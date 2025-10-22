Premium|Study Room : सोशल मीडिया आणि नातीगोती

लेखक : सत्यजित हिंगे.डिजिटल युगात सोशल मीडिया ही केवळ संवादाची साधने राहिलेली नाहीत, तर ती आजच्या मानवाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब आणि व्हॉट्सअॅप यांसारख्या प्लॅटफॉर्मनी जग जवळ आणले, पण या आभासी जगाने माणसाला मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या एकाकी करून टाकले आहे, ही चिंताजनक वस्तुस्थिती आहे..मानसिक आरोग्यावर परिणामभारतातील AIIMS (2023) च्या अहवालानुसार, सोशल मीडियाचा अतिवापर करणाऱ्या ३७% तरुणांमध्ये social media anxiety disorder चे लक्षणे दिसतात. सतत ‘लाइक’, ‘फॉलोअर्स’ आणि ‘कमेंट्स’च्या अपेक्षेने तयार होणारा dopamine rush मेंदूला व्यसनासारखी प्रतिक्रिया देतो. परिणामी, आत्मविश्वास कमी होणे, नैराश्य, निद्रानाश आणि एकटेपणा वाढणे असे परिणाम दिसून येतात..Premium|Study Room : भारतीय रेल्वे आणि MPSC मध्ये नोकरीची संधी.केस स्टडी : पुण्यातील एका १९ वर्षीय विद्यार्थिनीने तिच्या सोशल मीडियावरील कमी ‘लाईक्स’मुळे स्वतःबद्दल तिरस्कार निर्माण झाल्याची कबुली मानसोपचारतज्ज्ञांना दिली. या प्रकरणानंतर तिच्या पालकांनी डिजिटल डिटॉक्सच्या माध्यमातून तिच्या जीवनात स्थिरता आणली. ही घटना आजच्या डिजिटल पिढीच्या मानसिक ताणाचे स्पष्ट उदाहरण आहे..मानसशास्त्रीय पैलूAmerican Psychological Association (APA) नुसार, सोशल मीडियामुळे तुलना करण्याची प्रवृत्ती प्रचंड वाढली आहे. इतरांच्या ‘परिपूर्ण आयुष्याच्या’ पोस्ट पाहून स्वतःचं जीवन अपूर्ण वाटू लागतं. या प्रक्रियेला comparison trap म्हणतात. विशेषतः किशोरवयीन मुलांमध्ये body image dissatisfaction आणि self-worth crisis मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे..सामाजिक नात्यांवरील परिणामसोशल मीडियाने संवादाचा वेग वाढवला, पण भावनिक बांधिलकीची खोली कमी केली. घराघरात ‘एकाच छताखाली, वेगळ्या जगात’ अशी परिस्थिती दिसते. समाजशास्त्रज्ञ डॉ. सुनीता देशमुख यांच्या मते, सोशल मीडियाने ‘connected isolation’ निर्माण केली आहे लोक ऑनलाइन जोडलेले आहेत, पण ऑफलाइन एकटे आहेत.उदाहरण : कोविड-१९ महामारीच्या काळात अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क राखला, पण त्याच काळात ‘real human connection’ कमी झाल्यामुळे मानसिक आरोग्याशी संबंधित हेल्पलाइन कॉल्समध्ये २५% वाढ झाली होती..Premium|Study Room : भारत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीच्या फेऱ्यात का अडकला?.सकारात्मक पैलूही अनुल्लेखनीय नाहीतसकारात्मक बाजू अशी की, सोशल मीडियाने अनेकांना मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूक केले आहे. #MentalHealthAwareness सारख्या मोहिमा आणि ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्सनी हजारो लोकांना आपले अनुभव मोकळेपणाने मांडण्याची संधी दिली. Digital Didi किंवा Project Shakti सारख्या उपक्रमांनी ग्रामीण महिलांना आत्मविश्वास आणि आर्थिक स्वावलंबन दिले आहे. त्यामुळे समस्येवरील उपाय हा वापर बंदीत नाही तर वापरावर नियंत्रण यात आहे..निष्कर्षयोग्य प्रमाणात, सजगतेने आणि मर्यादित वापर केल्यास ते ज्ञान, संपर्क आणि संधी यांचे उत्तम साधन ठरते. परंतु, अतिरेक आणि तुलना केल्यास तेच मानसिक विष बनते. म्हणूनच, ‘डिजिटल संतुलन’ हे आजच्या काळातील नवा संस्कारच आहे जो तुम्ही आम्ही सर्वांनी आत्मसात करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.