Premium|Study Room : राष्ट्रपती राजवटीवर परिणाम करणारे घटक

S.R. Bommai Case: How One Judgment Curbed Central Overreach in Indian Politicsलेखक : अभिजित मोदे एसआर बोम्मई वि. युनियन ऑफ इंडिया हा सर्वोच्च न्यायालयाचा १९९४ मधील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे ज्याने भारताच्या संविधानातील कलम ३५६ च्या वापरावर निर्बंध लावले आणि प्रजासत्ताकातील राज्यशक्तीचे संतुलन मजबूत केले. हा निर्णय केंद्र सरकारला मनमानी पद्धतीने राज्य सरकारं हटवण्यापासून लगाम लावतो. त्यासोबतच राज्य सरकारला न्यायालयीन संरक्षण देतो..बोम्मई निर्णयाची पार्श्वभूमी१९८९ मध्ये कर्नाटकच्या जनता दलाच्या नेते एसआर बोम्मई यांचे सरकार अनेक आमदारांच्या विरोधामुळे बहुमत गमावल्याचा दावा करून राज्यपालाने राज्य सरकार हटवले आणि राष्ट्रपती राजवट लागू केली. बोम्मई यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची परवानगी दिली गेली नाही. त्यानंतर, अशाच घटनांमध्ये मेघालय, नागालँड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातल्या सरकारांवर देखील हे कलम वापरला गेले..महत्त्वाचे प्रश्नन्यायालयाने खालील प्रश्न सोडवलेकलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे न्यायालयीन आढाव्यास पात्र आहे का?राष्ट्रपतीच्या समाधानावर न्यायालय प्रश्न उपस्थित करू शकते का?विधानसभा सहमतीशिवाय सरकार हटवणे नियमसंगत आहे का?धर्मनिरपेक्षता संविधानाचा मूलभूत भाग आहे का?.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयनऊ न्यायाधीशांच्या एका खंडपीठाने याचे परीक्षण केले आणि ठरवले की, राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हा निर्णय न्यायालयीन आढाव्यासाठी खुला आहे. याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकारने केवळ आपल्याला अनुकूल असतानाच राज्य सरकार हटवू शकत नाही. बहुमत तपासण्यासाठी विधानसभा चाचणी अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. जर सरकार बहुमत गमावले असेल तरच राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल.न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकारबोम्मई निर्णयाने स्पष्ट केले की, अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हा निर्णय न्यायालयीन आढाव्यासाठी खुला आहे. याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वस्वी अंतिम नाही; राज्य सरकाराने बहुमत गमावल्याचा दावा केला असल्यास, न्यायालय त्याचा तपास करू शकते. ही बाब राज्यसभेच्या आणि केंद्राच्या अधिकारांमध्ये समन्वय साधते..संघराज्य व्यवस्थेतील महत्त्वया निर्णयाने केंद्राला राज्य सरकारांवर मनमानीपणे दडपशाही करण्याचा अधिकार कमी केला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यामध्ये संघराज्य व्यवस्थेचा आदर आणि समन्वय वाढला आहे. केंद्राने राज्यात राजवट लागू करताना अधिक जबाबदारीने आणि न्यायाने वागायला भाग पाडले.धर्मनिरपेक्षता आणि राजकारणन्यायालयाने ठळकपणे म्हटले की, धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत भाग आहे. यावर कुठलाही आघात होणं किंवा धर्माचा वापर राजकीय हेतूने व्हायला नको. यामुळे राजकीय पक्षांनी धर्माला राजकारणातून दूर ठेवावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टने आदेश दिले, ज्याचा परिणाम आजही राजकारणात दिसून येतो..राष्ट्रपती राजवटाचा सुधारित वापरबोम्मई निर्णयामुळे केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करताना गंभीरपणे परिस्थितीचा आढावा घ्यावा लागतो. हा निर्णय केंद्राच्या शक्तीवर नियंत्रण आणतो ज्यायोगे केंद्राला मनमानी करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते. त्यामुळे राजकीय स्थैर्य टिकवले जाते.लोकशाही व्यवस्थेचे रक्षणया निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेतील समर्पक प्रक्रियांची कायमस्वरूपी सुरक्षा होते. सरकार बहुमत सिद्ध न केल्याशिवाय हटवू नये असे मार्गदर्शक तत्त्व ठरवले गेले आहे. यामुळे संघराज्य व्यवस्थेतील लोकशाहीची चांगली जपणूक होते..निष्कर्षएसआर बोम्मई निर्णयाने भारताच्या संविधानशास्त्राला, संघराज्य व्यवस्थेला आणि लोकशाही तत्त्वांना अनेक नवीन दृष्टीकोन दिले. या निकालामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सत्तेचे संतुलन सुधारले, धर्मनिरपेक्षतेची खात्री झाली आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या संरचनेला नैतिक आणि तांत्रिक दोन्ही आधार प्राप्त झाले. हा निर्णय आजही केंद्र-राज्य संबंध, लोकशाही संरक्षण आणि संविधानिक प्रशासन यांच्यातील संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आहे.