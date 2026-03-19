Premium|Study Room : जमाव हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचे कायदेशीर कर्तव्य!

लेखक : अभिजीत मोदेतुम्ही ग्रामीण लोकसंख्येच्या बहुतांश असलेल्या भागात डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोलिस (DSP) म्हणून तैनात आहात. एका केसमध्ये २ गुरे चोरांना गावकऱ्यांनी मारून टाकले आहे. हे २ चोर गावात गुरे चोरण्यासाठी आले होते, पण गावकऱ्यांनी त्यांना पकडले आणि मारहाण करून मारले. स्थानिक पोलिसांवर गावकऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवू नये आणि कोणतीही कारवाई करू नये असा प्रचंड दबाव आहे, कारण मृत्यू पावलेले गुन्हेगार आणि सतत अपराध करणारे होते. मृत्यू पावलेले गरीब कुटुंबातील मागासवर्गीय आहेत. अशा घटना नवीन नाहीत, कारण बहुतांश केसेसमध्ये गुन्हेगाराला जमावाने पकडले तर त्याला क्रूरपणे मारहाण करतात.प्रश्नया परिस्थितीचे विविध दृष्टिकोनातून विश्लेषण करा आणि या परिस्थितीत तुम्ही काय कारवाई कराल हे सांगा. तसेच भविष्यात अशा हिंसा टाळण्यासाठी कोणते पावले उचलाल?परिचयया केसमध्ये गुरे चोरी करणाऱ्या दोन चोरांना गावकऱ्यांनी क्रूरपणे मारून टाकले आहे. पोलिसांवर दबाव आहे की कारवाई करू नये, कारण चोर गुन्हेगार होते. पण कायद्याचे राज्य आणि समान न्याय हे नैतिक मूल्य आहे. सर्वांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे, जसे इमॅन्युएल कांत म्हणतो ‘नियमांचे पालन सर्वोपरि’. अशी हिंसा सामाजिक सलोखा बिघडवते..स्टेकहोल्डर्सअ) गावकऱ्यांची कुटुंबे : गुरे चोरीमुळे भित्री आहेत, पण कायद्याचे उल्लंघन करणे चुकीचे आहे. त्यांना सुरक्षितता देणे गरजेचे.ब) मृत चोरांची कुटुंबे : गरीब मागासवर्गीय, त्यांना न्याय आणि मदत मिळणे हवे. नैतिकदृष्ट्या हक्क रक्षण.क) स्थानिक पोलिस आणि प्रशासन : कायद्याचे पालन करणे हे कर्तव्य, दबाव सहन करणे आवश्यक.ड) समाज : शांततेसाठी सर्वांची जबाबदारी.१) कायदेशीर सामाजिक आणि नैतिक दृष्टिकोनातून विश्लेषणअ) कायदेशीर दृष्टिकोनभारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०३(२) नुसार मॉब लिंचिंग खून आहे. ५ किंवा अधिक जणांनी जाती किंवा धर्मावरून मारले तर मृत्युदंड किंवा आजीवन कारावास होऊ शकतो. डीएसपी म्हणून मी स्वतः विशेष तपास दल (SIT) नेमेन, ज्यात अनुभवी अधिकारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि वकीलांचा समावेश असेल. हा दल घटनेचा सखोल तपास करेल प्रत्येक साक्षीदाराची साक्ष, वैद्यकीय अहवाल, CCTV फुटेज आणि मोबाईल लोकेशन डेटा गोळा करेल. मृत चोरांची पार्श्वभूमी तपासून त्यांचे गुन्हे नोंदवलेले आहेत की नाही हे खात्री करेन, पण ते न्याय्य कारण नाही. मृतांच्या गरीब मागासवर्गीय कुटुंबांना सरकारी भरपाई (अत्याचार निवारण कायद्यांतर्गत) आणि सुरक्षा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधेन. न्यायालयात चार्जशीट दाखल करेन आणि वेगळ्या सुनावणीसाठी प्रयत्न करेन. यामुळे कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि सामाजिक समता टिकेल, जसे संविधानात सांगितले आहे.क) दबाव व्यवस्थापनगावकऱ्यांकडून येणारा दबाव हाताळण्यासाठी मी शांतपणे गावसभा बोलावेन. तिथे सरपंच, ग्रामस्थ आणि नेत्यांसमोर कायद्याचे महत्त्व समजावेन. 'क्रोधाने न्याय होत नाही, पोलिसांचे काम सोपवावे' असे सांगून त्यांचे रागाचे कारण मान्य करेन, पण हिंसेचा निषेध करेन. मीडिया आणि सोशल मीडियाला नियमित अपडेट देऊन अफवा रोखेन आणि पारदर्शकता आणेन. जर दबाव वाढला तर उच्च अधिकाऱ्यांना (SP, DM) कळवेन आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अतिरिक्त फोर्स मागवेन. यामुळे विश्वास वाढेल आणि नैतिक मूल्ये जसे सहानुभूती आणि शांतता प्रस्थापित होतील..३) जमाव हिंसा रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायअ) संवेदनशील गावांमध्ये पोलिस गस्त आवश्यक!जिल्हा स्तरावर मी स्वतः नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहीन, जसे सुप्रीम कोर्टाने मॉब लिंचिंगसाठी सांगितले आहे. संवेदनशील गावे (जिथे चोरीचे प्रमाण जास्त) ओळखून नियमित गस्त वाढवेन. रात्रीच्या गस्ती, ड्रोन निगराणी आणि पोलिस चौक्या उभारेन. गावकऱ्यांना १०० किंवा विशेष हेल्पलाइन देईन, जेणेकरून चोरांना लगेच पकडता येतील.ब) जागृती मोहिमेतून जमाव हिंसेवर नियंत्रण!ग्रामसभांमध्ये, शाळांत आणि मंदिरात व्याख्याने आयोजित करेन — 'मॉब हिंसा म्हणजे खून, कायद्यावर विश्वास ठेवा' ही मोहीम राबवेन. सोशल मीडियावरील अफवा रोखण्यासाठी फॅक्ट-चेक युनिट नेमेन. गुरे चोरीसाठी विशेष हेल्पलाइन आणि विमा योजना सुरू करेन, जेणेकरून गावकऱ्यांचा राग कमी होईल. स्थानिक नेते आणि धार्मिक नेत्यांना सहभागी करून नैतिक मूल्ये शिकवेन जसे 'क्षमा आणि संयम'.क) तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणातून हिंसा प्रतिबंधसर्व पोलिसांना मॉब हिंसा, संवेदनशीलता आणि क्रायसिस मॅनेजमेंटचे विशेष प्रशिक्षण देईन. गावांत CCTV, सोलर लाईट्स आणि अॅप-आधारित अलर्ट सिस्टम बसवेन. स्पेशल स्क्वॉड (क्विक रिस्पॉन्स टीम) तयार करेन जो ३० मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचेल. सरकारी योजनांतर्गत गुरे संरक्षण शिबिरे घेईन. यामुळे तंत्रज्ञान आणि जागृतीच्या मदतीने हिंसा रोखता येईल..निष्कर्षया परिस्थितीत कायद्याचे काटेकोर पालन करून FIR नोंदवणे, सखोल तपास करणे, दबाव व्यवस्थापन करणे आणि भविष्यासाठी नोडल अधिकारी, गस्त, जनजागृती, प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानाचे प्रतिबंधात्मक उपाय राबवणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ हिंसा थांबणार नाही, तर नैतिक मूल्ये जसे समान न्याय, शांतता, सहानुभूती आणि सामाजिक सलोखा टिकून राहतील. ग्रामीण समाज मजबूत होईल आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होईल. जसे प्राचीन विचारवंत प्लेटो म्हणतो, 'न्याय म्हणजे प्रत्येकाला त्याचे योग्य देणे, अन्यथा समाज नष्ट होतो'. ही दृष्टी ठेवून कारवाई केल्यास भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत आणि सर्वांचे जीवन सुरक्षित राहील. 