Premium|Study Room : मागील ५० वर्षात विमान दुर्घटनांमध्ये मृत्यूमूखी पडलेली भारतीय व्यक्तिमत्त्वे!

सुदर्शन कुडचेभारतामध्ये गेल्या काही दशकांत नागरी आणि लष्करी विमान वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला असला तरी काही भीषण विमान दुर्घटनांनी देशाला मोठा धक्का दिला आहे. या दुर्घटनांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या भारतीय व्यक्तिमत्त्वांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून त्यांच्या अकाली निधनामुळे राजकारण, विज्ञान, उद्योग आणि सार्वजनिक जीवनावर दीर्घकालीन परिणाम झाले. अशा घटना केवळ अपघात म्हणून मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या राष्ट्रीय स्मरणात कायम राहतात आणि विमान सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे नव्याने लक्ष वेधतात..संजय गांधीसंजय गांधी हे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे सुपुत्र आणि भारतीय राजकारणातील उदयोन्मुख नेतृत्व म्हणून ओळखले जात होते. काँग्रेस पक्षातील त्यांचा प्रभाव वाढत असताना २३ जून १९८० रोजी दिल्लीतील सफदरजंग विमानतळाजवळ प्रशिक्षण उड्डाणादरम्यान त्यांचे लहान विमान कोसळले. या दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अकाली निधनामुळे भारतीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आणि पुढील नेतृत्वाच्या समीकरणांवर त्याचा परिणाम झाला.माधवराव सिंधियामाधवराव सिंधिया हे वरिष्ठ राजकीय नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री होते. रेल्वे मंत्री म्हणून त्यांनी अनेक सुधारणा केल्या होत्या. ३० सप्टेंबर २००१ रोजी उत्तर प्रदेशातील मैनपुरीजवळ त्यांच्या खासगी विमानाचा अपघात झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने राष्ट्रीय राजकारणाला मोठा धक्का बसला, कारण ते अनुभवी आणि प्रभावी नेतृत्व मानले जात होते..जी.एम.सी. बालयोगीगणपत मोहन चंद्र बालयोगी हे लोकसभेचे अध्यक्ष होते. अत्यंत साध्या पार्श्वभूमीतून राष्ट्रीय राजकारणात पोहोचलेले नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख होती. ३ मार्च २००२ रोजी आंध्र प्रदेशात त्यांच्या हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनामुळे संसदीय कार्यात मोठी हानी झाल्याचे मानले गेले.वाय.एस. राजशेखर रेड्डीवाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे आंध्र प्रदेशचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या कल्याणकारी योजनांमुळे ते जनतेमध्ये विशेष लोकप्रिय झाले होते. २ सप्टेंबर २००९ रोजी त्यांच्या हेलिकॉप्टरचा नल्लमला जंगल परिसरात अपघात झाला आणि त्यात त्यांचा व इतर सहकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे राज्यभर मोठी दुख:ची लाट पसरली..Premium|Study Room: भारताच्या विमान क्षेत्रात वाढत्या अपघातांची चिंता; सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक भर देण्याची गरज.दोर्जे खांडूदोर्जे खांडू हे अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते आणि दुर्गम भागांच्या विकासासाठी ते ओळखले जात होते. ३० एप्रिल २०११ रोजी दुर्गम पर्वतीय भागात त्यांच्या हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला. कठीण भौगोलिक परिस्थितीत उड्डाण करताना येणाऱ्या जोखमींचे हे उदाहरण मानले जाते.जनरल बिपिन रावतजनरल बिपिन रावत हे भारताचे पहिले संरक्षण दल प्रमुख होते. देशाच्या संरक्षण धोरणात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ८ डिसेंबर २०२१ रोजी तमिळनाडूतील कूनूरजवळ लष्करी हेलिकॉप्टर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत त्यांचा, त्यांच्या पत्नीचा आणि इतर लष्करी अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला मोठा धक्का बसला..विजय रुपाणीविजय रुपाणी हे गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री होते. जून २०२५ मध्ये उड्डाण घेतल्यानंतर काही मिनिटांत कोसळलेल्या प्रवासी विमानातील मृतांमध्ये त्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आले. या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा विमान सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आणला.अजित पवार२०२६ मध्ये बारामतीजवळ झालेल्या विमानाच्या अपघातात वरिष्ठ राजकीय नेते अजित पवार यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. विमान लँडिंगच्या प्रयत्नात असताना नियंत्रण सुटल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे प्राथमिक माहितीत नमूद करण्यात आले. या घटनेने देशभरात शोक व्यक्त करण्यात आला..निष्कर्ष१९८० ते २०२६ या कालावधीत विमान दुर्घटनांमध्ये भारताने अनेक प्रभावी व्यक्तिमत्त्वे गमावली आहेत. या घटना केवळ वैयक्तिक हानी नसून राजकारण, उद्योग, संरक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांवर परिणाम करणाऱ्या ठरल्या. नियमित देखभाल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारदर्शक तपास प्रक्रिया यांच्या माध्यमातूनच भविष्यातील धोके कमी करता येतील. प्रत्येक दुर्घटनेतून धडे घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेत सातत्याने.