीचे गुण दिल्यामुळे सिकंदर शेख यांनी आक्षेप घेतला होता.प्रश्न : अहमदनगर जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे सांगा.उत्तर : सर, अकोले तालुक्यात असणारे भंडारदरा धरण व परिसर, कळसूबाई शिखर, हरिश्चंद्रगड, अहमदनगर शहरामध्ये भुईकोट किल्ला आहे. चांदबिबी आहे. शिर्डी, मोहटादेवी, शनी शिंगणापूर, कानिफनाथ महाराज यांसारखी धार्मिक पर्यटनस्थळे सुध्दा आहेत.प्रश्न : रांजणखळगे कुठे आहेत?उत्तर : सर, पारनेर तालुक्यामध्ये निघोज या गावात कुकडी नदीवर रांजणखळगे आहेत.प्रश्न : अजून आम्ही भौगोलिक वैशिष्टये आहेत का पारनेर तालुक्यामध्ये?उत्तर : सर, पारनेर लालुपयातील कान्हूर पठार गावामध्ये लवणस्तंभ आहेत. ते सुद्धा एक भौगोलिक वैशिष्ट्य आहे.प्रश्न : कुस्ती सोडून अजून काही छंद आहे का तुम्हाला?उत्तर : सर, छंद तर नाही म्हणता येणार, परंतु मला एक आवड आहे, मला दीड वर्षाची एक मुलगी आहे. तिच्याबरोबर खेळायला मला आवडते सर.शिंदे सर : प्रत्येक बापाला आपल्या मुलीबरोबर खेळायला आवडते आणि प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातला पहिला हिरो हा बाप असतो.सागर कदम : हो सर (स्माईल करून).प्रश्न : कुस्ती तुमचा छंद आहे. तर आपल्या देशाला आत्तापर्यंत कुस्तीमधून किती ऑलिम्पिक मेडल्स मिळालेली आहेत?उत्तर : मॅम, आपल्या देशाला कुस्ती या खेळात ऑलिम्पिक मध्ये आतापर्यंत एकूण ७ मेडल्स मिळालेली आहेत.प्रश्न : पहिले मेडल कुणाला मिळाले आहे?उत्तर : मॅडम, १९५२ साली हेलसिंकी येथे झालेल्या ऑलिम्पिक गेम्स मध्ये खाशाबा जाधव यांना कुस्तीमधील पहिले ऑलिम्पिक मेडल मिळाले आहे.प्रश्न : सुशील कुमार यांना किती मेडल्स मिळाली आहेत?उत्तर : मॅडम, सुशील कुमार यांना २००८ मधील बीजिंग ऑलिम्पिक मध्ये कांस्यपदक तर २०१२ मधील लंडन ऑलिम्पिक मध्ये रौप्यपदक असे एकूण २ ऑलिम्पिक मेडल्स मिळाले आहेतप्रश्न : सुशील कुमार याच्याबइल एक कोर्ट केस झाली होती, तुम्हाला माहित आहे का ?उत्तर : मॅडम, एका कुस्तीपटूच्या हत्येच्या आरोपाखाली त्यांना अटक केली होती.प्रश्न : एवढ्या मोठ्या रेसलरचे असे वर्तन योग्य आहे का ?.उत्तर : मॅडम, ऑलिम्पिक मेडल विजेत्या कुस्तीपटूचे असे वर्तन निश्चितपणे चुकीचे आहे.प्रश्न : महाराष्ट्र शासनाने कुस्तीमधून आतापर्यंत किती खेळाडूना डीवायएसपी पद दिले आहे?उत्तर : मॅडम, आतापर्यंत ४ कुस्तीपटूंना महाराष्ट्र शासनाने डीवायएसपी पद दिले आहे.प्रश्न : नरसिंग यादवबद्दल एक डोपिंग प्रकरण झाले होते, तुम्हाला माहित आहे का?उत्तर : हो मॅडम, २०२० टोकियो ऑलिम्पिक गेम्स मध्ये नरसिंग यादव यांना डोपिंग प्रकरणामध्ये दोषी ठरवले होते. त्यामुळे त्यांना स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली होती.प्रश्न : अहमदनगर जिल्हा दुष्काळग्रस्त आहे का?उत्तर : मॅडम, पूर्ण अहमदनगर जिल्हा दुष्काळग्रस्त नसून काही तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत.प्रश्न : कोणते तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत?उत्तर : मॅडम, अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, राहुरी, श्रीरामपूर, शेवगाव वगळता दक्षिण व पूर्व अहमदनगरमधील तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत.प्रश्न : तुमचा पारनेर तालुका दुष्काळग्रस्त का आहे?उत्तर : मॅडम, पहिले म्हणजे पारनेर तालुका सह्याद्रीच्या पूर्वेकडे असल्याने पर्जन्यछायेच्या प्रदेशामध्ये येतो, त्यामुळे पर्जन्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. दुसरे म्हणजे पारनेर तालुक्याची भौगोलिक रचना डोंगराळ असल्याने सिंचन सुविधा निर्माण करण्यामध्ये अडथळे आहेत. तिसरं म्हणजे पारनेर तालुक्यात बेसॉल्ट खडकाचे प्रमाण जास्त आहे, त्यामुळे पाणी जमिनीमध्ये मूरत नाही, परिणामी भूजल पातळीही कमी आहे.प्रश्न : दुष्काळ निवारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत?उत्तर : मॅडम, पहिलं म्हणजे जलयुक्त शिवार अभियान आहे, दुसरे म्हणजे ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना आहे. तिसरे म्हणजे ‘पाणी फाऊंडेशन‘, ‘नाम फाऊंडेशन’ यांसारख्या सामाजिक चळवळीही आहेत.प्रश्न : पाणी फाऊंडेशन सुरुवातीला खूप यशस्वी झाले होते. नंतरच्या काळात ते तेवढे यशस्वी नाही राहिले, काय कारणे असतील?उत्तर : मॅडम, सुरुवातीला पाणी फाऊंडेशनमध्ये लोकजागृतीला जास्त महत्त्व दिले होते, त्यामुळे लोकसहभाग खूप जास्त होता नंतरच्या काळात तेवढा लोकसहभाग राहिला नाही. त्यामुळे नंतरच्या काळात पाणी फाऊंडेशन तितके यशस्वी नाही झाले..मेंबर २ :प्रश्न : तुम्ही पारनेरचे आहात, तर सेनापती बापट यांच्याबद्दल काही माहीत आहे का?उत्तर : हो सर, सेनापती बापट म्हणजेच पांडुरंग महादेव बापट हे मूळचे पारनेरचे होते. सुरुवातीला ते स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबरोबर अभिनव भारत संघटनेबरोबर होते. त्याअंतर्गत त्यांनी पॅरिसला जाऊन रशियन क्रांतिकारकांकडून बॉम्ब बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते. १९२१ ते १९२४ या काळात पुण्यातील मुळशी सत्याग्रहातही त्यांनी भाग घेतला होता त्यानंतर हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, गोवा मुक्तीसंग्राममध्येही त्यांनी सहभाग घेतला होता.प्रश्न : पारनेरकर महाराजांबद्दल सांगा.उत्तर : सर, पारनेरकर महाराज हे पारनेरचे होते.प्रश्न : सध्या ते हयात आहेत का?उत्तर : माफ करा सर, मला त्याबद्दल माहिती नाही.प्रश्न : जामगाव माहित आहे का?उत्तर : हो सर, जामगाव हे पारनेरपासून १५ किमी. अंतरावर आहे व तेथे भुईकोट किल्ला आहे.प्रश्न : अजून काय आहे तेथे?उत्तर : सर, तेथे एक वाडा आहे व सध्या तेथे रयत शिक्षण संस्थेचे डी.एड कॉलेज भरते.प्रश्न : तो वाडा कुणी बांधला?उत्तर : सर, तो वाडा महादजी शिंदे यांनी बांधला आहे.प्रश्न : महादजी शिंदे यांनी त्यासाठी जामगावचीच निवड का केली?उत्तर : सर, पूर्वी सूपे परगाणा हा छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या ताब्यात होता व सुपे जवळील ठिकाण म्हणून जामगाव निवडले असावे. दुसरे म्हणजे पुणे येथील पेशवे यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही जवळचे ठिकाण म्हणूनही जामगाव निवडले असावे.प्रश्न : राळेगणसिद्धी तुमच्या तालुक्यामध्ये आहे, तर अण्णा हजारे यांनी त्या गावामध्ये कोणती कामे केली आहेत?उत्तर : सर, पहिले म्हणजे जलसंधारणासाठी माथा ते पायथा उपक्रम आहे. दुसरे म्हणजे आदर्श गावाची पंचसूत्री आहे. त्यामध्ये नसबंदी, नशाबंदी, कुऱ्हाडबंदी, चराईबंदी यांसारखे उपक्रम राबवले आहेत.प्रश्न : अण्णा हजारे यांना यूएनओ चा एक पुरस्कार मिळाला आहे, तुम्हाला माहित आहे का?उत्तर : हो सर, अण्णा हजारे यांना यूएनओ चा पुरस्कार मिळाला आहे, परंतु मला आता त्याचे नाव रिकॉल होत नाही.प्रश्न : राळेगणसिद्धीच का आदर्श गाव बनले, इतर गावे का आदर्श होऊ शकली नाही?उत्तर : सर, राळेगणसिद्धी हे गाव आदर्श होण्यामागे मला एक त्रिसूत्री दिसते. त्यामध्ये पहिले अण्णा हजारेंसारखे नेतृत्व, दुसरे म्हणजे लोकसहभाग आणि तिसरे म्हणजे शासकीय योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी. सर, मला वाटते की इतर गावांमध्ये ही त्रिसूत्री तितक्या प्रमाणामध्ये जुळून येत नाही, म्हणून इतर गावे आदर्श गावे बनू शकली नाही.प्रश्न : पॅरलल प्रोसेसिंग काय आहे?उत्तर : सर, एखादा मोठा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी २ किंवा अधिक प्रोसेसर्स हे पॅरलली एकमेकांना कनेक्ट केले जातात व तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम अनेक सब-प्रॉब्लेम्स मध्ये डिव्हाईड केला जातो आणि प्रत्येक सब-प्रॉब्लेम हा एका प्रोसेसर ला दिला जातो. अशा रीतीने कमी वेळात मोठा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सॉल्व केला जातो. यालाच पॅरलल प्रोसेसिंग म्हणतात.प्रश्न : आपण हे कुठे वापरू शकतो, एक्झॅम्पल देऊन सांगा.उत्तर : सर पहिले म्हणजे हवामान खात्यामध्ये सुपर कॉम्प्युटर मध्ये वापरले जाते. दुसरे म्हणजे कृषी क्षेत्रासाठी वादळे, पर्जन्य याच्याबद्दल प्रेडिक्टिव्ह अॅनालिसिस करण्यासाठीही आपण वापरू शकतो.प्रश्न : एथिकल हॅकिंग बद्दल काही ऐकलंय का तुम्ही?उत्तर : हो सर, एखाद्या सिस्टिम मधील लूप होल्स शोधून काढण्यासाठी परवानगी घेऊन जी हॅकिंग केली जाते, तिला एथिकल हॅकिंग म्हणतात आणि सर याला कायद्याने परवानगी देखील आहे आणि यामुळे सिस्टिम अधिक सुरक्षित बनते.शिंदे सर : येऊ शकता तुम्ही.सागर कदम : थँक यू सर (चेअरमन), थँक यू मॅम (पॅनेल १), थँक यू सर (पॅनेल २), हॅव अ नाइस डे सर (चेअरमन), हॅव अ नाइस डे मॅम (पॅनेल १), हॅव अ नाइस डे सर (पॅनेल २).डीवायएसपी सागर कदम यांनी सांगीतलेल्या टिप्स१) क्वेश्चन व्यवस्थित ऐकून घ्यावा.२) नंतर ३ ते ५ सेकंद चा पॉज घ्यावा.३) नंतर ज्या पॅनेल मेंबर ने क्वेश्चन विचारला आहे, त्यांच्याशी आय कॉन्टॅक्ट ठेवून उत्तर सुरू करावे. मध्ये मध्ये इतर पॅनेल मेंबर्स बरोबरही आय कॉन्टॅक्ट ठेवावे.३) सर्वात महत्वाचे प्रत्येक आन्सर थोडे स्माईल ने सुरु करावे. ३) सर्वात महत्वाचे प्रत्येक आन्सर थोडे स्माईल ने सुरु करावे. (याचा खूप पॉझिटिव्ह परिणाम पडतो).४) गुड मॉर्निंग, थँक यू, हॅव अ नाइस डे यांसारखे प्रोटोकॉल पाळावेत.५) ड्रेस कोड व्यवस्थित असावा. शक्यतो ब्लेझर घाला.