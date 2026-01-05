Premium|Study Room : देखण्या सागरतळाच्या पोटात काय दडलं आहे?

Seafloor Spreading Explained: The Hidden Process Shaping Earth’s Surfaceलेखक - निखिल वांधेसागरतळ स्थिर नाही पाण्याखालील पर्वतरांगांजवळ त्याची सतत निर्मिती होत असते आणि खोल खंदकांपाशी त्याचा विनाश होत असतो. ही प्रक्रिया नेमकी कशी घडते? आणि यातून आपल्याला पृथ्वीच्या गतिमान स्वभावाबद्दल काय समजते?शतकांपासून लोकांच्या लक्षात आले होते की दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेच्या किनारपट्ट्या 'कोड्याच्या' तुकड्यांप्रमाणे एकमेकांना तंतोतंत जुळतात, पण याचे कारण कोणालाच स्पष्ट करता येत नव्हते. याचे उत्तर महासागरांच्या तळाशी दडलेले होते.'सागरतळ प्रसरण' (Sea Floor Spreading). हीच ती प्रक्रिया आहे जी 'खंडीय विस्थापनाला' (Continental Drift) चालना देते आणि लाखो वर्षांमध्ये आपल्या ग्रहाच्या पृष्ठभागाची पुनर्रचना करते..सागरतळ प्रसरण म्हणजे काय?सागरतळ प्रसरण 'मध्य-सागरी पर्वतरांगा' (Mid-ocean ridges) जवळ घडते ज्या ६५,००० किलोमीटरहून अधिक अंतरावर जगभर पसरलेल्या पाण्याखालील विशाल पर्वतरांगा आहेत. या पर्वतरांगांजवळ 'विवर्तनिक भूपट्ट’(Tectonic plates) एकमेकांपासून दूर जातात आणि त्या जागेत पृथ्वीच्या 'प्रावरणातील' (Mantle) वितळलेला खडक (मॅग्मा) वर येतो. हा मॅग्मा थंड झाल्यावर त्याचे नवीन सागरी कवचात (Oceanic crust) रूपांतर होते, जे जुन्या कवचाला दोन्ही बाजूंना बाहेरच्या दिशेने ढकलते. हे एखाद्या मंद गतीच्या कन्व्हेयर बेल्टसारखे कार्य करते..Premium|Study Room : अरावली : कागदी व्याख्येत अडकलेली भारताची पर्यावरणीय सुरक्षा.अटलांटिक महासागराच्या मधोमध धावणारी 'मध्य-अटलांटिक पर्वतरांग' (Mid-Atlantic Ridge) हे याचे सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे. येथे, युरेशियन आणि उत्तर अमेरिकन भूपट्ट वर्षाला सुमारे २.५ सेंटीमीटर वेगाने (साधारणपणे आपली नख वाढण्याच्या वेगाने) वेगळ्या होत आहेत. लाखो वर्षांमध्ये, या वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या हालचालीने अटलांटिक महासागर हजारो किलोमीटरने रुंद केला आहे..याचा शोध कसा लागला?अमेरिकन भूवैज्ञानिक हॅरी हेस (Harry Hess) यांनी १९६० मध्ये हा सिद्धांत मांडला, परंतु याचा पुरावा एका अनपेक्षित स्रोताकडून आला. चुंबकत्व. जेव्हा नवीन सागरी कवच तयार होते, तेव्हा लोह-समृद्ध खनिजे पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राशी (Magnetic field) होकायंत्राच्या सुईप्रमाणे रेषेत येतात. जेव्हा पृथ्वीचे चुंबकीय ध्रुव उलटतात जे दर काही लाख वर्षांनी घडते तेव्हा नव्याने तयार झालेल्या खडकांमध्ये या बदलाची नोंद होते..China In Africa: खनिज संपत्ती ते हिंदी महासागर; चीनच्या आफ्रिका प्रेमाचं कारण, भारतासाठी Red Signal?.शास्त्रज्ञांना मध्य-सागरी पर्वतरांगांच्या दोन्ही बाजूंना 'चुंबकीय पट्ट्यांचे' (Magnetic stripes) सममितीय (symmetrical) नमुने आढळले. पर्वतरांगेच्या सर्वात जवळचे खडक सर्वात तरुण होते आणि जसजसे दूर जावे तसे खडक जुने होत होते. हा एक ठोस पुरावा होता की पर्वतरांगांजवळ नवीन सागरतळ सतत तयार होत आहे आणि बाहेरच्या दिशेने पसरत आहे..जुने कवच कुठे जाते?जर नवीन सागरतळ सतत तयार होत असेल, तर पृथ्वीचा आकार का वाढत नाही? याचे उत्तर 'सबडक्शन झोन' (Subduction zones) मध्ये आहे. येथे सागरी भूपट्टखंडीय किंवा इतर सागरी भूपट्टच्या खाली जातात आणि पुन्हा प्रावरणात (mantle) विलीन होतात. ‘मरियाना गर्त' (Mariana Trench), जो पृथ्वीवरील सर्वात खोल बिंदू आहे, तिथे पॅसिफिक भूपट्ट (Plates) फिलिपिन्स भूपट्टच्या खाली जात आहे..Premium|Hayli Gubbi volcano eruption : भविष्यकाळात आफ्रिका खंडाचे तुकडे होणार? १२ हजार वर्षांनंतर हायली गुब्बी ज्वालामुखीचा उद्रेक.या पुनर्वापर प्रक्रियेचा (recycling process) अर्थ असा आहे की सागरी कवच तुलनेने तरुण आहे सर्वात जुने सागरी कवच केवळ २०० दशलक्ष वर्षे जुने आहे, तर खंडीय खडक ४ अब्ज वर्षांपेक्षा जास्त जुने आहेत..याचे महत्त्व काय आहे?सागरतळ प्रसरणामुळे 'प्लेट टेक्टोनिक्स' (Plate tectonics) सिद्धांताला दुजोरा मिळाला, ज्यामुळे भूशास्त्रात क्रांती झाली. हे स्पष्ट करते की खंड का विस्थापित होतात, भूकंप आणि ज्वालामुखी भूपट्ट सीमांवर का केंद्रित असतात आणि भूगर्भीय काळात महासागरांचे खोरे कसे तयार होतात आणि नष्ट होतात. अटलांटिक महासागर रुंदावत आहे तर पॅसिफिक महासागर आकुंचन पावत आहे. २०० दशलक्ष वर्षांत, पृथ्वीचा भूगोल पूर्णपणे वेगळा असेल..Premium|Study Room : लडाखमध्ये भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल.सागरतळ प्रसरण समजून घेतल्याने खनिज संसाधने शोधण्यास, भूगर्भीय धोक्यांचे भाकीत करण्यास आणि पृथ्वीचा पृष्ठभाग कसा विकसित झाला हे समजण्यास मदत होते. हे आपल्याला आठवण करून देते की आपल्या ग्रहाचा चेहरा तात्पुरता आहे लाटांच्या खाली कार्यरत असलेल्या शक्तींनी तो सतत बदलला जात आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.