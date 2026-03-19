Premium|Study Room : शुभम तिजारे यांचा प्रेरणादायी प्रवास; वाईट परिस्थितीतून उभारी घेत MPSC यश

लेखक : शुभम तिजारे (सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ)वाईट परिस्थिती माणसाला खचवत नाही, तर त्याला अधिक सक्षम बनवते. या वास्तवाला प्रत्यक्ष अनुभवत आणि जगत आलेला मी तुमच्यातलाच एक सामान्य माणूस आहे, ज्याने स्वतःच्या क्षमतांवर विश्वास आणि संयम ठेवून आपली वेळ बदलली.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मध्ये माझी सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ (CAFO Class-1) या पदावर निवड झाली. स्वतःला सिद्ध करण्याचा माझा दीर्घ संघर्ष एका टप्प्यावर संपला. मात्र हा संघर्ष फक्त माझ्यापुरता नव्हता. माझे आई-वडील, गुरुजन आणि मित्रपरिवार या सर्वांचा तो सामूहिक प्रवास होता. शेवटी आयुष्याची ही लढाई आम्ही सर्वांनी मिळून जिंकली.ही लढाई केवळ Class-1 अधिकारी होण्यासाठी नव्हती. ती लढाई होती स्वतःच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवण्याची, स्वतःला घडवण्याची, स्वतःच्या मर्यादा ओलांडत पुढे जाण्याची आणि शेतात राबणाऱ्या आई-वडिलांच्या कष्टाला न्याय देण्याची. अखेर ते साध्य झाले..बालपण आणि जडणघडणमाझे मूळ गाव यवतमाळ जिल्ह्यातील भांब (राजा) हे असून ते यवतमाळपासून सुमारे १८ किमी अंतरावर आहे. आई-वडिलांवर शेतीच्या कामाचा ताण अधिक असल्यामुळे अवघ्या सव्वा वर्षांचा असताना मला मामाकडे यवतमाळला ठेवण्यात आले. माझे पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण शिवराज विद्यालय, यवतमाळ येथे झाले.हा काळ माझ्या आयुष्यातील अत्यंत भावनिक काळ होता. समज नसताना आई-वडिलांपासून दूर राहणे कठीण होते. मात्र या काळाने मला लहानपणापासूनच एकटेपणा स्वीकारायला शिकवले. पुढे जाऊन आत्मचिंतन आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी जे बाळकडू मिळाले, त्याची बीजे कदाचित याच काळात रोवली गेली.पुढे पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण नेहरू विद्यालय, भांब (राजा) येथे झाले. विशेष म्हणजे पाचवीत प्रवेश घेण्यासाठी मी स्वतः शाळेत गेलो होतो. याच टप्प्यापासून माझ्या स्वावलंबी प्रवासाची सुरुवात झाली. आई-वडिलांनी कधीही माझ्या शिक्षणात हस्तक्षेप केला नाही. मला माझ्या भविष्याला आकार देण्याची पूर्ण मोकळीक होती. कधी कधी वाटते की आई-वडील जास्त शिकलेले नसणे हे माझ्यासाठी चांगलेच झाले. त्यामुळे त्यांच्या अवास्तव अपेक्षांचे ओझे माझ्यावर कधी आले नाही. पुढे अकरावी-बारावीचे शिक्षण वसंतराव नाईक महाविद्यालय, रुई येथे पूर्ण केले..पदवीतून व्यक्तिमत्त्व विकासमाझी पदवी बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ येथून वाणिज्य शाखेत पूर्ण झाली. या काळात मला 'माझ्यातला मी' गवसला. पदवीच्या प्रथम वर्षी मित्रांच्या सांगण्यावरून मी NCC मध्ये प्रवेश घेतला. हा माझ्या आयुष्यातील एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. अभ्यासाबरोबरच व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी NCC मुळे उत्तम संधी मिळाली. पुढे मी Senior Under Officer पदापर्यंत पोहोचलो आणि नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली.त्या काळात कॉलेजच्या GS निवडणुकीत उमेदवार म्हणून सक्रिय झालो. मात्र २०१६ मध्ये निवडणूक रद्द झाली आणि GS होण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. त्याच काळात मी Young Inspirators Network (YIN) मध्ये निवडून आलो. वरील सर्व अनुभवातून माझ्यात आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण विकसित झाले..परिस्थिती रडवते, पण घडवतेसुद्धा२०१३ च्या नोव्हेंबरमध्ये माझ्या आजोबांचे निधन झाले. त्या दुःखातून सावरत नाही तोच शेतीसंबंधी वाद निर्माण झाला. एका बाजूला सर्व नातेवाईक आणि दुसऱ्या बाजूला माझे वडील अशी परिस्थिती उभी राहिली. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली.एके दिवशी अचानक पोलिसांनी कळवले की या प्रकरणात FIR दाखल झाली आहे. त्यात माझेही नाव टाकण्यात आले होते, जरी माझा त्या वादाशी थेट संबंध नव्हता. अवघ्या १८ वर्षांचा असताना ही परिस्थिती माझ्यासमोर उभी राहिली. कुटुंबाची न्यायालयीन बाजू सांभाळण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली. कित्येकदा न्यायालयाच्या बाहेर एक आरोपी म्हणून बसावे लागले. त्या काळात मनात खूप संघर्ष सुरू होता. आपले भविष्य इथेच संपले असे विचार होते, पण तेव्हाच मी ठरवले की ही परिस्थिती बदलायची. त्यासाठी मला मार्ग दिसला तो MPSC च्या माध्यमातून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याचा..MPSC चा प्रवासMPSC चा 'M' सुद्धा माहीत नसताना मी या क्षेत्रात आलो. पुढे लक्षात आले की राज्यसेवा परीक्षेतून Class-1 पदे भरली जातात. डिसेंबर २०१६ मध्ये मी पुण्यात आलो आणि अभ्यासाला सुरुवात केली. मात्र योग्य मार्गदर्शन नसल्यामुळे २०१८ आणि २०१९ या दोन्ही वर्षांत मला यश मिळाले नाही. परीक्षेची requirement समजून न घेता केवळ भावनेच्या भरात अभ्यास करणे ही माझी पहिली मोठी चूक ठरली.दरम्यान कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली. त्यामुळे पुण्याहून गावाकडे परतावे लागले. त्याच काळात कोरोना आला. या काळात मला आत्मपरीक्षणाची संधी मिळाली. मी दररोज गावाच्या वेशीवर एकांतात बसून अभ्यासातील चुका शोधत असे. नियमित व्यायामाची सवय लावली.याच काळात लक्षात आले की अभ्यासात Quantity पेक्षा Quality महत्त्वाची असते. नोट्स तयार करणे, जास्तीत जास्त उजळणी करणे आणि पाठांतर यावर भर दिला. २०२० मध्ये PSI पूर्व परीक्षा पास झालो. २०२१ मध्ये STI मुख्य परीक्षेत 130 मार्क मिळाले. Post मिळेल अशी आशा निर्माण झाली..पुढे राज्यसेवा २०२२ साठी पुण्यात जाऊन अभ्यास केला, परंतु अपेक्षित यश मिळाले नाही. मोठा धक्का बसला. पण न विचलित होता दुसऱ्याच दिवशी नव्या जोमाने पुन्हा अभ्यास सुरू केला. २०२३ मध्ये PSI Physical Test साठी पात्र ठरलो. मात्र माझे स्वप्न राज्यसेवेतून पद मिळवण्याचे होते.२०२४ मध्ये सकाळी चार तास शारीरिक मेहनत आणि दिवसभर अभ्यास असा दिनक्रम सुरू होता. या काळात मला राजेश गाढरी या मित्राचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यांच्या अभ्यास पद्धतीमुळे परीक्षेची खरी दिशा आणि गरज समजली. शेवटी पूर्व परीक्षा चांगल्या गुणांनी पास झालो. पुढे PSI सुद्धा झालो, परंतु गावी न जाता मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करत राहिलो. मुख्य परीक्षेतही यश मिळाले. B.Com चा विद्यार्थी असल्यामुळे तांत्रिक पात्रतेचे सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (CAFO Class-1) हे पद मला मिळाले.कृतज्ञताया संपूर्ण प्रवासाकडे मागे वळून पाहताना सर्वप्रथम मन कृतज्ञतेने भरून येते. मला जन्म देणारी आणि निस्वार्थ प्रेमाने आयुष्य घडवणारी माझी माऊली, माझ्यासाठी अहोरात्र काबाडकष्ट करणारे माझे वडील, तसेच मला लहान भावाप्रमाणे जपून मार्गदर्शन करणारे माझे गुरु प्रा. प्रशांत बागडे सर यांचे ऋण शब्दांत व्यक्त करणे अशक्य आहे. प्रत्येक टप्प्यावर मानसिक आधार देणारी माझी बहीण अनघा, माझी मैत्रीण मीनल आणि माझ्या सर्व मैत्रिणी—ज्यांनी मला अधिक संवेदनशील माणूस म्हणून घडवले. तसेच माझ्या पाठीशी कायम ठामपणे उभे राहिलेले माझे मित्र, या सर्वांचे माझ्या यशात मोठे योगदान आहे.या प्रवासात काही अडचणीही आल्या. काही वेळा परिस्थितीमुळे किंवा काही व्यक्तींमुळे अडथळे निर्माण झाले; पण आज मागे वळून पाहताना जाणवते की त्या अडचणींनीच मला अधिक मजबूत केले. त्या अडथळ्यांनीच माझ्या जिद्दीला इंधन दिले आणि पुढे जाण्याची ताकद दिले 