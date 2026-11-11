Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार1. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (एफटीए) २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी विजयादशमीच्या दिवशी अंमलात आला.2. या करारावर २७ एप्रिल २०२६ रोजी भारत आणि न्यूझीलंडने स्वाक्षऱ्या केल्या.3. या करारानुसार, न्यूझीलंडने भारतातून निर्यात होणाऱ्या ८,२८४ उत्पादन श्रेणींवरील आयात शुल्क शून्य केले आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अधिक सुलभ प्रवेश मिळणार आहे.4. भारताने ७०.०३ टक्के शुल्क श्रेणींमध्ये न्यूझीलंडला बाजारपेठेत प्रवेश देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे.5. या करारांतर्गत, २०३० पर्यंत भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून ७ अब्ज न्यूझीलंड डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा धर्मांतर आणि आरक्षणासंदर्भातील निर्णय1. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी धर्मांतर आणि आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला.2. न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.3. इस्लाम धर्म स्वीकारल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला सात अधिसूचित मुस्लिम मागास समुदायांचे सदस्यत्व आपोआप मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.4. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणासाठी धर्मांतर केल्यानंतर पूर्वीचा जातीय दर्जा आपोआप कायम राहत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.5. तामिळनाडू सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेला आदेश संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायालयाने ठरवले..युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत तीन नव्या भारतीय स्थळांचा समावेश1. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारतातील तीन नव्या स्थळांचा समावेश करण्यात आला.2. या तीन स्थळांच्या समावेशामुळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या भारताच्या तात्पुरत्या यादीतील स्थळांची एकूण संख्या ८१ झाली आहे.3. सिरपूर : छत्तीसगडमधील सिरपूर हे महानदीच्या काठावर वसलेले ऐतिहासिक स्थळ आहे. प्राचीन काळात ते दक्षिण कोसलची राजधानी म्हणून ओळखले जात होते.4. कार्स्ट-मड-व्होल्कॅनो संकुल : हे नैसर्गिक संकुल २९९.५७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले आहे. भूवैज्ञानिक रचना आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्यांच्या दृष्टीने या परिसराला महत्त्व आहे.5. अंदमानमधील सबडक्शन ज्वालामुखी : या स्थळामध्ये बॅरेन बेट आणि नारकोंडम बेटावरील ज्वालामुखींचा समावेश आहे. पृथ्वीच्या भूगर्भातील हालचाली आणि ज्वालामुखी प्रक्रियांचा अभ्यास करण्यासाठी ही स्थळे महत्त्वाची आहेत.डाळींमधील आत्मनिर्भरता मोहीम1. पंतप्रधानांनी ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी डाळींमधील आत्मनिर्भरता मोहिमेची सुरुवात केली.2. या मोहिमेसाठी सहा वर्षांच्या कालावधीत ११,४४० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.3. या मोहिमेअंतर्गत २०३०–३१ पर्यंत देशातील डाळींचे उत्पादन ३५० लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.4. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी डाळींची लागवड होणारे क्षेत्र ३१० लाख हेक्टरपर्यंत वाढवणे आणि प्रतिहेक्टर उत्पादकता १,१३० किलोपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे.5. या मोहिमेत तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींची किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) १०० टक्के खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. ही खरेदी चार वर्षांच्या कालावधीत केली जाणार आहे.6. भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या संस्था नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून डाळींची खरेदी करतील.7. शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे उपलब्ध व्हावीत आणि डाळींचे उत्पादन वाढावे, यासाठी ८८ लाख बियाणे संच विनामूल्य वितरित करण्याचे नियोजन आहे.दिल्ली–एनसीआरमधील प्रदूषण आणि ग्रॅपचा पहिला टप्पा1. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वायुगुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (सीएक्यूएम) श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखड्याचा (ग्रॅप) पहिला टप्पा लागू केला.2. दिल्लीतील दैनंदिन सरासरी वायुगुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) २४४ वर पोहोचला. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणीत नोंदवण्यात आली.3. वायुगुणवत्ता निर्देशांक २०१ ते ३०० दरम्यान असताना ग्रॅपच्या पहिल्या टप्प्यातील २५ उपाययोजना लागू केल्या जातात. या उपायांचा उद्देश प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित करणे हा आहे.4. बांधकामाच्या ठिकाणी धुळीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आणि नियमित पाण्याची फवारणी करणे बंधनकारक आहे.5. प्रदूषण कमी करण्यासाठी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांमधील तंदूरमध्ये कोळसा किंवा सरपण जाळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे..Premium|India Superpower 2047 : भारताला २०४७ पर्यंत महासत्ता बनवायचे असेल, तर कोणत्या सुधारणा आवश्यक?.भारत–पोलंड धोरणात्मक सहकार्य1. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी २१ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत भारताचा दौरा केला. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला.2. भारत आणि पोलंड यांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.3. भारत आणि पोलंड यांच्यातील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सध्या सुमारे ६.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका आहे.4. दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी संरक्षण उद्योग संवाद सुरू करण्याचे तसेच दहशतवादविरोधी सहकार्यासाठी स्वतंत्र संवाद यंत्रणा स्थापन करण्याचे ठरवले आहे.महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत1. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी मदतीची रक्कम वितरित केली जाणार आहे.2. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.3. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांनाच या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.4. या योजनेअंतर्गत सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने एकूण ७,५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.5. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. दिवाळीपूर्वी, म्हणजेच ८ नोव्हेंबरपर्यंत, मदतीचे वितरण करण्याचे नियोजन आहे.6. ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी नसलेल्या वनहक्कधारक शेतकऱ्यांनाही ई-केवायसीच्या आधारे मदत मिळू शकणार आहे.7. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी पाच हजार रुपयांची रक्कम ही अग्रीम मदत असेल. भविष्यात मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईतून ही रक्कम वजा केली जाणार नाही.8. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकार ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे..महाराष्ट्रातील वन्यजीव संरक्षणासाठी महत्त्वाचे निर्णय1. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.2. गडचिरोलीतील कोलामार्का परिसर हा दुर्मिळ आणि संकटग्रस्त आशियाई रानम्हशींचा महत्त्वाचा अधिवास आहे. त्यामुळे या परिसराला अभयारण्याचा दर्जा मिळाल्याने रानम्हशींच्या संवर्धनाला महत्त्व प्राप्त होणार आहे.3. कोलामार्का परिसराला अभयारण्याचा दर्जा दिल्यामुळे तेथील वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय व्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल.4. ठाणे जिल्ह्यातील तानसा वन्यजीव अभयारण्याच्या विस्तारालाही मंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयानुसार, सहा गावांमधील ५८८.७६७ हेक्टर महसुली आणि खासगी जमीन अभयारण्याच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.5. तानसा अभयारण्याच्या विस्तारामागे अभयारण्याचा परिसर मानवी वस्तीपासून मुक्त करणे आणि वन्यजीवांसाठी अधिक सुरक्षित अधिवास निर्माण करणे हा उद्देश आहे.6. हे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत घेण्यात आले.कर्जतमधील जलविद्युत प्रकल्प आणि वृक्षतोडीचा वाद1. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरेंट पॉवर कंपनीकडून तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा पंप्ड-स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.2. या प्रकल्पाचे नाव सईदोंगर-१ असून, त्यासाठी अंदाजे १३,५०५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.3. प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर बिगरवनजमीन वापरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.4. वन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रकल्पासाठी ३२,४९० झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती.5. ही झाडे सईदोंगर, कोटवाल खलाती आणि पाल या गावांमधील सुमारे ५७६ एकर क्षेत्रात आहेत.6. वृक्षतोडीवरून वाद वाढल्यानंतर उपलब्ध माहितीनुसार, मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ३२,४९० झाडांपैकी सुमारे १,८०० झाडे आधीच तोडण्यात आली होती.7. या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला स्थानिक नागरिक, पर्यावरणवादी आणि विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला. प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम हा या विरोधाचा प्रमुख मुद्दा आहे.8. अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनामुळे प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम आणि वृक्षसंवर्धनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला.9. वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने झाडे तोडण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवल्याचे जाहीर केले.10. प्रकल्पाच्या परिसरात तसेच भरपाई वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून एकूण ९० हजार झाडे लावण्याचे सरकारने सांगितले आहे. मात्र, वृक्षारोपणाचे नियोजन आणि या जंगलाच्या पर्यावरणीय महत्त्वाची तुलना हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.दिल्लीतील वायुप्रदूषण आणि ग्रॅपचा पहिला टप्पा1. दिल्लीतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी २४४ वर पोहोचला. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणीत नोंदवण्यात आली.2. वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर वायुगुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (सीएक्यूएम) दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखड्याचा (ग्रॅप) पहिला टप्पा लागू केला.3. हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक २०१ ते ३०० दरम्यान असताना ग्रॅपचा पहिला टप्पा लागू केला जातो. या टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातात.4. या टप्प्यांतर्गत बांधकामांच्या ठिकाणी धूळ नियंत्रणाचे उपाय करणे, रस्त्यांची नियमित स्वच्छता करणे आणि आवश्यकतेनुसार पाण्याची फवारणी करणे बंधनकारक आहे.5. वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी उघड्यावर कचरा जाळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच हॉटेल आणि उपाहारगृहांमधील तंदूरमध्ये इंधन म्हणून कोळसा आणि लाकडाचा वापर करण्यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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