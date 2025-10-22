Study Room

Premium|Study Room : सोशल मीडिया आणि नातीगोती

social media impact : सोशल मीडियाचा मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक नात्यांवर कशाप्रकारे परिणाम होतो, त्याचा आढावा, या लेखातून घेतला आहे.
The Hidden Psychological Cost of Social Media Addiction

The Hidden Psychological Cost of Social Media Addiction

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक : सत्यजित हिंगे.

डिजिटल युगात सोशल मीडिया ही केवळ संवादाची साधने राहिलेली नाहीत, तर ती आजच्या मानवाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब आणि व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारख्या प्लॅटफॉर्मनी जग जवळ आणले, पण या आभासी जगाने माणसाला मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या एकाकी करून टाकले आहे, ही चिंताजनक वस्तुस्थिती आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com