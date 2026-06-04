Premium|Squadron Leader Saanya : व्यक्तीविशेष - स्क्वॉड्रन लीडर सान्या

भारतीय हवाई दलाच्या महिला वैमानिकांनी पुन्हा एकदा नवा इतिहास रचला आहे. स्क्वॉड्रन लीडर सान्या या प्रतिष्ठित ‘कॅटेगरी-ए क्वालिफाईड फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर’ ही पात्रता मिळवणाऱ्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत.पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान मिळवून स्क्वॉड्रन लीडर सान्या यांनी एक नवा पायंडा रचला आहे, कारण आजही हवाई दलाच्या सर्वोच्च श्रेणीत पोहोचणाऱ्या महिलांचे प्रमाण मर्यादित आहे.कारकीर्दअ) हवाई दलात प्रवेश : त्या २० जून २०१५ रोजी हवाई दलाच्या ‘४२व्या एसएससी (डब्ल्यू) एफपी’चा भाग म्हणून फ्लाइंग ब्रान्चमध्ये अधिकारी म्हणून रुजू झाल्या.ब) पदोन्नतीचा प्रवास :२०१७ मध्ये ‘फ्लाइट लेफ्टनंट’ पदी बढती.२०२१ मध्ये ‘स्क्वॉड्रन लीडर’ पदी बढती.क) ऐतिहासिक कामगिरी : विमान उड्डाण प्रशिक्षकांच्या सर्वोच्च श्रेणीतील ‘कॅट-ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर’ (QFI) ही पात्रता मिळवणाऱ्या त्या पहिल्याच भारतीय महिला लष्करी वैमानिक ठरल्या आहेत..‘कॅटेगरी-ए’ (Cat-A) चे महत्त्व आणि निकषभारतीय हवाई दलात वैमानिकांच्या प्रशिक्षकांची प्रावीण्य पातळी तीन श्रेणींमध्ये कॅट-सी, कॅट-बी आणि कॅट-ए विभागली जाते.अ) कॅट-सी : प्रशिक्षणार्थी किंवा परिवीक्षाधीन वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यास पात्र.ब) कॅट-बी : नियमित उड्डाण प्रशिक्षणास पात्र.क) कॅट-ए : हे सर्वोच्च कनिष्ठ-प्रशिक्षक मानांकन आहे. या श्रेणीतील अधिकारी इतर वैमानिकांना, तसेच वैमानिकांच्या प्रशिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यास आणि त्यांच्या उड्डाण कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यास पात्र असतात.ड) आवश्यक गुण : या सर्वोच्च पदासाठी वैमानिकाचे विमान उड्डाण कौशल्य, संयम, अचूकता आणि सखोल तांत्रिक ज्ञानाची अत्यंत कठोर परीक्षा घेतली जाते..कशी असते प्रशिक्षण प्रक्रिया?‘कॅट-ए’ पात्रता मिळवण्यासाठी खालीलप्रमाणे अत्यंत कठीण टप्पे पार करावे लागतात :अ) प्रशिक्षण केंद्र : चेन्नईजवळील तांबरम येथील ‘फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर्स स्कूल’.ब) कालावधी : २२ आठवड्यांचा अत्यंत कठीण अभ्यासक्रम.क) अभ्यासक्रम : २०० तासांपेक्षा जास्त कालावधीचा ग्राउंड कोर्स आणि विस्तृत उड्डाण प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.