Premium|Study Room : बांगलादेशात झालेले सत्तांतर भारतासाठी चिंतेची बाब ठरेल का?

लेखक : वैभव खुपसेबांगलादेशमधील अलीकडील सार्वत्रिक निवडणुकीने देशाच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण वळण आणले आहे. २०२४ मधील जनआंदोलनानंतर झालेली ही पहिली राष्ट्रीय निवडणूक होती. या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून या पक्षाचे प्रमुख तारिक रहमान (बेगम खालिद झिया यांचे पुत्र) यांची पंतप्रधान पदी नियुक्ती झाली, तर जमात-ए-इस्लामी आघाडीनेही उल्लेखनीय कामगिरी केली. सुमारे ५९ टक्क्यांहून अधिक मतदानाची नोंद झाली, जी मागील काही निवडणुकांच्या तुलनेत जास्त होती. या निकालाने केवळ सत्तांतर घडवले नाही, तर राजकीय संक्रमणाच्या प्रक्रियेला वैधता दिली.ही निवडणूक म्हणजे केवळ एका पक्षाचा विजय नाही; ती एका कालखंडाचा अंत आणि नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे. अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विरोधकांकडून ‘नियंत्रित लोकशाही’चा आरोप होत होता. विरोधी पक्षांची अटक, संशयास्पद निवडणूक प्रक्रिया, नागरी स्वातंत्र्यावर बंधने आणि सत्तेचे केंद्रीकरण या मुद्द्यांमुळे असंतोष वाढत गेला. २०२४ मधील युवक-आधारित आंदोलनानंतर परिस्थिती बदलली आणि अखेर सत्तांतराचा मार्ग मोकळा झाला..Premium|Bangladesh elections : बांगलादेशची निवडणूक; चिंता मात्र भारतात!.निवडणुकीपूर्वीची अस्थिरतानिवडणुकपूर्व काळात बांगलादेशमध्ये राजकीय अस्थिरता होती. शेख हसीना यांच्या सरकारवर निवडणुकीतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह होते. विरोधकांच्या मते, राजकीय स्पर्धा कमी केली जात होती आणि सत्तेची रचना अधिक केंद्रीकृत होत होती. २०२४ मधील आंदोलनानंतर एक अंतरिम राजकीय व्यवस्थेची स्थापना झाली. या संक्रमण काळात संस्थात्मक सुधारणांबाबत चर्चा सुरू झाली.ही निवडणूक ‘मागील दोन दशकांतील सर्वात मुक्त निवडणूक’ असल्याचे काही निरीक्षकांनी म्हटले असले, तरी अवामी लीगच्या सहभागाच्या अभावामुळे राजकीय समेटाचे आव्हान उभे राहिले आहे. लोकशाही प्रक्रियेला विश्वासार्हता मिळवून देणे आणि राजकीय ध्रुवीकरण कमी करणे हे नव्या सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे..सत्तांतर का झाले?बीएनपीचा विजय हा एकप्रकारे बदलाच्या अपेक्षेचा परिणाम मानला जातो. भ्रष्टाचारविरोध, आर्थिक पुनरुत्थान, कायदा-सुव्यवस्था आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्याचे आश्वासन देत पक्षाने मतदारांचा विश्वास संपादन केला. निर्वासित जीवनानंतर परतलेल्या तारिक रहमान यांनी जनतेसमोर स्थैर्य आणि नवा आराखडा मांडला.दुसरीकडे, जमात-ए-इस्लामीच्या वाढत्या जनमताने राजकीय समीकरणात नवे घटक जोडले आहेत. याचा अर्थ बांगलादेश इस्लामवादी मार्गावर जात आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही; परंतु सामाजिक धोरणे, अल्पसंख्याक हक्क, शिक्षण आणि परराष्ट्र धोरण यांमध्ये अधिक वैचारिक चर्चेला वाव मिळू शकतो..भारत-बांगलादेश संबंधांवर काय परिणाम होऊ शकतो?शेख हसीना यांच्या काळात भारत-बांगलादेश संबंध विशेषतः जवळचे होते. दहशतवादविरोधी सहकार्य, सीमासुरक्षा, ईशान्य भारतासाठी संपर्क प्रकल्प, ऊर्जा व्यापार आणि प्रादेशिक सहकार्य या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी प्रगती केली होती. त्यामुळे भारताने हसीना सरकारशी स्थिर आणि व्यक्तिकेंद्रित संबंध प्रस्थापित केले होते.आता बीएनपीच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारतासमोर नवे समीकरण उभे राहिले आहे. हा पक्ष पारंपरिकरीत्या भारताबाबत अधिक सावध भूमिका घेणारा पक्ष मानला जातो. त्यामुळे भारताने आता ‘व्यक्तीकेंद्रित कूटनीती’ऐवजी ‘हितसंबंध-केंद्रित कूटनीती’चा अवलंब करणे आवश्यक ठरेल..Premium|Bangladesh Nationalist Party (BNP) : बांगलादेशात बीएन पीचा ऐतिहासिक विजय; स्थैर्य आणि विकासाची नवी दिशा.संभाव्य संधीपहिली संधी म्हणजे आर्थिक सहकार्य. बांगलादेशला आर्थिक स्थैर्य, गुंतवणूक आणि व्यापारवृद्धीची गरज आहे. भारत हा मोठा शेजारी बाजार आणि ऊर्जा भागीदार म्हणून महत्त्वाचा आहे. परस्पर हितसंबंधांवर आधारित संबंध अधिक दीर्घकालीन ठरू शकतात.दुसरी संधी म्हणजे संपर्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प. रेल्वे, रस्ते, बंदरे आणि ऊर्जा जोडणी हे केवळ विकास प्रकल्प नसून धोरणात्मक विश्वासाचे द्योतक आहेत. ईशान्य भारताच्या विकासासाठी बांगलादेशचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे.तिसरे क्षेत्र म्हणजे सुरक्षाविषयक सहकार्य. सीमावर्ती गुन्हेगारी, अतिरेकी गट आणि तस्करी यांसारख्या मुद्द्यांवर समन्वय आवश्यक राहील. परंतु हे सहकार्य अधिक संस्थात्मक आणि संतुलित पद्धतीने राबवले जावे लागेल..आव्हाने आणि संवेदनशील मुद्देशेख हसीना यांचा प्रश्न हा दोन्ही देशांमधील संवेदनशील मुद्दा राहू शकतो. त्यांच्या उपस्थिती किंवा विधानांमुळे बांगलादेशातील राजकीय भावना भडकू शकतात. भारताने या बाबतीत अत्यंत संतुलित आणि सावध भूमिका घ्यावी लागेल.याशिवाय, चीनसारख्या देशांशी बांगलादेशचे संबंध हेही समीकरणात महत्त्वाचे ठरतील. बीएनपी सरकार ‘बहुपक्षीय संतुलन’ राखण्याचा प्रयत्न करेल. भारताने या प्रक्रियेला प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोनातून न पाहता सहकाराच्या चौकटीत पाहणे गरजेचे आहे..निष्कर्षबांगलादेशच्या मतदारांनी बदलाचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. परंतु लोकशाहीची पुनर्स्थापना केवळ सत्तांतराने होत नाही; ती संस्थात्मक मजबुती, राजकीय समेट आणि उत्तरदायित्वातून होते. बीएनपी सरकारसमोर ही ऐतिहासिक संधी आहे की त्यांनी बहुमताचा वापर समावेशक आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी करावा.भारतासाठीही हा क्षण महत्त्वाचा आहे. भारताने बांगलादेशशी संबंध व्यक्ती किंवा पक्षावर आधारित न ठेवता दीर्घकालीन परस्पर हितसंबंधांवर आधारित ठेवले पाहिजेत. परस्पर विश्वास, आर्थिक सहकार्य आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांवर भर दिल्यास दोन्ही देशांसाठी हा नव्या अध्यायाचा आरंभ ठरू शकतो.बांगलादेशमधील निवडणुकीचा निकाल हा भारतविरोधी नसून राजकीय स्थैर्य आणि परिवर्तनाच्या आकांक्षेचा आहे. आता भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांनी संयम, परिपक्वता आणि परस्पर आदर यांवर आधारित संबंध प्रस्थापित केले, तर दक्षिण आशियातील सहकार्याचा नवा आदर्श निर्माण होऊ शकतो. 