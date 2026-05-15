Premium|Study Room : १९०५ चा तो काळा निर्णय; प्रशासनाचे निमित्त पण राजकारणाचा डाव, असा झाला बंगालचा दोन भागात भाग

१९०५ मधील बंगाल विभाजन हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा बिंदू ठरला. लॉर्ड कर्झन (Lord Curzon) यांनी केलेल्या या निर्णयामुळे केवळ बंगालच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात राष्ट्रवादाची नवीन लाट उसळली. हा निर्णय प्रशासनाच्या नावाखाली घेतला गेला असला, तरी त्यामागे ब्रिटिशांचे राजकीय हेतू स्पष्टपणे दिसून येतात.पार्श्वभूमी : बंगालचे महत्त्वअ) प्रांताचे स्वरूप : ब्रिटिश भारतातील बंगाल हा सर्वात मोठा आणि प्रभावी प्रांत होता. यामध्ये बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि आसाम यांचा समावेश होता आणि लोकसंख्या सुमारे ७८ दशलक्ष होती.ब) केंद्रस्थान : कलकत्ता (कोलकाता) हे त्या काळचे प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक केंद्र होते. त्यामुळे बंगालमध्ये राष्ट्रवादी चळवळीची बीजे आधीपासूनच पेरली गेली होती.विभाजनाची घोषणा आणि रचनाअ) घोषणा : १६ ऑक्टोबर १९०५ रोजी लॉर्ड कर्झन यांनी बंगालचे दोन भाग केले :ब) रचना : पूर्व बंगाल व आसाम (ढाका राजधानी) – मुस्लिम बहुसंख्य, पश्चिम बंगाल (कलकत्ता राजधानी) – हिंदू बहुसंख्यक) अधिकृत कारण : ब्रिटिशांनी यामागे प्रशासन सुलभ करण्याचे कारण दिले, कारण बंगाल खूप मोठा असल्यामुळे प्रभावी शासन कठीण होत असल्याचे सांगितले गेले..खरे कारण : 'Divide and Rule'अ) धोरण : जरी प्रशासन हा अधिकृत कारण म्हणून सांगितला गेला, तरी प्रत्यक्षात हा निर्णय 'फोडा आणि राज्य करा' (Divide and Rule) या धोरणाचा भाग होता.ब) उद्दिष्टे :• हिंदू आणि मुस्लिम समाजामध्ये फूट पाडणे• वाढत्या राष्ट्रवादाला कमकुवत करणे• बंगालमधील राजकीय जागृती दाबणेक) राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया : भारतीय राष्ट्रवाद्यांनी याला स्पष्टपणे ब्रिटिशांचा राजकीय डाव मानले.काँग्रेसची भूमिका अ) मवाळ गट : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. गोपाल कृष्ण गोखले यांसारख्या नेत्यांनी घटनात्मक मार्गाने विरोध केला.ब) उग्र गट : लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपतराय यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले.क) परिणाम : या घटनेमुळे काँग्रेसमध्ये मवाळ (Moderates) आणि उग्र (Extremists) असा विभाजन झाला..Premium|Study Room : 'फोडा आणि राज्य करा'ला जनतेचा प्रतिकार; बंगाल फाळणीच्या वेदनेतून स्वदेशी, स्वावलंबन आणि राष्ट्रभावनेचा उदय.स्वदेशी आंदोलनाची सुरुवात अ) आंदोलनाची सुरुवात : बंगाल विभाजनामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील पहिले मोठे जनआंदोलन – स्वदेशी आंदोलन सुरू झाले.ब) प्रमुख वैशिष्ट्ये :• परदेशी वस्तूंचा बहिष्कार• स्वदेशी वस्तूंचा वापर• 'वंदे मातरम्'चा घोषक) परिणाम : हे आंदोलन भारतभर पसरले आणि राष्ट्रवादाला व्यापक जनाधार मिळाला.सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणामअ) साहित्यिक योगदान : रवींद्रनाथ टागोर यांनी 'आमार सोनार बंगला' हे गीत रचले.ब) सामाजिक ऐक्य : राखी बांधून हिंदू-मुस्लिम ऐक्य दर्शवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.क) सांस्कृतिक प्रभाव : शिक्षण, उद्योग आणि संस्कृतीमध्ये स्वदेशी विचारांचा प्रसार झाला..मुस्लिम समाजाची भूमिकाअ) प्रारंभीचा प्रतिसाद : पूर्व बंगालातील काही मुस्लिम नेत्यांनी विभाजनाचे स्वागत केले, कारण त्यांना विकासाच्या नवीन संधी मिळतील असे वाटले.ब) दीर्घकालीन परिणाम : परंतु दीर्घकाळात या निर्णयामुळे हिंदू-मुस्लिम संबंधांमध्ये तणाव वाढला.परिणाम आणि परिणामकारकताअ) राष्ट्रवादाची वाढ : भारतीय राष्ट्रवादाला नवे बळ मिळाले.ब) जनआंदोलन : जनआंदोलनाची सुरुवात झाली.क) काँग्रेसमधील फूट : काँग्रेसमध्ये फूट पडली.ड) मुस्लिम लीग स्थापना : १९०६ मध्ये मुस्लिम लीगची स्थापना झाली.ई) सामाजिक दुरावा : हिंदू-मुस्लिम दुरावा वाढला.ब्रिटिशांच्या अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवाद कमी न होता, उलट अधिक तीव्र झाला.विभाजन रद्द (१९११)अ) निर्णय : जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे १९११ मध्ये ब्रिटिश सरकारला बंगालचे विभाजन रद्द करावे लागले.ब) परिणाम :• बंगाल पुन्हा एकत्र करण्यात आला• राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलवण्यात आली१९०५ चे बंगाल विभाजन हे केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हते, तर ब्रिटिश साम्राज्याच्या राजकीय रणनीतीचे स्पष्ट उदाहरण होते. या घटनेमुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला नवी दिशा मिळाली आणि जनआंदोलनाची परंपरा सुरू झाली. यामुळेच बंगाल विभाजन हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या इतिहासातील एक निर्णायक टप्पा मानला जातो.