Premium|Study Room : अरावली पर्वत वाद; पर्यावरण आणि नैतिकतेची कसोटी

अरावली ही भारतातील सर्वात जुनी पर्वतरांग मानली जाते आणि दिल्ली एनसीआरसह उत्तर पश्चिम भारतासाठी संरक्षक भिंत म्हणून काम करते. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने १०० मीटरपेक्षा जास्त उंच भूभागालाच अरावली म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे सुमारे ९० टक्के क्षेत्र संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त झाली आहे. हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नसून पर्यावरणीय न्याय, पिढीजात न्याय आणि जबाबदार शासन या नैतिक मूल्यांना थेट स्पर्श करतो.

पर्यावरणीय नैतिकता व अरावली
अरावली वाळवंटाचे वारे रोखून हवा, पाणी आणि जमिनीचे संरक्षण करते; तिला फक्त खनिज संपत्तीचे भांडार मानणे पर्यावरणीय नैतिकतेच्या विरोधात आहे.
जैवविविधता नष्ट होणे, भूजल पातळी घसरणे आणि धूळ प्रदूषण वाढणे हे केवळ भौतिक नुकसान नसून सृष्टीशी असलेल्या नैतिक बांधिलकीचे उल्लंघन आहे.

पिढीजात न्याय आणि जबाबदारी
आज खनन, रिअल इस्टेट आणि रस्ते प्रकल्पांच्या नावाखाली अरावलीचे मोठे भाग उद्ध्वस्त होत आहेत; यामुळे भविष्यातील पिढ्यांना सुरक्षित पाणी, स्वच्छ हवा आणि आरोग्यदायी पर्यावरण न मिळण्याचा धोका वाढतो.
पिढीजात न्यायाच्या दृष्टीने वर्तमान पिढीने अल्पकालीन आर्थिक फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देणे ही नैतिक जबाबदारी आहे.

शासन, पारदर्शकता आणि हितसंबंध
विविध अहवालांनुसार अरावली परिसरात बेकायदेशीर खनन, भू-माफिया आणि प्रशासकीय उदासीनता दिसून येते, जे प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि कायद्यापुढे समानता या नैतिक मूल्यांना धक्का देतात.
राज्य व केंद्र सरकार तसेच न्यायव्यवस्था यांनी निर्णय घेताना केवळ तांत्रिक परिभाषा नव्हे तर गरीब शेतकरी, आदिवासी, स्थानिक समुदाय आणि शहरातील नागरिक यांचे आरोग्य व उपजीविका यांचा विचार करणे ही सामाजिक न्यायातील मूलभूत अट आहे.

स्थानिक समुदाय आणि सहभागाचे मूल्य
अरावलीवर अवलंबून असलेल्या गावकऱ्यांचे शेती उत्पन्न, पशुपालन आणि औषधी वनस्पतींचे संकलन हे खनन आणि धूळ प्रदूषणामुळे आधीच घटले आहे, ज्याला त्यांची संमती न घेता सुरू ठेवणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे ठरते.
पर्यावरणीय प्रशासनात स्थानिक समुदायांची अर्थपूर्ण भागीदारी, त्यांचे पारंपरिक ज्ञान आणि अनुभव यांचा सन्मान करणे हे लोकशाही आणि मानवी प्रतिष्ठेचे महत्वपूर्ण मूल्य आहे.

नैतिक मार्गदर्शन आणि पुढील दिशा
अरावलीचे व्यवस्थापन शाश्वतता, अहिंसा (निसर्गावर), संयम आणि कर्तव्यभाव या मूल्यांवर आधारित असावे; यासाठी शास्त्रीय नकाशीकरणाबरोबरच कठोर खनन नियमन आणि संवेदनशील क्षेत्रात पूर्ण बंदी आवश्यक आहे.
अरावलीला 'महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्र' म्हणून मान्यता देऊन सर्व राज्यांनी एकत्रित धोरण तयार करणे, पर्यायी बांधकाम साहित्य विकसित करणे आणि पुनर्वनीकरणाला प्रोत्साहन देणे ही न्याय्य आणि नैतिक दिशा ठरू शकते.

अरावली विवाद शेवटी निसर्ग विरुद्ध विकास असा साधा संघर्ष नसून विकास नेमका कसा? आणि कुणासाठी? हा मूलभूत नैतिक प्रश्न उपस्थित करतो; या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरणीय न्याय, पिढीजात न्याय आणि मानव-निसर्ग सौहार्द यांना केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.