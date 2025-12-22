Premium|Study Room : भारतातील निवडणूक सुधारणा - पार्श्वभूमी, बदल आणि भविष्य

महेश शिंदेलोकशाही प्रणालीची खरी शक्ती स्वच्छ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निवडणूक प्रक्रियेवर अवलंबून असते. भारतात गेल्या काही वर्षांत निवडणूक खर्च, गुन्हेगारीकरण, मतदार यादीतील त्रुटी, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि सतत लागणारी निवडणूक आदर्श आचारसंहिता (MCC) याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर संसदेत अलीकडे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ तसेच निवडणूक आयोगाच्या रचनेतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू आहे.भारतीय निवडणूक व्यवस्थेची सध्याची स्थितीभारताचे निवडणूक व्यवस्थापन प्रामुख्याने भारतीय निवडणूक आयोगावर (Election Commission of India – ECI) सोपवलेले आहे, ज्याला संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत व्यापक अधिकार दिले गेले आहेत. लोकसभा, विधानसभांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेला होत असल्याने जवळपास दर वर्षी तरी कुठे ना कुठे मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रक्रिया सुरू असते.या वारंवार निवडणुकांमुळे प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि धोरण-निर्णय यावर महत्त्वाचा परिणाम होतो. निवडणूक आदर्श आचारसंहितेमुळे विकासकामे थांबणे, अधिकारी आणि संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणे, तसेच प्रचंड निवडणूक खर्च होणे हे मुद्दे सतत पुढे येत आहेत..एक राष्ट्र, एक निवडणूक : संसदेतील नव्या चर्चाअलीकडे संसदेत मांडलेल्या संविधान (१२९ वा दुरुस्ती) विधेयक २०२४ द्वारे लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या विधेयकाद्वारे संविधानातील कलम ८३, १७२ इत्यादीत बदल करून नवे कलम ८२अ (Article 82A) घालण्याची तरतूद आहे, ज्यामध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या ‘समकालीन निवडणुका’ या संकल्पनेची व्याख्या केली आहे.या सुधारणेनुसार राष्ट्रपती लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी अधिसूचना काढतील आणि त्यानंतर स्थापन होणाऱ्या सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ त्या लोकसभेच्या कार्यकाळाशी जोडला जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पंचायती व नगरपालिकांच्या निवडणुका या मोठ्या निवडणूक चक्रानंतर १०० दिवसांच्या आत घेण्याचा प्रस्ताव आहे..Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह.‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे फायदेया प्रस्तावाचे समर्थक काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे करतात.१) सततच्या निवडणुकांमुळे लागणारी आदर्श आचारसंहिता वारंवार लागू होत असल्याने विकास प्रकल्प, कल्याणकारी योजना आणि धोरणात्मक निर्णय विलंबित होतात; समकालीन निवडणुका हे व्यत्यय कमी करू शकतात.२) प्रचंड आर्थिक खर्च, प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण, आणि सुरक्षा यंत्रणेचा दीर्घकालीन वापर यामध्ये बचत होईल, असा युक्तिवाद केला जातो.३) मतदारांमध्ये स्पष्टता, उत्साह आणि सहभाग वाढेल, कारण एकाच वेळी सर्व स्तरांवर मतदान झाल्यास राजकीय चर्चेला व्यापक राष्ट्रीय व प्रादेशिक संदर्भ मिळू शकतो..या संकल्पनेवरील महत्त्वाच्या शंका व टीकासमकालीन निवडणुकांवर अनेक संवैधानिक व व्यावहारिक प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.१) विविध राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वेगवेगळ्या काळात सुरू झालेला आणि वेगवेगळ्या राजकीय स्थितीमुळे मध्यावधी विसर्जनाची शक्यता असलेला असल्याने, सर्वांचे कार्यकाळ एका धाग्यात आणणे कठीण असल्याचे मत व्यक्त होते.२) प्रादेशिक मुद्दे, स्थानिक प्रश्न आणि राज्य-विशिष्ट राजकारण हे राष्ट्रीय लाटेत दडपले जाईल, अशी भीती विरोधक व्यक्त करतात; यामुळे संघीय रचनावर आणि बहुपक्षीय लोकशाहीवर परिणाम होऊ शकतो.३) मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएम, VVPAT, मनुष्यबळ, सुरक्षा दल आणि लॉजिस्टिक यांची एकाच वेळी उपलब्धता हेही मोठे आव्हान असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि नवा कायदानिवडणूक सुधारणा चर्चेतील दुसरा मोठा मुद्दा म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अणूप बरनवाल विरुद्ध भारत संघ’ या २०२३ च्या प्रकरणात अंतरिम उपाय म्हणून पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या समितीद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सुचवली होती.त्यानंतर संसदेने CEC and Other ECs (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 नावाचा कायदा केला, ज्यामध्ये समितीत मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्री सामावून घेऊन सरकारला दोन-तृतियांश बहुमत दिले आहे. या बदलामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि कार्यकारी हस्तक्षेपाच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून हा कायदा सध्या न्यायालयीन तपासणीत आहे. मतदार याद्या, SIR आणि समावेशकताअलीकडेच निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचा Special Intensive Revision (SIR) उपक्रम हाती घेतला आहे. काही राज्यांतील अनुभवातून लाखो नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याच्या बातम्या समोर येत असल्याने संसदेत व सार्वजनिक चर्चेत या प्रक्रियेबद्दल शंका व्यक्त होत आहेत.विशेषतः गरीब, स्थलांतरित, भटके-विमुक्त समुदाय आणि इतर वंचित गट यांच्यावर SIR चा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता मांडली जाते. त्यामुळे मतदार यादी सुधारणा करताना पारदर्शकता, सार्वजनिक सल्लामसलत, पुरेशी नोटीस आणि अपील करण्याची स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे..Premium|Public Trust Investment Rules : सार्वजनिक न्यास गुंतवणूक बदल स्वागतार्ह!.आवश्यक निवडणूक सुधारणा : काही प्रमुख दिशासंसदेतील चर्चेबरोबरच विविध तज्ज्ञ समित्या, कायदा आयोग आणि नागरी समाज संघटना काही महत्त्वाच्या सुधारणा सातत्याने मांडत आहेत.१) निवडणूक खर्च आणि निधी पारदर्शकता : राजकीय पक्षांच्या देणग्यांची माहिती, निवडणूक बांड यांसारख्या साधनांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे, तसेच पक्षांना RTI च्या कक्षेत आणण्याची मागणी होत आहे.२) राजकारणातील गुन्हेगारीकरण : उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची स्पष्ट घोषणा, गंभीर आरोपांसाठी जलदगती न्यायालये आणि दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना स्पर्धेतून वगळण्याचे कडक निकष यावर भर दिला जात आहे.३) MCC (आदर्श आचारसंहिता) ची कडक अंमलबजावणी : आदर्श आचारसंहिता मोडणाऱ्या ‘स्टार प्रचारकांवर’ कठोर कारवाई, पक्षांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी केली जाते. इलेक्ट्रॉनिक मतदान, VVPAT आणि विश्वासभारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) आणि VVPAT यंत्रणा लागू असली तरी काही राजकीय पक्ष व नागरिक समूह या प्रणालीवर शंका उपस्थित करतात. तज्ज्ञांच्या सूचनेनुसार VVPAT स्लिपची वैज्ञानिक पद्धतीने ठरवलेली मोठी नमुना-जुळणी (random matching) केल्यास मतमोजणीवरील विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो.त्याचबरोबर यंत्रणांवर नियमित तांत्रिक लेखापरीक्षण, पक्ष व स्वतंत्र तज्ज्ञांसमोर प्रात्यक्षिक, तसेच मतदारांना प्रक्रियेची सुलभ माहिती देणे यामुळे निवडणूक प्रक्रियेबद्दलचे संशय कमी होण्यास मदत होऊ शकते.भविष्यातील मार्ग : सुधारणा कोणत्या तत्त्वांवर?भारतीय निवडणूक प्रणालीत सुधारणा करताना काही मूलभूत तत्त्वे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.१) स्वातंत्र्यपूर्ण आणि नि:पक्षपाती निवडणूक आयोग ही लोकशाहीचा गाभा आहे; कोणतीही कायदेविषयक सुधारणा आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेला बळकटी देणारी असावी.२) कोणताही तांत्रिक किंवा संरचनात्मक बदल मतदारांच्या सर्वसमावेशक सहभागाला प्रोत्साहन देणारा असावा; विशेषत: स्त्रिया, दलित, आदिवासी, शहरी व ग्रामीण गरीब आणि स्थलांतरित कामगार यांचा समावेश वाढवणारा असावा.३) ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ सारख्या मोठ्या बदलांबाबत विस्तृत सर्वपक्षीय सल्लामसलत, राज्यांच्या मतांचा आदर आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीची पूर्वतयारी आवश्यक आहे. .निष्कर्षसंसदेतील अलीकडची चर्चा भारतीय लोकशाहीसमोरील एक मोठी संधी आणि आव्हान दोन्ही दाखवते. एकीकडे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’, SIR, आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरील वाद हे निवडणूक व्यवस्थेतील कमतरता उघड करतात; तर दुसरीकडे या निमित्ताने व्यापक व लोकाभिमख सुधारणा करण्याचा मार्गही उघडतो.भविष्यातील सुधारणा या केवळ प्रशासनिक सुलभतेपुरत्या न राहता पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, सर्वसमावेशकता आणि संविधानिक मूल्ये या चौकटीत बसतील, अशी लोकशाहीवादी अपेक्षा आहे. स्वस्त आणि सुलभ निवडणुका जितक्या महत्त्वाच्या, तितक्याच महत्त्वाच्या मुक्त, निष्पक्ष आणि खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधिक निवडणुका आहेत; भारतीय निवडणूक सुधारणा हा समतोल साधण्यात कितपत यशस्वी होतात, यावर लोकशाहीच्या पुढच्या टप्प्याचे स्वरूप अवलंबून असेल. 